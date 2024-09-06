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Действующий губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 06.09.2024
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08:36 06.09.2024 (обновлено: 09:32 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/vybory-1970970438.html
Действующий губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах
Действующий губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах - РИА Новости, 06.09.2024
Действующий губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах
Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в пятницу проголосовал на выборах главы региона, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Светлана... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T08:36
2024-09-06T09:32
политика
сахалинская область
сахалин
южно-сахалинск
валерий лимаренко
кпрф
единая россия
выборы в россии — 2024
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в пятницу проголосовал на выборах главы региона, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Светлана Литвинова. "Валерий Игоревич проголосовал на избирательном участке №323, который расположен в здании спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе в Южно-Сахалинске", - рассказала собеседница агентства. В Единый день голосования на Сахалине и Курилах в пятницу в 8.00 (00.00 мск) открылись 285 постоянных избирательных участков (15 из них на Курилах) и восемь временных в СИЗО и больницах. Число избирателей в Сахалинской области на 1 июля составляло 372 532. Голосование в Сахалинской области будет проходить в течение трех дней – 6, 7 и 8 сентября, в эти дни пройдут выборы главы региона, депутатов Гордумы Южно-Сахалинска и двух районных собраний. Число досрочно проголосовавших избирателей составило почти 4 тысячи. На пост губернатора Сахалинской области претендуют четыре зарегистрированных региональным избиркомом кандидата: Павел Ашихмин (КПРФ), Роман Веденеев ("Новые люди"), Валерий Лимаренко ("Единая Россия") и Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду").
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политика, сахалинская область, сахалин, южно-сахалинск, валерий лимаренко, кпрф, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Сахалинская область, Сахалин, Южно-Сахалинск, Валерий Лимаренко, КПРФ, Единая Россия, Выборы в России — 2024
Действующий губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах

Действующий губернатор Сахалинской области Лимаренко проголосовал на выборах

© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко голосует на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко голосует на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Ясько
Перейти в медиабанк
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко голосует на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в пятницу проголосовал на выборах главы региона, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Светлана Литвинова.
"Валерий Игоревич проголосовал на избирательном участке №323, который расположен в здании спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе в Южно-Сахалинске", - рассказала собеседница агентства.
В Единый день голосования на Сахалине и Курилах в пятницу в 8.00 (00.00 мск) открылись 285 постоянных избирательных участков (15 из них на Курилах) и восемь временных в СИЗО и больницах. Число избирателей в Сахалинской области на 1 июля составляло 372 532.
Голосование в Сахалинской области будет проходить в течение трех дней – 6, 7 и 8 сентября, в эти дни пройдут выборы главы региона, депутатов Гордумы Южно-Сахалинска и двух районных собраний. Число досрочно проголосовавших избирателей составило почти 4 тысячи.
На пост губернатора Сахалинской области претендуют четыре зарегистрированных региональным избиркомом кандидата: Павел Ашихмин (КПРФ), Роман Веденеев ("Новые люди"), Валерий Лимаренко ("Единая Россия") и Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду").
Открытие информационного центра с на период проведения выборов - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
На Сахалине и Курилах открылись избирательные участки
00:22
 
ПолитикаСахалинская областьСахалинЮжно-СахалинскВалерий ЛимаренкоКПРФЕдиная РоссияВыборы в России — 2024
 
 
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