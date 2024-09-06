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Явка на выборах в Самарской области в первый день превысила 25 процентов - РИА Новости, 06.09.2024
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21:54 06.09.2024
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Явка на выборах в Самарской области в первый день превысила 25 процентов
Явка на выборах в Самарской области в первый день превысила 25 процентов - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах в Самарской области в первый день превысила 25 процентов
Явка на выборах губернатора Самарской области по итогам первого дня голосования составила 25,51%, сообщил региональный избирком. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T21:54
2024-09-06T21:54
политика
самарская область
россия
вячеслав федорищев
алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)
единая россия
кпрф
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САМАРА, 6 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области по итогам первого дня голосования составила 25,51%, сообщил региональный избирком. "В Самарской области на 20.00 (19.00 мск - ред.) явка составила 25,51%. Свой выбор уже сделали 608 184 человека", - говорится в Telegram-канале ведомства. В Самарской области в пятницу началось голосование на выборах губернатора, оно продлится до 8 сентября включительно. Участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени (7.00 - 19.00 мск). На пост главы региона претендуют врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев от "Единой России", депутаты Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ) и Михаил Маряхин (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутат Госдумы РФ Владимир Плякин от партии "Новые люди", Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы", а также Наталья Бисярина от ЛДПР. На предыдущих выборах губернатора Самарской области явка по итогам первого дня голосования составляла 22.41%.
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политика, самарская область, россия, вячеслав федорищев, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Самарская область, Россия, Вячеслав Федорищев, Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска), Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024
Явка на выборах в Самарской области в первый день превысила 25 процентов

Явка на выборах главы Самарской области в первый день составила 25,51%

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГорода России. Самара
Города России. Самара - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Города России. Самара. Архивное фото
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САМАРА, 6 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Самарской области по итогам первого дня голосования составила 25,51%, сообщил региональный избирком.
"В Самарской области на 20.00 (19.00 мск - ред.) явка составила 25,51%. Свой выбор уже сделали 608 184 человека", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В Самарской области в пятницу началось голосование на выборах губернатора, оно продлится до 8 сентября включительно. Участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени (7.00 - 19.00 мск).
На пост главы региона претендуют врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев от "Единой России", депутаты Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ) и Михаил Маряхин (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутат Госдумы РФ Владимир Плякин от партии "Новые люди", Степан Соловьев от "Зеленой альтернативы", а также Наталья Бисярина от ЛДПР.
На предыдущих выборах губернатора Самарской области явка по итогам первого дня голосования составляла 22.41%.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаСамарская областьРоссияВячеслав ФедорищевАлексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска)Единая РоссияКПРФВыборы в России — 2024
 
 
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