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Действующий губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах

Действующий губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 06.09.2024

Действующий губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах

Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в пятницу проголосовал на выборах главы региона, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Светлана... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T08:36

2024-09-06T08:36

2024-09-06T09:32

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в пятницу проголосовал на выборах главы региона, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Светлана Литвинова. "Валерий Игоревич проголосовал на избирательном участке №323, который расположен в здании спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе в Южно-Сахалинске", - рассказала собеседница агентства. В Единый день голосования на Сахалине и Курилах в пятницу в 8.00 (00.00 мск) открылись 285 постоянных избирательных участков (15 из них на Курилах) и восемь временных в СИЗО и больницах. Число избирателей в Сахалинской области на 1 июля составляло 372 532. Голосование в Сахалинской области будет проходить в течение трех дней – 6, 7 и 8 сентября, в эти дни пройдут выборы главы региона, депутатов Гордумы Южно-Сахалинска и двух районных собраний. Число досрочно проголосовавших избирателей составило почти 4 тысячи. На пост губернатора Сахалинской области претендуют четыре зарегистрированных региональным избиркомом кандидата: Павел Ашихмин (КПРФ), Роман Веденеев ("Новые люди"), Валерий Лимаренко ("Единая Россия") и Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду").

https://ria.ru/20240906/vybory-1970938920.html

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политика, сахалинская область, сахалин, южно-сахалинск, валерий лимаренко, кпрф, единая россия, выборы в россии — 2024