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Явка на выборах главы Астраханской области составила 21,52 процента
Явка на выборах главы Астраханской области составила 21,52 процента - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах главы Астраханской области составила 21,52 процента
Явка в первый день выборов губернатора Астраханской области составила 21,52%, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T23:16
2024-09-06T23:16
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Явка в первый день выборов губернатора Астраханской области составила 21,52%, сообщает администрация губернатора региона. "По данным Астраханской областной избирательной комиссии, на 20.00 (19.00 мск - ред.) 6 сентября 2024 года в Астраханской области в голосовании приняли участие около 153 тысяч человек, что составляет 21,52% от общего количества избирателей региона", - говорится в сообщении. Всего в список областного избиркома включено 710 563 избирателя. Единый день голосования проходит в России с 6 по 8 сентября. На пост губернатора Астраханской области претендуют: Тимофей Щербаков (ЛДПР), Владимир Сухарев ("Родина"), Сергей Севастьянов (КПРФ), Виталий Бахилин ("Новые люди"), Игорь Бабушкин ("Единая Россия"). Голосование в регионе проходит на 567 постоянных и 13 временных избирательных участках. Согласно данным избиркома региона, в 2019 году в выборах губернатора Астраханской области, которые проводились один день, приняли участие 33,49% избирателей региона.
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Политика, Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Явка на выборах главы Астраханской области составила 21,52 процента
Явка на выборах главы Астраханской области в первый день составила 21,52%