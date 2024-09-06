https://ria.ru/20240906/vybory-1971111795.html

Явка на выборах губернатора Курской области составила 44,42 процента

Явка на выборах губернатора Курской области составила 44,42 процента - РИА Новости, 06.09.2024

Явка на выборах губернатора Курской области составила 44,42 процента

Явка на выборах губернатора Курской области на 15.00 пятницы составила 44,42%, сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:48

2024-09-06T16:48

2024-09-06T16:49

политика

курская область

алексей смирнов (политик)

единая россия

кпрф

лдпр

выборы в россии — 2024

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КУРСК, 6 сен — РИА Новости. Явка на выборах губернатора Курской области на 15.00 пятницы составила 44,42%, сообщил журналистам заместитель председателя избирательной комиссии региона Евгений Черкашин. "Я уже готов доложить явку на три часа. На выборах губернатора Курской области она составила 44,42%. Здесь мы посчитали уже с явкой по дистанционному и электронному голосованию", - сказал Черкашин. Как отметил представитель штаба наблюдателей от общественной палаты Курской области Александр Терновцов, нарушений не выявлено. В Курской области проходят выборы губернатора и депутатов органов местного самоуправления. На пост главы региона претендуют действующий врио губернатора Алексей Смирнов ("Единая Россия"), Геннадий Баев ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Алексей Бобовников (КПРФ) и Алексей Томанов (ЛДПР).

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

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политика, курская область, алексей смирнов (политик) , единая россия, кпрф, лдпр, выборы в россии — 2024