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На выборах в Москве отразили 39 хакерских атак

На выборах в Москве отразили 39 хакерских атак - РИА Новости, 06.09.2024

На выборах в Москве отразили 39 хакерских атак

Количество хакерских атак на выборах в Москве достигло 39, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T16:09

2024-09-06T16:09

2024-09-06T16:09

политика

москва

александр асафов

московская городская дума

выборы в россии — 2024

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Количество хакерских атак на выборах в Москве достигло 39, сообщил журналистам заместитель руководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Александр Асафов. "Сейчас мы знаем про 39 кибератак", - сказал Асафов. Как в свою очередь добавил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев, все атаки успешно отражены, они не повлияли на работу системы. "На данный момент все такие атаки отражены, и на ход голосования, на волеизъявление москвичей они никак не повлияли", - рассказал Ковалев. Выборы в Москве проходят с 6 по 8 сентября 2024 года. Москвичам предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а жители Троицкого и Новомосковского округов также будут голосовать за муниципальных депутатов. В эти дни проходят досрочные выборы депутатов Совета депутатов муниципального округа Куркино. Онлайн-голосование на выборах продлится до 20.00 8 сентября.

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политика, москва, александр асафов, московская городская дума, выборы в россии — 2024, россия