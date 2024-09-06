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Явка на выборах главы Калмыкии составила 27 процентов

Явка на выборах главы Калмыкии составила 27 процентов - РИА Новости, 06.09.2024

Явка на выборах главы Калмыкии составила 27 процентов

Явка на выборах главы Калмыкии на 20.00 пятницы составила более 27%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T22:02

2024-09-06T22:02

2024-09-06T22:02

политика

бату хасиков

единая россия

лдпр

кпрф

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ВОЛГОГРАД, 6 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Калмыкии на 20.00 пятницы составила более 27%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. "Явка избирателей на 20.00 часов составила более 27% от общего числа избирателей региона", - говорится в сообщении избиркома. В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков . В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона. Голосование продлится три дня, с 6 по 8 сентября. На пост губернатора претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Бату Хасиков (Единая Россия), Айса Баянова (Новые люди), Михаил Намруев (КПРФ) и Юрий Хрущев (ЛДПР). Кроме того, проходят выборы в Элистинское городское собрание депутатов: по единому избирательному округу зарегистрированы кандидаты от партий "Единая Россия", ЛДПР, "Российская экологическая партия" "Зеленые", "Партия пенсионеров", "Новые люди ", КПРФ и "Российская партия свободы и справедливости".

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политика, бату хасиков, единая россия, лдпр, кпрф