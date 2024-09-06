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Явка на выборах главы Калмыкии составила 27 процентов
Явка на выборах главы Калмыкии составила 27 процентов - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах главы Калмыкии составила 27 процентов
Явка на выборах главы Калмыкии на 20.00 пятницы составила более 27%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T22:02
2024-09-06T22:02
2024-09-06T22:02
политика
бату хасиков
единая россия
лдпр
кпрф
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ВОЛГОГРАД, 6 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Калмыкии на 20.00 пятницы составила более 27%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале. "Явка избирателей на 20.00 часов составила более 27% от общего числа избирателей региона", - говорится в сообщении избиркома. В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков . В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона. Голосование продлится три дня, с 6 по 8 сентября. На пост губернатора претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Бату Хасиков (Единая Россия), Айса Баянова (Новые люди), Михаил Намруев (КПРФ) и Юрий Хрущев (ЛДПР). Кроме того, проходят выборы в Элистинское городское собрание депутатов: по единому избирательному округу зарегистрированы кандидаты от партий "Единая Россия", ЛДПР, "Российская экологическая партия" "Зеленые", "Партия пенсионеров", "Новые люди ", КПРФ и "Российская партия свободы и справедливости".
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политика, бату хасиков, единая россия, лдпр, кпрф
Политика, Бату Хасиков, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ
Явка на выборах главы Калмыкии составила 27 процентов
Явка на выборах главы Калмыкии на 20.00 пятницы составила 27 процентов
ВОЛГОГРАД, 6 сен - РИА Новости. Явка на выборах главы Калмыкии на 20.00 пятницы составила более 27%, сообщает избирательная комиссия региона в своем Telegram-канале.
"Явка избирателей на 20.00 часов составила более 27% от общего числа избирателей региона", - говорится в сообщении избиркома.
В пятницу в 8.00 в Калмыкии открылись 227 избирательных участков . В выборах смогут принять участие более 203 тысяч избирателей региона.
Голосование продлится три дня, с 6 по 8 сентября. На пост губернатора претендуют четыре зарегистрированных избирком кандидата: действующий глава региона Бату Хасиков
(Единая Россия
), Айса Баянова (Новые люди), Михаил Намруев (КПРФ
) и Юрий Хрущев (ЛДПР
).
Кроме того, проходят выборы в Элистинское городское собрание депутатов: по единому избирательному округу зарегистрированы кандидаты от партий "Единая Россия", ЛДПР, "Российская экологическая партия" "Зеленые", "Партия пенсионеров", "Новые люди ", КПРФ и "Российская партия свободы и справедливости".