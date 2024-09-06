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В Башкирии и Оренбургской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 06.09.2024
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06:02 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/vybory-1970954591.html
В Башкирии и Оренбургской области открылись избирательные участки
В Башкирии и Оренбургской области открылись избирательные участки - РИА Новости, 06.09.2024
В Башкирии и Оренбургской области открылись избирательные участки
Участки для голосования открылись в Башкирии и Оренбургской области, где жители выбирают руководителей регионов. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T06:02
2024-09-06T06:02
политика
оренбургская область
москва
донецкая народная республика
радий хабиров
иван сухарев
денис паслер
единый день голосования в россии
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УФА, 6 сен – РИА Новости. Участки для голосования открылись в Башкирии и Оренбургской области, где жители выбирают руководителей регионов. В Башкирии 6, 7 и 8 сентября пройдут выборы главы республики, дополнительные выборы депутата госсобрания-курултая региона в Уфимском одномандатном округе и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в нескольких районах республики. На пост главы Башкортостана претендуют пять кандидатов от всех парламентских партий: Радий Хабиров, Артур Шайнуров, Владимир Нагорный, Иван Сухарев и Ильшат Тимерьянов. "Участки для голосования готовы к приему избирателей, в регионе работают 69 территориальных и 3 302 участковые избирательные комиссии. Одна комиссия дополнительно работает в Москве. Голосование будет проходить три дня: в пятницу, субботу и воскресенье. Участки будут открыты с 8.00 до 20.00 (с 6.00 до 18.00 мск)", - сообщили в избиркоме Башкирии. В Оренбургской области, где будут выбирать губернатора региона, голосование тоже будет трехдневным. На пост руководителя области претендуют 4 человека: Рамиль Гафаров, Екатерина Калегина, Оксана Набатчикова и Денис Паслер. Также в регионе состоятся дополнительные выборы в заксобрание области и органы местного самоуправления. В Оренбуржье в 6.00 мск откроются 1471 постоянных и 37 временных избирательных участков. Для обеспечения реализации избирательных прав военнослужащих-участников СВО образованы 2 экстерриториальных избирательных участка – на территории Донецкой народной республики и Ростовской области. "Всего на выборах в Оренбуржье комплексами обработки избирательных бюллетеней будут оснащены избирательные участки на территориях 22 городов и муниципальных районов. С помощью КОИБ смогут проголосовать почти полмиллиона избирателей области. Для технического сопровождения комплексов прошли обучение 520 членов участковых избирательных комиссий", - сообщает избирательная комиссия Оренбургской области.
https://ria.ru/20240905/golosovanie-1970909086.html
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политика, оренбургская область, москва, донецкая народная республика, радий хабиров, иван сухарев, денис паслер, единый день голосования в россии
Политика, Оренбургская область, Москва, Донецкая Народная Республика, Радий Хабиров, Иван Сухарев, Денис Паслер, Единый день голосования в России
В Башкирии и Оренбургской области открылись избирательные участки

В Башкирии и Оренбуржье открыли участки для голосования на выборах глав регионов

© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики БашкортостанВид с воздуха на город Уфа
Вид с воздуха на город Уфа - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : официальный сайт Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан
Вид с воздуха на город Уфа. Архивное фото
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УФА, 6 сен – РИА Новости. Участки для голосования открылись в Башкирии и Оренбургской области, где жители выбирают руководителей регионов.
В Башкирии 6, 7 и 8 сентября пройдут выборы главы республики, дополнительные выборы депутата госсобрания-курултая региона в Уфимском одномандатном округе и выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в нескольких районах республики. На пост главы Башкортостана претендуют пять кандидатов от всех парламентских партий: Радий Хабиров, Артур Шайнуров, Владимир Нагорный, Иван Сухарев и Ильшат Тимерьянов.
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"Участки для голосования готовы к приему избирателей, в регионе работают 69 территориальных и 3 302 участковые избирательные комиссии. Одна комиссия дополнительно работает в Москве. Голосование будет проходить три дня: в пятницу, субботу и воскресенье. Участки будут открыты с 8.00 до 20.00 (с 6.00 до 18.00 мск)", - сообщили в избиркоме Башкирии.
В Оренбургской области, где будут выбирать губернатора региона, голосование тоже будет трехдневным. На пост руководителя области претендуют 4 человека: Рамиль Гафаров, Екатерина Калегина, Оксана Набатчикова и Денис Паслер. Также в регионе состоятся дополнительные выборы в заксобрание области и органы местного самоуправления.
В Оренбуржье в 6.00 мск откроются 1471 постоянных и 37 временных избирательных участков. Для обеспечения реализации избирательных прав военнослужащих-участников СВО образованы 2 экстерриториальных избирательных участка – на территории Донецкой народной республики и Ростовской области.
"Всего на выборах в Оренбуржье комплексами обработки избирательных бюллетеней будут оснащены избирательные участки на территориях 22 городов и муниципальных районов. С помощью КОИБ смогут проголосовать почти полмиллиона избирателей области. Для технического сопровождения комплексов прошли обучение 520 членов участковых избирательных комиссий", - сообщает избирательная комиссия Оренбургской области.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
 
ПолитикаОренбургская областьМоскваДонецкая Народная РеспубликаРадий ХабировИван СухаревДенис ПаслерЕдиный день голосования в России
 
 
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