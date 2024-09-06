Действующий губернатор Сахалинской области проголосовал на выборах
Действующий губернатор Сахалинской области Лимаренко проголосовал на выборах
© РИА Новости / Кирилл Ясько | Перейти в медиабанкГубернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко голосует на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко голосует на выборах губернатора Сахалинской области в Южно-Сахалинске
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сен – РИА Новости. Действующий губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в пятницу проголосовал на выборах главы региона, сообщила РИА Новости его пресс-секретарь Светлана Литвинова.
"Валерий Игоревич проголосовал на избирательном участке №323, который расположен в здании спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе в Южно-Сахалинске", - рассказала собеседница агентства.
В Единый день голосования на Сахалине и Курилах в пятницу в 8.00 (00.00 мск) открылись 285 постоянных избирательных участков (15 из них на Курилах) и восемь временных в СИЗО и больницах. Число избирателей в Сахалинской области на 1 июля составляло 372 532.
Голосование в Сахалинской области будет проходить в течение трех дней – 6, 7 и 8 сентября, в эти дни пройдут выборы главы региона, депутатов Гордумы Южно-Сахалинска и двух районных собраний. Число досрочно проголосовавших избирателей составило почти 4 тысячи.
На пост губернатора Сахалинской области претендуют четыре зарегистрированных региональным избиркомом кандидата: Павел Ашихмин (КПРФ), Роман Веденеев ("Новые люди"), Валерий Лимаренко ("Единая Россия") и Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду").