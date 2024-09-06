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Первый пациент за Уралом получил новейший препарат от болезни Бехтерева - РИА Новости, 06.09.2024
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Хорошие новости
 
10:02 06.09.2024 (обновлено: 11:33 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/ural-1970983299.html
Первый пациент за Уралом получил новейший препарат от болезни Бехтерева
Первый пациент за Уралом получил новейший препарат от болезни Бехтерева - РИА Новости, 06.09.2024
Первый пациент за Уралом получил новейший препарат от болезни Бехтерева
Первый за Уралом пациент, страдающий болезнью Бехтерева, получил новейший отечественный препарат сенипрутуг, сообщил НИИ клинической и экспериментальной... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:02
2024-09-06T11:33
хорошие новости
урал
новосибирск
россия
сергей лукьянов
российская академия наук
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
biocad
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НОВОСИБИРСК, 6 сен — РИА Новости. Первый за Уралом пациент, страдающий болезнью Бехтерева, получил новейший отечественный препарат сенипрутуг, сообщил НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ) — филиал Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН. "В клинике НИИКЭЛ &lt;…&gt; пациент с рентгенологическим аксиальным спондилоартритом получил терапию инновационным препаратом сенипрутуг, разработанным биотехнологической компанией BIOCAD совместно с группой ученых Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова", — говорится в релизе. Там отмечается, что НИИКЭЛ — пока единственный за Уралом медицинский центр, где началось применение нового препарата. На базе клиники в Новосибирске смогут получить медицинскую помощь пациенты из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. В Институте цитологии и генетики пояснили, что первым пациентом стал 35-летний мужчина с диагнозом рентгенологический аксиальный спондилоартрит (анкилозирующий спондилит, или болезнь Бехтерева). Заболевание у пациента проявилось семь лет назад, предыдущая терапия не давала положительного эффекта. Препарат ему ввели на базе антицитокинового центра НИИКЭЛ. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. "Начало применения нового препарата нам важно и как врачам, и как ученым. Наш институт участвовал во второй фазе клинических исследований сенипрутуга, а сейчас участвует в третьей. Всегда приятно видеть, как работа большого коллектива исследователей приводит к появлению новых препаратов, которые способны облегчить жизнь пациентов", — сказал лечащий врач-ревматолог Виталий Омельченко. Cенипрутуг (торговая марка "Трибувиа") — первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, это инновационная разработка российских ученых. Он представляет собой моноклональное антитело, потенциально способствующее торможению и остановке иммуновоспалительного процесса с перспективами предотвращения прогрессирования аксиального спондилоартрита. На испытаниях препарат показал высокую эффективность и безопасность. Минздрав зарегистрировал его в конце апреля. Cенипрутуг позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. По словам одного из разработчиков, ректора РНИМУ имени Н. И. Пирогова Сергея Лукьянова, он помогает полностью остановить заболевание, у него нет иммуносупрессии и эффекта привыкания.
https://ria.ru/20240828/lekarstva-1968897983.html
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урал, новосибирск, россия, сергей лукьянов, российская академия наук, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, biocad
Хорошие новости, Урал, Новосибирск, Россия, Сергей Лукьянов, Российская академия наук, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Biocad
Первый пациент за Уралом получил новейший препарат от болезни Бехтерева

Первый за Уралом пациент получил препарат сенипрутуг от болезни Бехтерева

© РНИМУ имени Н. И. ПироговаЦентральная научно-исследовательская лаборатория РНИМУ имени Н. И. Пирогова
Центральная научно-исследовательская лаборатория РНИМУ имени Н. И. Пирогова - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РНИМУ имени Н. И. Пирогова
Центральная научно-исследовательская лаборатория РНИМУ имени Н. И. Пирогова. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 6 сен — РИА Новости. Первый за Уралом пациент, страдающий болезнью Бехтерева, получил новейший отечественный препарат сенипрутуг, сообщил НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ) — филиал Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН.
"В клинике НИИКЭЛ <…> пациент с рентгенологическим аксиальным спондилоартритом получил терапию инновационным препаратом сенипрутуг, разработанным биотехнологической компанией BIOCAD совместно с группой ученых Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова", — говорится в релизе.
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Там отмечается, что НИИКЭЛ — пока единственный за Уралом медицинский центр, где началось применение нового препарата. На базе клиники в Новосибирске смогут получить медицинскую помощь пациенты из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
В Институте цитологии и генетики пояснили, что первым пациентом стал 35-летний мужчина с диагнозом рентгенологический аксиальный спондилоартрит (анкилозирующий спондилит, или болезнь Бехтерева). Заболевание у пациента проявилось семь лет назад, предыдущая терапия не давала положительного эффекта. Препарат ему ввели на базе антицитокинового центра НИИКЭЛ. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо.

Болезнь Бехтерева — хроническое воспалительное заболевание суставов. Чаще всего она затрагивает поясничный отдел позвоночника и тазобедренные суставы. Болезнь прогрессирующая и постепенно приводит к потере гибкости позвоночника.

«
"Начало применения нового препарата нам важно и как врачам, и как ученым. Наш институт участвовал во второй фазе клинических исследований сенипрутуга, а сейчас участвует в третьей. Всегда приятно видеть, как работа большого коллектива исследователей приводит к появлению новых препаратов, которые способны облегчить жизнь пациентов", — сказал лечащий врач-ревматолог Виталий Омельченко.
Cенипрутуг (торговая марка "Трибувиа") — первый в мире препарат для лечения болезни Бехтерева, это инновационная разработка российских ученых. Он представляет собой моноклональное антитело, потенциально способствующее торможению и остановке иммуновоспалительного процесса с перспективами предотвращения прогрессирования аксиального спондилоартрита. На испытаниях препарат показал высокую эффективность и безопасность. Минздрав зарегистрировал его в конце апреля.
Cенипрутуг позволяет уничтожать патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. По словам одного из разработчиков, ректора РНИМУ имени Н. И. Пирогова Сергея Лукьянова, он помогает полностью остановить заболевание, у него нет иммуносупрессии и эффекта привыкания.
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Хорошие новостиУралНовосибирскРоссияСергей ЛукьяновРоссийская академия наукРоссийский медицинский университет имени Н. И. ПироговаBiocad
 
 
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