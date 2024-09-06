https://ria.ru/20240906/ural-1970983299.html

Первый пациент за Уралом получил новейший препарат от болезни Бехтерева

Первый пациент за Уралом получил новейший препарат от болезни Бехтерева - РИА Новости, 06.09.2024

Первый пациент за Уралом получил новейший препарат от болезни Бехтерева

Первый за Уралом пациент, страдающий болезнью Бехтерева, получил новейший отечественный препарат сенипрутуг, сообщил НИИ клинической и экспериментальной... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T10:02

2024-09-06T10:02

2024-09-06T11:33

хорошие новости

урал

новосибирск

россия

сергей лукьянов

российская академия наук

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

biocad

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НОВОСИБИРСК, 6 сен — РИА Новости. Первый за Уралом пациент, страдающий болезнью Бехтерева, получил новейший отечественный препарат сенипрутуг, сообщил НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ) — филиал Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. "В клинике НИИКЭЛ <…> пациент с рентгенологическим аксиальным спондилоартритом получил терапию инновационным препаратом сенипрутуг, разработанным биотехнологической компанией BIOCAD совместно с группой ученых Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова", — говорится в релизе. Там отмечается, что НИИКЭЛ — пока единственный за Уралом медицинский центр, где началось применение нового препарата. На базе клиники в Новосибирске смогут получить медицинскую помощь пациенты из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В Институте цитологии и генетики пояснили, что первым пациентом стал 35-летний мужчина с диагнозом рентгенологический аксиальный спондилоартрит (анкилозирующий спондилит, или болезнь Бехтерева). Заболевание у пациента проявилось семь лет назад, предыдущая терапия не давала положительного эффекта. Препарат ему ввели на базе антицитокинового центра НИИКЭЛ. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. "Начало применения нового препарата нам важно и как врачам, и как ученым. Наш институт участвовал во второй фазе клинических исследований сенипрутуга, а сейчас участвует в третьей. Всегда приятно видеть, как работа большого коллектива исследователей приводит к появлению новых препаратов, которые способны облегчить жизнь пациентов", — сказал лечащий врач-ревматолог Виталий Омельченко. Cенипрутуг (торговая марка "Трибувиа") — первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, это инновационная разработка российских ученых. Он представляет собой моноклональное антитело, потенциально способствующее торможению и остановке иммуновоспалительного процесса с перспективами предотвращения прогрессирования аксиального спондилоартрита. На испытаниях препарат показал высокую эффективность и безопасность. Минздрав зарегистрировал его в конце апреля. Cенипрутуг позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. По словам одного из разработчиков, ректора РНИМУ имени Н. И. Пирогова Сергея Лукьянова, он помогает полностью остановить заболевание, у него нет иммуносупрессии и эффекта привыкания.

https://ria.ru/20240828/lekarstva-1968897983.html

https://ria.ru/20240830/burjatija-1969416701.html

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урал, новосибирск, россия, сергей лукьянов, российская академия наук, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, biocad