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Явка на выборах главы Вологодской области составила 24,78 процента
Явка на выборах главы Вологодской области составила 24,78 процента - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах главы Вологодской области составила 24,78 процента
Явка на выборах губернатора Вологодской области по итогам первого дня голосования с учетом ДЭГ составила 24,78%, сообщает региональная избирательная комиссия. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T21:30
2024-09-06T21:30
2024-09-06T21:31
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Вологодской области по итогам первого дня голосования с учетом ДЭГ составила 24,78%, сообщает региональная избирательная комиссия. "По данным на 20.00 6 сентября 2024 года, проголосовали на избирательных участках 155 432 человек — 19,28 %. С помощью ДЭГ проголосовали 65 411 человек — 76,93 %. Всего проголосовало 220 843 человек — 24,78 %", - говорится в сообщении. Голосование на выборах губернатора Вологодской области проходит с 6 по 8 сентября. На пост губернатора региона претендуют зарегистрированные кандидаты: врио губернатора региона Георгий Филимонов ("Единая Россия"), Денис Хрипель ("Справедливая Россия- Патриоты - За правду"), Игорь Катухин ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), Антон Гримов (ЛДПР) и Александр Морозов (КПРФ).
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политика, вологодская область, георгий филимонов, александр морозов, единая россия, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Вологодская область, Георгий Филимонов, Александр Морозов, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Выборы в России — 2024
Явка на выборах главы Вологодской области составила 24,78 процента
Явка на выборах главы Вологодской области в первый день составила 24,78%