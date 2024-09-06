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Явка на выборах губернатора Курской области составила 44,42 процента - РИА Новости, 06.09.2024
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16:48 06.09.2024 (обновлено: 16:49 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/vybory-1971111795.html
Явка на выборах губернатора Курской области составила 44,42 процента
Явка на выборах губернатора Курской области составила 44,42 процента - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах губернатора Курской области составила 44,42 процента
Явка на выборах губернатора Курской области на 15.00 пятницы составила 44,42%, сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:48
2024-09-06T16:49
политика
курская область
алексей смирнов (политик)
единая россия
кпрф
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КУРСК, 6 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области на 15.00 пятницы составила 44,42%, сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин. "Я уже готов доложить явку на три часа. На выборах губернатора Курской области она составила 44,42%. Здесь мы посчитали уже с явкой по дистанционному и электронному голосованию", - сказал Черкашин. Как отметил представитель штаба наблюдателей от общественной палаты Курской области Александр Терновцов, нарушений не выявлено. В Курской области проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют действующий врио губернатора Алексей Смирнов ("Единая Россия"), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).
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политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024
Политика, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Курской области составила 44,42 процента

Явка на выборах губернатора Курской области на 15.00 составила 44,42%

CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)Вид на Курск
Вид на Курск - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Newinho / Zhdokrugkursk (cropped)
Вид на Курск. Архивное фото
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КУРСК, 6 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области на 15.00 пятницы составила 44,42%, сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин.
"Я уже готов доложить явку на три часа. На выборах губернатора Курской области она составила 44,42%. Здесь мы посчитали уже с явкой по дистанционному и электронному голосованию", - сказал Черкашин.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
Как отметил представитель штаба наблюдателей от общественной палаты Курской области Александр Терновцов, нарушений не выявлено.
В Курской области проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют действующий врио губернатора Алексей Смирнов ("Единая Россия"), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).
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ПолитикаКурская областьАлексей Смирнов (политик)Единая РоссияКПРФЛДПРВыборы в России — 2024
 
 
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