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На Сахалине и Курилах открылись избирательные участки
На Сахалине и Курилах открылись избирательные участки - РИА Новости, 06.09.2024
На Сахалине и Курилах открылись избирательные участки
В Единый день голосования на Сахалине и Курилах в пятницу в 8.00 (00.00 мск) открылись 293 избирательных участка, сообщила РИА Новости председатель... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T00:22
2024-09-06T00:22
2024-09-06T00:22
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сен – РИА Новости. В Единый день голосования на Сахалине и Курилах в пятницу в 8.00 (00.00 мск) открылись 293 избирательных участка, сообщила РИА Новости председатель регионального избиркома Виктория Черкасова. "На территории Сахалинской области начали работу 285 избирательных участков, из них 15 располагаются в трех муниципальных образованиях Курил. Кроме этого, открыты еще восемь временных в СИЗО и больницах. Численность избирателей в Сахалинской области на 1 июля 2024 года составляет 372 532 человека", - рассказала собеседница агентства. В Единый день голосования в Сахалинской области, которое состоится в течение трех дней – 6, 7 и 8 сентября 2024 года - пройдут выборы главы региона, депутатов Гордумы Южно-Сахалинска и двух районных собраний. На пост губернатора Сахалинской области претендуют четыре зарегистрированных региональным избиркомом кандидата: Павел Ашихмин (КПРФ), Роман Веденеев ("Новые люди"), Валерий Лимаренко ("Единая Россия") и Вадим Полицинский ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду").
https://ria.ru/20240905/golosovanie-1970909086.html
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Политика, Сахалинская область, Сахалин, Южно-Сахалинск, Валерий Лимаренко, КПРФ, Единая Россия
На Сахалине и Курилах открылись избирательные участки
На Сахалине и Курилах открылись 293 избирательных участка в День голосования