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Явка на выборах губернатора Волгоградской области превысила 13 процентов
Явка на выборах губернатора Волгоградской области превысила 13 процентов - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах губернатора Волгоградской области превысила 13 процентов
Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 15.00 пятницы составила 13,1%, сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:37
2024-09-06T16:37
2024-09-06T16:37
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ВОЛГОГРАД, 6 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Волгоградской области на 15.00 пятницы составила 13,1%, сообщила избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. "По состоянию на 15 часов 6 сентября, явка избирателей составила 13,10%", - говорится в сообщении избиркома. В пятницу в 8.00 в Волгоградской области открылись 1408 избирательных участков. В выборах смогут принять участие более 1,7 миллиона человек. Голосование продлится три дня. На пост губернатора Волгоградской области претендуют действующий глава региона Андрей Бочаров ( "Единая Россия", Андрей Васютенко (" Справедливая Россия"), Олег Дмитриев (КПРФ), Евгений Кареликов (Партия пенсионеров), Алексей Кононенко (ЛДПР). Кроме того, в Волгоградской области проходят выборы в областную думу.
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РИА Новости
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политика, волгоградская область, андрей бочаров, единая россия, справедливая россия, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Волгоградская область, Андрей Бочаров, Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Волгоградской области превысила 13 процентов
Явка на выборах губернатора Волгоградской области на 15.00 составила 13,1%