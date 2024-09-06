https://ria.ru/20240906/vybory-1971110770.html
Явка на выборах губернатора Петербурга превысила девять процентов
Явка на выборах губернатора Петербурга превысила девять процентов - РИА Новости, 06.09.2024
Явка на выборах губернатора Петербурга превысила девять процентов
Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга по данным на 15.00 (совпадает с мск) в пятницу составила 9,64%, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:46
2024-09-06T16:46
2024-09-06T16:46
политика
санкт-петербург
псковская область
республика карелия
александр беглов
сергей малинкович
единая россия
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911123219_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ba87737f534d71b08ab01252ddc3c8fc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен - РИА Новости. Явка на выборах губернатора Санкт-Петербурга по данным на 15.00 (совпадает с мск) в пятницу составила 9,64%, сообщил член Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрий Кузьмин. "На выборах губернатора явка составила на 15.00 9,64% или 366 019 избирателей", - сказал он журналистам. На губернаторских выборах 8 сентября 2019 года, когда голосование шло один день, а не три, явка избирателей на 15.00 составляла 16,26%, следует из материалов на сайте горизбиркома. Голосование на выборах губернатора Санкт-Петербурга пройдет в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. На пост губернатора претендует четыре зарегистрированных кандидата: действующий губернатор города Александр Беглов, выдвинутый "Единой Россией", Максим Яковлев (ЛДПР), Сергей Малинкович (партия "Коммунисты России") и Павел Брагин (партия "Зеленые").Также в Петербурге проходят выборы депутатов 110 муниципальных советов. Всего в дни голосования для жителей Петербурга будет открыт 1951 избирательный участок, действующий на постоянной основе, и 46 временных участков, расположенных на Московском и Ладожском вокзалах, в аэропорту Пулково, в медицинских учреждениях. Для удобства избирателей еще 91 экстерриториальный избирательный участок будет работать в Ленинградской и Псковской областях, Республике Карелия и городе-побратиме Мариуполе.
санкт-петербург
псковская область
республика карелия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911123219_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64ce7465dc1b29eaf63dcd2598c6416e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, санкт-петербург, псковская область, республика карелия, александр беглов, сергей малинкович, единая россия, лдпр
Политика, Санкт-Петербург, Псковская область, Республика Карелия, Александр Беглов, Сергей Малинкович, Единая Россия, ЛДПР
Явка на выборах губернатора Петербурга превысила девять процентов
Явка на выборах губернатора Петербурга на 15.00 составила 9,64%