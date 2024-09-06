В Башкирии и Оренбургской области открылись избирательные участки
В Башкирии и Оренбуржье открыли участки для голосования на выборах глав регионов
© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики БашкортостанВид с воздуха на город Уфа
Вид с воздуха на город Уфа. Архивное фото
УФА, 6 сен – РИА Новости. Участки для голосования открылись в Башкирии и Оренбургской области, где жители выбирают руководителей регионов.
В Башкирии 6, 7 и 8 сентября пройдут выборы главы республики, дополнительные выборы депутата госсобрания-курултая региона в Уфимском одномандатном округе и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в нескольких районах республики. На пост главы Башкортостана претендуют пять кандидатов от всех парламентских партий: Радий Хабиров, Артур Шайнуров, Владимир Нагорный, Иван Сухарев и Ильшат Тимерьянов.
"Участки для голосования готовы к приему избирателей, в регионе работают 69 территориальных и 3 302 участковые избирательные комиссии. Одна комиссия дополнительно работает в Москве. Голосование будет проходить три дня: в пятницу, субботу и воскресенье. Участки будут открыты с 8.00 до 20.00 (с 6.00 до 18.00 мск)", - сообщили в избиркоме Башкирии.
В Оренбургской области, где будут выбирать губернатора региона, голосование тоже будет трехдневным. На пост руководителя области претендуют 4 человека: Рамиль Гафаров, Екатерина Калегина, Оксана Набатчикова и Денис Паслер. Также в регионе состоятся дополнительные выборы в заксобрание области и органы местного самоуправления.
В Оренбуржье в 6.00 мск откроются 1471 постоянных и 37 временных избирательных участков. Для обеспечения реализации избирательных прав военнослужащих-участников СВО образованы 2 экстерриториальных избирательных участка – на территории Донецкой народной республики и Ростовской области.
"Всего на выборах в Оренбуржье комплексами обработки избирательных бюллетеней будут оснащены избирательные участки на территориях 22 городов и муниципальных районов. С помощью КОИБ смогут проголосовать почти полмиллиона избирателей области. Для технического сопровождения комплексов прошли обучение 520 членов участковых избирательных комиссий", - сообщает избирательная комиссия Оренбургской области.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00