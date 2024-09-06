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В Тульской области явка на выборах составила 22,96 процента

В Тульской области явка на выборах составила 22,96 процента - РИА Новости, 06.09.2024

В Тульской области явка на выборах составила 22,96 процента

Явка избирателей на выборы в Тульской области по состоянию 20.00 мск составила 22,96% , сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T21:50

2024-09-06T21:50

2024-09-06T21:50

политика

тульская область

россия

алексей дюмин

дмитрий миляев

алексей лебедев

лдпр

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ТУЛА, 6 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборы в Тульской области по состоянию 20.00 мск составила 22,96% , сообщила пресс-служба региональной избирательной комиссии. В Тульской области в период трехдневного голосования проходят досрочные выборы губернатора и в органы местного самоуправления. На пост главы региона претендуют пять человек: Александр Балберов (ЛДПР), Сергей Гребенщиков ("Справедливая Россия - патриоты - за правду"), Дмитрий Миляев ("Единая Россия"), Алексей Лебедев (КПРФ) и Денис Илюхин (Коммунистическая партия Коммунисты России). Выборы проходят с 6 по 8 сентября в прямом формате. "В Тульской области явка избирателей на выборах по состоянию на 20.00 6 сентября составила 22,96%", - говорится в Telegram-канале комиссии. Предыдущие выборы губернатора Тульской области проходили с 17 по 19 сентября 2021 года. В них принимали участие четыре кандидата. Явка на выборы составила 52,85%. Губернатором Тульской области вновь был избран Алексей Дюмин (баллотировался в порядке самовыдвижения), получивший 83,58% голосов. В мае 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил Дюмина своим помощником, освободив от должности губернатора Тульской области.

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