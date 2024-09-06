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Явка на выборах губернатора Астраханской области превысила 13 процентов
Явка на выборах губернатора Астраханской области превысила 13 процентов - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах губернатора Астраханской области превысила 13 процентов
Явка на выборах губернатора Астраханской области на 15.00 (14.00 мск) составила 13,58%, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:24
2024-09-06T16:24
2024-09-06T16:24
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Астраханской области на 15.00 (14.00 мск) составила 13,58%, сообщает администрация губернатора региона. "По данным областного избиркома, на 15 часов 6 сентября 2024 года в Астраханской области проголосовали более 90 тысяч человек, это 13,58% от всех избирателей региона. 4,5 тысячи астраханцев отдали свой голос на дому", - говорится в сообщении. Единый день голосования проходит в России с 6 по 8 сентября 2024 года. На пост губернатора Астраханской области претендуют: Тимофей Щербаков (ЛДПР), Владимир Сухарев ("Родина"), Сергей Севастьянов (КПРФ), Виталий Бахилин ("Новые люди"), Игорь Бабушкин ("Единая Россия"). Голосование в регионе проходит на 567 постоянных и 13 временных избирательных участках. В выборах смогут принять участие порядка 710 тысяч избирателей. Согласно данным избиркрма региона, в 2019 году в выборах губернатора Астраханской области, которые проводились один день, приняли участие 33,49% избирателей региона.
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Политика, Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Астраханской области превысила 13 процентов
Явка на выборах губернатора Астраханской области на 15:00 составила 13,58%