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На выборах в Москве отразили 39 хакерских атак - РИА Новости, 06.09.2024
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16:09 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/vybory-1971096900.html
На выборах в Москве отразили 39 хакерских атак
На выборах в Москве отразили 39 хакерских атак - РИА Новости, 06.09.2024
На выборах в Москве отразили 39 хакерских атак
Количество хакерских атак на выборах в Москве достигло 39, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T16:09
2024-09-06T16:09
политика
москва
александр асафов
московская городская дума
выборы в россии — 2024
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Количество хакерских атак на выборах в Москве достигло 39, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов. "Сейчас мы знаем про 39 кибератак", - сказал Асафов. Как в свою очередь добавил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев, все атаки успешно отражены, они не повлияли на работу системы. "На данный момент все такие атаки отражены, и на ход голосования, на волеизъявление москвичей они никак не повлияли", - рассказал Ковалев. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
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РИА Новости
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политика, москва, александр асафов, московская городская дума, выборы в россии — 2024, россия
Политика, Москва, Александр Асафов, Московская городская дума, Выборы в России — 2024, Россия
На выборах в Москве отразили 39 хакерских атак

Асафов: число хакерских атак на выборах в Москве достигло 39, они отражены

© АГН "Москва" / Александр АвиловДистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© АГН "Москва" / Александр Авилов
Дистанционное электронное голосование на выборах депутатов Мосгордумы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Количество хакерских атак на выборах в Москве достигло 39, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов.
"Сейчас мы знаем про 39 кибератак", - сказал Асафов.
Как в свою очередь добавил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев, все атаки успешно отражены, они не повлияли на работу системы.
"На данный момент все такие атаки отражены, и на ход голосования, на волеизъявление москвичей они никак не повлияли", - рассказал Ковалев.
Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В 2024 году Единый день голосования пройдет 8 сентября.

Избиратели голосуют на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 238 в Симферополе

В 2024 году Единый день голосования пройдет 8 сентября.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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1 из 14
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанк

В большинстве регионов голосование продлится три дня, с 6 по 8 сентября.

Голосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске

В большинстве регионов голосование продлится три дня, с 6 по 8 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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2 из 14
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанк

В Единый день голосования в 21 регионе пройдут прямые выборы губернаторов.

Голосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске

В Единый день голосования в 21 регионе пройдут прямые выборы губернаторов.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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3 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В 13 субъектах пройдут выборы депутатов региональных парламентов, довыборы депутатов Госдумы и ряд других избирательных кампаний.

Женщина голосует на выборах депутатов в Госсовет республики на избирательном участке № 238 в Симферополе

В 13 субъектах пройдут выборы депутатов региональных парламентов, довыборы депутатов Госдумы и ряд других избирательных кампаний.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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4 из 14
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

На фото: избиратели голосуют на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Заксобрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления в Чите.

Избиратели голосуют на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Законодательного собрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления на избирательном участке № 120 в Чите

На фото: избиратели голосуют на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Заксобрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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5 из 14
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

Всего же с 6 по 8 сентября проведут около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России.

Избиратели во время голосования на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Законодательного собрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления на избирательном участке № 120 в Чите

Всего же с 6 по 8 сентября проведут около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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6 из 14
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

На фото: военнослужащие голосуют на избирательном участке № 202 в Чите.

Военнослужащие голосуют на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Законодательного собрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления на избирательном участке № 202 в Чите

На фото: военнослужащие голосуют на избирательном участке № 202 в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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7 из 14
© РИА Новости / Владимир Николаев | Перейти в медиабанк

В Единый день голосования в трех одномандатных избирательных округах Хакасии, Брянской и Ростовской областей проведут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва.

Избиратель голосует на выборах главы Республики Алтай, председателя правительства Республики Алтай, депутатов Республики Алтай в Горно-Алтайске

В Единый день голосования в трех одномандатных избирательных округах Хакасии, Брянской и Ростовской областей проведут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва.

© РИА Новости / Владимир Николаев
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8 из 14
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанк

Кроме того, будут избираться главы двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь.

Голосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске

Кроме того, будут избираться главы двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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9 из 14
© РИА Новости / Евгений Горбачев | Перейти в медиабанк

Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино открылись в столице.

Избиратели на выборах губернатора Кузбасса и депутатов в некоторые городские советы на избирательном участке в Кемерово

Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино открылись в столице.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
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10 из 14
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

На фото: избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве.

Избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве

На фото: избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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11 из 14
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанк

Всего в столице открылось 1440 избирательных участков, отдать свой голос на них москвичи могу на протяжении трех дней.

Голосование на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске

Всего в столице открылось 1440 избирательных участков, отдать свой голос на них москвичи могу на протяжении трех дней.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
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12 из 14
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанк

На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования.

Избиратели голосуют на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Законодательного собрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления на избирательном участке № 120 в Чите

На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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13 из 14
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанк

Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах РФ, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.

Вход на избирательный участок в Южно-Сахалинске, где проходит голосование на выборах губернатора Сахалинской области

Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах РФ, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
14 из 14

В 2024 году Единый день голосования пройдет 8 сентября.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 14

В большинстве регионов голосование продлится три дня, с 6 по 8 сентября.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
2 из 14

В Единый день голосования в 21 регионе пройдут прямые выборы губернаторов.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
3 из 14

В 13 субъектах пройдут выборы депутатов региональных парламентов, довыборы депутатов Госдумы и ряд других избирательных кампаний.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 14

На фото: избиратели голосуют на выборах губернатора Забайкальского края, депутатов Заксобрания края по Центральному округу и в органы местного самоуправления в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
5 из 14

Всего же с 6 по 8 сентября проведут около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
6 из 14

На фото: военнослужащие голосуют на избирательном участке № 202 в Чите.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
7 из 14

В Единый день голосования в трех одномандатных избирательных округах Хакасии, Брянской и Ростовской областей проведут дополнительные выборы депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва.

© РИА Новости / Владимир Николаев
Перейти в медиабанк
8 из 14

Кроме того, будут избираться главы двух административных центров - Абакана и городского округа Анадырь.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
9 из 14

Избирательные участки для голосования на выборах депутатов Московской городской думы и муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино открылись в столице.

© РИА Новости / Евгений Горбачев
Перейти в медиабанк
10 из 14

На фото: избиратели голосуют на выборах депутатов в Московскую городскую Думу в Москве.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
11 из 14

Всего в столице открылось 1440 избирательных участков, отдать свой голос на них москвичи могу на протяжении трех дней.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
12 из 14

На участках избиратели смогут проголосовать либо традиционным способом, с помощью бумажных бюллетеней, либо с использованием терминалов электронного голосования.

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
13 из 14

Дистанционное электронное голосование пройдет в 25 субъектах РФ, при этом в Республике Алтай, Костромской и Смоленской областях, Коми, Марий Эл, Чечне оно будет применяться впервые.

© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
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