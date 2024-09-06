https://ria.ru/20240906/vybory-1970938920.html

На Сахалине и Курилах открылись избирательные участки

На Сахалине и Курилах открылись избирательные участки - РИА Новости, 06.09.2024

На Сахалине и Курилах открылись избирательные участки

В Единый день голосования на Сахалине и Курилах в пятницу в 8.00 (00.00 мск) открылись 293 избирательных участка, сообщила РИА Новости председатель... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T00:22

2024-09-06T00:22

2024-09-06T00:22

политика

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сен – РИА Новости. В Единый день голосования на Сахалине и Курилах в пятницу в 8.00 (00.00 мск) открылись 293 избирательных участка, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова. "На территории Сахалинской области начали работу 285 избирательных участков, из них 15 располагаются в трех муниципальных образованиях Курил. Кроме этого, открыты еще восемь временных в СИЗО и больницах. Численность избирателей в Сахалинской области на 1 июля 2024 года составляет 372 532 человека", - рассказала собеседница агентства. В Единый день голосования в Сахалинской области, которое состоится в течение трех дней – 6, 7 и 8 сентября 2024 года - пройдут выборы главы региона, депутатов Гордумы Южно-Сахалинска и двух районных собраний. На пост губернатора Сахалинской области претендуют четыре зарегистрированных региональным избиркомом кандидата: Павел Ашихмин (КПРФ), Роман Веденеев ("Новые люди"), Валерий Лимаренко ("Единая Россия") и Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду").

https://ria.ru/20240905/golosovanie-1970909086.html

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политика, сахалинская область, сахалин, южно-сахалинск, валерий лимаренко, кпрф, единая россия