Рейтинг@Mail.ru
Врио губернатора Кузбасса проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/vybory-1970958452.html
Врио губернатора Кузбасса проголосовал на выборах главы региона
Врио губернатора Кузбасса проголосовал на выборах главы региона - РИА Новости, 06.09.2024
Врио губернатора Кузбасса проголосовал на выборах главы региона
Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк проголосовал на досрочных выборах глвы региона, сообщил он в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T07:14
2024-09-06T07:14
политика
кемеровская область
илья середюк
единая россия
лдпр
кпрф
единый день голосования в россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967759730_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3490acae72a8e2d83a82558b2a31d287.jpg
КЕМЕРОВО, 6 сен – РИА Новости. Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк проголосовал на досрочных выборах глвы региона, сообщил он в своем Telegram-канале. "Традиционно, когда проходят выборы, я прихожу одним из первых, чтобы посмотреть, как организована процедура голосования, на месте ли члены комиссии и наблюдатели, как организованы локации для избирателей. Важно создать на участках атмосферу праздника, чтобы и ребятишки могли найти для себя какое-то занятие, и ветераны. Конечно, первыми встретил на избирательном участке наше старшее поколение. Благодарен им за такой ответственный подход!" – написал Середюк. Голосование в Кузбассе проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября. Свой голос на досрочных выборах губернатора региона смогут отдать 1 894 426 избирателей. На пост губернатора Кемеровской области претендуют врио губернатора региона Илья Середюк ("Единая Россия"), Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ), Роман Клейстер ("Новые люди"), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду").
https://ria.ru/20240905/golosovanie-1970909086.html
https://ria.ru/20240802/vybory-1963504237.html
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967759730_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_54e18ab57f94659a6fd6be5041610ca0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, кемеровская область, илья середюк, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования в россии
Политика, Кемеровская область, Илья Середюк, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Единый день голосования в России
Врио губернатора Кузбасса проголосовал на выборах главы региона

Врио главы Кузбасса Середюк проголосовал на досрочных выборах губернатора

© Фото : Илья Середюк/TelegramВрио губернатора Кемеровской области Илья Середюк
Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Илья Середюк/Telegram
Врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 6 сен – РИА Новости. Врио губернатора Кузбасса Илья Середюк проголосовал на досрочных выборах глвы региона, сообщил он в своем Telegram-канале.
"Традиционно, когда проходят выборы, я прихожу одним из первых, чтобы посмотреть, как организована процедура голосования, на месте ли члены комиссии и наблюдатели, как организованы локации для избирателей. Важно создать на участках атмосферу праздника, чтобы и ребятишки могли найти для себя какое-то занятие, и ветераны. Конечно, первыми встретил на избирательном участке наше старшее поколение. Благодарен им за такой ответственный подход!" – написал Середюк.
Тестовое голосование в преддверии выборов депутатов Мосгордумы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Москве открылся ситуационный центр по контролю за голосованием
Вчера, 19:28
Голосование в Кузбассе проходит в течение трех дней - 6, 7 и 8 сентября.
Свой голос на досрочных выборах губернатора региона смогут отдать 1 894 426 избирателей. На пост губернатора Кемеровской области претендуют врио губернатора региона Илья Середюк ("Единая Россия"), Мария Городештян (ЛДПР), Александр Карпов (КПРФ), Роман Клейстер ("Новые люди"), Юрий Скворцов ("Справедливая Россия-Патриоты-За правду").
Какие выборы пройдут в единый день голосования
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
 
ПолитикаКемеровская областьИлья СередюкЕдиная РоссияЛДПРКПРФЕдиный день голосования в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала