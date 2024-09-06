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Врио губернатора Самарской области проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 06.09.2024
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10:06 06.09.2024 (обновлено: 10:08 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/vybory-1970984047.html
Врио губернатора Самарской области проголосовал на выборах главы региона
Врио губернатора Самарской области проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 06.09.2024
Врио губернатора Самарской области проголосовал на выборах главы региона
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев проголосовал с супругой Александрой на выборах главы региона на избирательном участке в Самарском... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:06
2024-09-06T10:08
политика
самарская область
россия
вячеслав федорищев
алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска)
единая россия
самарская губернская дума
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САМАРА, 6 сен - РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев проголосовал с супругой Александрой на выборах главы региона на избирательном участке в Самарском национальном исследовательском университете имени Королёва, передаёт корреспондент РИА Новости. "Это гражданский долг каждого из нас… У нас много кандидатов, замечательные программы у всех, так что у всех есть возможность принять свое решение. Это важно (проголосовать в пятницу - ред.)… На выходных тоже есть работа, выходные расписаны по-рабочему, надо своим примером показать, если кого-то приглашаешь, нужно самому прийти. Мы с семьей пришли", - сказал Федорищев. По данным регионального избиркома, средний возраст участников молодёжной избирательной комиссии на участке, где проголосовал Федорищев, составляет 23 года. Эта участковая комиссия, помимо своей стандартной функции, реализуется как самостоятельный медиа-проект – молодежная участковая комиссия, а также "первая самая молодая участковая комиссия в России", отметили в избиркоме области. Целью проекта стало привлечение молодежи к работе в участковых комиссиях и повышение интереса к этой работе. В Самарской области голосование на выборах губернатора проходит с 6 по 8 сентября включительно, участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени (7.00 - 19.00 мск). На пост главы региона претендуют врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев от "Единой России", депутаты Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ) и Михаил Маряхин (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутат Госдумы РФ Владимир Плякин от партии "Новые люди", Степан Соловьёв от "Зеленой альтернативы", а также Наталья Бисярина от ЛДПР.
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политика, самарская область, россия, вячеслав федорищев, алексей лескин (вице-мэр южно-сахалинска), единая россия, самарская губернская дума, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Самарская область, Россия, Вячеслав Федорищев, Алексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска), Единая Россия, Самарская Губернская Дума, КПРФ, Выборы в России — 2024
Врио губернатора Самарской области проголосовал на выборах главы региона

Врио губернатора Самарской области Федорищев проголосовал с супругой на выборах

© Фото предоставлено правительством Самарской областиВрио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото предоставлено правительством Самарской области
Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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САМАРА, 6 сен - РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев проголосовал с супругой Александрой на выборах главы региона на избирательном участке в Самарском национальном исследовательском университете имени Королёва, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Это гражданский долг каждого из нас… У нас много кандидатов, замечательные программы у всех, так что у всех есть возможность принять свое решение. Это важно (проголосовать в пятницу - ред.)… На выходных тоже есть работа, выходные расписаны по-рабочему, надо своим примером показать, если кого-то приглашаешь, нужно самому прийти. Мы с семьей пришли", - сказал Федорищев.
По данным регионального избиркома, средний возраст участников молодёжной избирательной комиссии на участке, где проголосовал Федорищев, составляет 23 года. Эта участковая комиссия, помимо своей стандартной функции, реализуется как самостоятельный медиа-проект – молодежная участковая комиссия, а также "первая самая молодая участковая комиссия в России", отметили в избиркоме области. Целью проекта стало привлечение молодежи к работе в участковых комиссиях и повышение интереса к этой работе.
В Самарской области голосование на выборах губернатора проходит с 6 по 8 сентября включительно, участки работают с 8.00 до 20.00 по местному времени (7.00 - 19.00 мск).
На пост главы региона претендуют врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев от "Единой России", депутаты Самарской губернской думы Алексей Лескин (КПРФ) и Михаил Маряхин (партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), депутат Госдумы РФ Владимир Плякин от партии "Новые люди", Степан Соловьёв от "Зеленой альтернативы", а также Наталья Бисярина от ЛДПР.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаСамарская областьРоссияВячеслав ФедорищевАлексей Лескин (вице-мэр Южно-Сахалинска)Единая РоссияСамарская Губернская ДумаКПРФВыборы в России — 2024
 
 
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