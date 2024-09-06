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Предварительная явка на выборах в Тульской области составила 13,78 процента
Предварительная явка на выборах в Тульской области составила 13,78 процента - РИА Новости, 06.09.2024
Предварительная явка на выборах в Тульской области составила 13,78 процента
Явка избирателей на выборы в Тульской области по состоянию на 15.00 составила 13,78%, сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии в своем... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:27
2024-09-06T16:27
2024-09-06T16:27
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тульская область
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ТУЛА, 6 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборы в Тульской области по состоянию на 15.00 составила 13,78%, сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии в своем Telegram-канале. В Тульской области в период трехдневного голосования проходят досрочные выборы губернатора и в органы местного самоуправления. На пост главы региона претендуют пять человек: Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Дмитрий Миляев ("Единая Россия"), Алексей Лебедев (КПРФ) и Денис Илюхин (Коммунистическая партия Коммунисты России). Выборы состоятся с 6 по 8 сентября в прямом формате. "В Тульской области явка избирателей на 15.00 6 сентября составила 13,78%", - говорится в сообщении. Предыдущие выборы губернатора Тульской области проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. В них принимали участие четыре кандидата. Явка на выборы составила 52,85%. Губернатором Тульской области был избран Алексей Дюмин (баллотировался в порядке самовыдвижения), получивший 83,58% голосов. В мае текущего года президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области.
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политика, тульская область, россия, алексей дюмин, дмитрий миляев, алексей лебедев, лдпр, единая россия, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Тульская область, Россия, Алексей Дюмин, Дмитрий Миляев, Алексей Лебедев, ЛДПР, Единая Россия, КПРФ, Выборы в России — 2024
Предварительная явка на выборах в Тульской области составила 13,78 процента
Явка на выборах в Тульской области в 15.00 составила 13,78%