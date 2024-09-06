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Явка на выборах главы Астраханской области составила 21,52 процента - РИА Новости, 06.09.2024
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23:16 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/yavka--1971196723.html
Явка на выборах главы Астраханской области составила 21,52 процента
Явка на выборах главы Астраханской области составила 21,52 процента - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах главы Астраханской области составила 21,52 процента
Явка в первый день выборов губернатора Астраханской области составила 21,52%, сообщает администрация губернатора региона. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T23:16
2024-09-06T23:16
политика
астраханская область
россия
игорь бабушкин
лдпр
кпрф
единая россия
выборы в россии — 2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Явка в первый день выборов губернатора Астраханской области составила 21,52%, сообщает администрация губернатора региона. "По данным Астраханской областной избирательной комиссии, на 20.00 (19.00 мск - ред.) 6 сентября 2024 года в Астраханской области в голосовании приняли участие около 153 тысяч человек, что составляет 21,52% от общего количества избирателей региона", - говорится в сообщении. Всего в список областного избиркома включено 710 563 избирателя. Единый день голосования проходит в России с 6 по 8 сентября. На пост губернатора Астраханской области претендуют: Тимофей Щербаков (ЛДПР), Владимир Сухарев ("Родина"), Сергей Севастьянов (КПРФ), Виталий Бахилин ("Новые люди"), Игорь Бабушкин ("Единая Россия"). Голосование в регионе проходит на 567 постоянных и 13 временных избирательных участках. Согласно данным избиркома региона, в 2019 году в выборах губернатора Астраханской области, которые проводились один день, приняли участие 33,49% избирателей региона.
https://ria.ru/20240906/kiberataki-1971182526.html
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политика, астраханская область, россия, игорь бабушкин, лдпр, кпрф, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Астраханская область, Россия, Игорь Бабушкин, ЛДПР, КПРФ, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Явка на выборах главы Астраханской области составила 21,52 процента

Явка на выборах главы Астраханской области в первый день составила 21,52%

© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкГолосование на выборах
Голосование на выборах - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Ясько
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Голосование на выборах. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 сен - РИА Новости. Явка в первый день выборов губернатора Астраханской области составила 21,52%, сообщает администрация губернатора региона.
"По данным Астраханской областной избирательной комиссии, на 20.00 (19.00 мск - ред.) 6 сентября 2024 года в Астраханской области в голосовании приняли участие около 153 тысяч человек, что составляет 21,52% от общего количества избирателей региона", - говорится в сообщении.
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Система электронного голосования на выборах в Москве отразила 120 кибератак
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Всего в список областного избиркома включено 710 563 избирателя.
Единый день голосования проходит в России с 6 по 8 сентября. На пост губернатора Астраханской области претендуют: Тимофей Щербаков (ЛДПР), Владимир Сухарев ("Родина"), Сергей Севастьянов (КПРФ), Виталий Бахилин ("Новые люди"), Игорь Бабушкин ("Единая Россия").
Голосование в регионе проходит на 567 постоянных и 13 временных избирательных участках.
Согласно данным избиркома региона, в 2019 году в выборах губернатора Астраханской области, которые проводились один день, приняли участие 33,49% избирателей региона.
Избиратели голосуют на выборах - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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ПолитикаАстраханская областьРоссияИгорь БабушкинЛДПРКПРФЕдиная РоссияВыборы в России — 2024
 
 
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