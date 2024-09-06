Первый пациент за Уралом получил новейший препарат от болезни Бехтерева
Первый за Уралом пациент получил препарат сенипрутуг от болезни Бехтерева
© РНИМУ имени Н. И. ПироговаЦентральная научно-исследовательская лаборатория РНИМУ имени Н. И. Пирогова
© РНИМУ имени Н. И. Пирогова
Центральная научно-исследовательская лаборатория РНИМУ имени Н. И. Пирогова. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 6 сен — РИА Новости. Первый за Уралом пациент, страдающий болезнью Бехтерева, получил новейший отечественный препарат сенипрутуг, сообщил НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ) — филиал Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.
"В клинике НИИКЭЛ <…> пациент с рентгенологическим аксиальным спондилоартритом получил терапию инновационным препаратом сенипрутуг, разработанным биотехнологической компанией BIOCAD совместно с группой ученых Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова", — говорится в релизе.
Там отмечается, что НИИКЭЛ — пока единственный за Уралом медицинский центр, где началось применение нового препарата. На базе клиники в Новосибирске смогут получить медицинскую помощь пациенты из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
В Институте цитологии и генетики пояснили, что первым пациентом стал 35-летний мужчина с диагнозом рентгенологический аксиальный спондилоартрит (анкилозирующий спондилит, или болезнь Бехтерева). Заболевание у пациента проявилось семь лет назад, предыдущая терапия не давала положительного эффекта. Препарат ему ввели на базе антицитокинового центра НИИКЭЛ. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо.
Болезнь Бехтерева — хроническое воспалительное заболевание суставов. Чаще всего она затрагивает поясничный отдел позвоночника и тазобедренные суставы. Болезнь прогрессирующая и постепенно приводит к потере гибкости позвоночника.
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"Начало применения нового препарата нам важно и как врачам, и как ученым. Наш институт участвовал во второй фазе клинических исследований сенипрутуга, а сейчас участвует в третьей. Всегда приятно видеть, как работа большого коллектива исследователей приводит к появлению новых препаратов, которые способны облегчить жизнь пациентов", — сказал лечащий врач-ревматолог Виталий Омельченко.
Cенипрутуг (торговая марка "Трибувиа") — первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, это инновационная разработка российских ученых. Он представляет собой моноклональное антитело, потенциально способствующее торможению и остановке иммуновоспалительного процесса с перспективами предотвращения прогрессирования аксиального спондилоартрита. На испытаниях препарат показал высокую эффективность и безопасность. Минздрав зарегистрировал его в конце апреля.
Cенипрутуг позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. По словам одного из разработчиков, ректора РНИМУ имени Н. И. Пирогова Сергея Лукьянова, он помогает полностью остановить заболевание, у него нет иммуносупрессии и эффекта привыкания.