https://ria.ru/20240906/vybory-1970958452.html

Врио губернатора Кузбасса проголосовал на выборах главы региона

Врио губернатора Кузбасса проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 06.09.2024

Врио губернатора Кузбасса проголосовал на выборах главы региона

Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк проголосовал на досрочных выборах глвы региона, сообщил он в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:14

2024-09-06T07:14

2024-09-06T07:14

политика

кемеровская область

илья середюк

единая россия

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кпрф

единый день голосования в россии

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КЕМЕРОВО, 6 сен – РИА Новости. Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк проголосовал на досрочных выборах глвы региона, сообщил он в своем Telegram-канале. "Традиционно, когда проходят выборы, я прихожу одним из первых, чтобы посмотреть, как организована процедура голосования, на месте ли члены комиссии и наблюдатели, как организованы локации для избирателей. Важно создать на участках атмосферу праздника, чтобы и ребятишки могли найти для себя какое-то занятие, и ветераны. Конечно, первыми встретил на избирательном участке наше старшее поколение. Благодарен им за такой ответственный подход!" – написал Середюк. Голосование в Кузбассе проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. Свой голос на досрочных выборах губернатора региона смогут отдать 1 894 426 избирателей. На пост губернатора Кемеровской области претендуют врио губернатора региона Илья Середюк ("Единая Россия"), Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ), Роман Клейстер ("Новые люди"), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду").

https://ria.ru/20240905/golosovanie-1970909086.html

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политика, кемеровская область, илья середюк, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии