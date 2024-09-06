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В Раде прокомментировали отставку Кулебы - РИА Новости, 06.09.2024
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10:28 06.09.2024 (обновлено: 10:43 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/ukraina-1970989062.html
В Раде прокомментировали отставку Кулебы
В Раде прокомментировали отставку Кулебы - РИА Новости, 06.09.2024
В Раде прокомментировали отставку Кулебы
Дмитрия Кулебу вынудили покинуть пост главы МИД Украины, это не самостоятельное решение, заявила председатель комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:28
2024-09-06T10:43
в мире
украина
дмитрий кулеба
владимир зеленский
андрей сибига
верховная рада украины
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Дмитрия Кулебу вынудили покинуть пост главы МИД Украины, это не самостоятельное решение, заявила председатель комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинадзе. "Выглядит так, что господина Кулебу или взяли в заложники, или заставили написать это заявление. И это, наверное, не совсем самостоятельное решение", - приводит слова Климпуш-Цинадзе украинский телеканал "Общественное" в материале на своем сайте. Климпуш-Цинадзе также обратила внимание, что ни Владимир Зеленский, ни сам Кулеба не прокомментировали отставку. Ранее украинский парламент поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы. Во вторник Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Арахамия также заявлял, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970858255.html
https://ria.ru/20240906/vpechatleniya-1970960551.html
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в мире, украина, дмитрий кулеба, владимир зеленский, андрей сибига, верховная рада украины
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, Владимир Зеленский, Андрей Сибига, Верховная Рада Украины
В Раде прокомментировали отставку Кулебы

Депутат Рады: Кулебу вынудили покинуть пост главы МИД Украины

© AP Photo / Pool/Johanna GeronДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Дмитрий Кулеба . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Дмитрия Кулебу вынудили покинуть пост главы МИД Украины, это не самостоятельное решение, заявила председатель комитета Верховной рады по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинадзе.
"Выглядит так, что господина Кулебу или взяли в заложники, или заставили написать это заявление. И это, наверное, не совсем самостоятельное решение", - приводит слова Климпуш-Цинадзе украинский телеканал "Общественное" в материале на своем сайте.
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Климпуш-Цинадзе также обратила внимание, что ни Владимир Зеленский, ни сам Кулеба не прокомментировали отставку.
Ранее украинский парламент поддержал назначение Андрея Сибиги на должность министра иностранных дел Украины вместо уволенного Дмитрия Кулебы.
Во вторник Владимир Зеленский уволил замглавы своего офиса Ростислава Шурму. В отставку подали также министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. О подаче заявления об отставке заявила вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк ранее сообщал, что на этой неделе в кабмине Украины могут пройти кадровые перестановки и увольнения. Арахамия также заявлял, что можно ожидать большую перезагрузку правительства Украины.
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В миреУкраинаДмитрий КулебаВладимир ЗеленскийАндрей СибигаВерховная Рада Украины
 
 
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