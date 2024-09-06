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Явка на выборах губернатора Кузбасса в первый день составила 45,72 процента - РИА Новости, 06.09.2024
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17:16 06.09.2024
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Явка на выборах губернатора Кузбасса в первый день составила 45,72 процента
Явка на выборах губернатора Кузбасса в первый день составила 45,72 процента - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах губернатора Кузбасса в первый день составила 45,72 процента
Явка избирателей на выборах губернатора Кузбасса на 20 часов (16.00 мск) в первый день голосования составила 45,72%, сообщил региональный избирком. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:16
2024-09-06T17:16
политика
кемеровская область
илья середюк
единая россия
лдпр
кпрф
единый день голосования в россии
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КЕМЕРОВО, 6 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Кузбасса на 20 часов (16.00 мск) в первый день голосования составила 45,72%, сообщил региональный избирком. "45,72% составила явка в Кузбассе 06.09.2024 на 20.00 (16.00 мск)", – говорится в сообщении. Голосование в Кузбассе проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. Свой голос на досрочных выборах губернатора смогут отдать 1 894 426 избирателей. На пост главы Кемеровской области претендуют врио губернатора Илья Середюк ("Единая Россия"), Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ), Роман Клейстер ("Новые люди"), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").
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политика, кемеровская область, илья середюк, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии
Политика, Кемеровская область, Илья Середюк, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования в России
Явка на выборах губернатора Кузбасса в первый день составила 45,72 процента

Явка на выборах губернатора Кузбасса в первый день голосования составила 45,72%

© iStock.com / Nikolay LitvinovКемерово
Кемерово - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© iStock.com / Nikolay Litvinov
Кемерово. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 6 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Кузбасса на 20 часов (16.00 мск) в первый день голосования составила 45,72%, сообщил региональный избирком.
"45,72% составила явка в Кузбассе 06.09.2024 на 20.00 (16.00 мск)", – говорится в сообщении.
Голосование в Кузбассе проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября.
Свой голос на досрочных выборах губернатора смогут отдать 1 894 426 избирателей. На пост главы Кемеровской области претендуют врио губернатора Илья Середюк ("Единая Россия"), Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ), Роман Клейстер ("Новые люди"), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду").
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаКемеровская областьИлья СередюкЕдиная РоссияЛДПРКПРФЕдиный день голосования в России
 
 
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