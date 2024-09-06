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В 49 регионах открылись избирательные участки - РИА Новости, 06.09.2024
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10:30 06.09.2024 (обновлено: 11:32 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/uchastki-1970990038.html
В 49 регионах открылись избирательные участки
В 49 регионах открылись избирательные участки - РИА Новости, 06.09.2024
В 49 регионах открылись избирательные участки
В России открылись избирательные участки в 49 регионах, где выборы проходят в течение трех дней, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:30
2024-09-06T11:32
политика
россия
абакан
анадырь
элла памфилова
госдума рф
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В России открылись избирательные участки в 49 регионах, где выборы проходят в течение трех дней, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. &quot;Сегодня в 49 субъектах России &lt;…&gt; открылись избирательные участки. В 49 из 83, в которых у нас проходят выборы в Единый день голосования&quot;, — сказала она, докладывая о готовности избиркомов к выборам.С 6 по 8 сентября в России пройдут выборы различного уровня. В 21 регионе будут избирать глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, пройдут выборы в местные законодательные собрания, в Абакане и Анадыре изберут глав административных центров. Состоятся также довыборы депутатов Госдумы.В большинстве регионов голосование продлится три дня. Жителей Челябинской и Мурманской областей ждет двухдневное голосование, в Курганской области на это отвели один день — 8 сентября.
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политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ, Единый день голосования в России
В 49 регионах открылись избирательные участки

Памфилова: избирательные участки открылись в 49 регионах, где проходят выборы

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкИзбиратели голосуют на выборах губернатора Забайкальского края
Избиратели голосуют на выборах губернатора Забайкальского края - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Избиратели голосуют на выборах губернатора Забайкальского края
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В России открылись избирательные участки в 49 регионах, где выборы проходят в течение трех дней, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
«

"Сегодня в 49 субъектах России <…> открылись избирательные участки. В 49 из 83, в которых у нас проходят выборы в Единый день голосования", — сказала она, докладывая о готовности избиркомов к выборам.

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Участки для голосования открылись в живущих по московскому времени регионах
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С 6 по 8 сентября в России пройдут выборы различного уровня. В 21 регионе будут избирать глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.
Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, пройдут выборы в местные законодательные собрания, в Абакане и Анадыре изберут глав административных центров. Состоятся также довыборы депутатов Госдумы.
В большинстве регионов голосование продлится три дня. Жителей Челябинской и Мурманской областей ждет двухдневное голосование, в Курганской области на это отвели один день — 8 сентября.
Какие выборы пройдут в единый день голосования
2 августа, 10:00
Инфографика
Какие выборы пройдут в единый день голосованияПосмотреть
 
ПолитикаРоссияАбаканАнадырьЭлла ПамфиловаГосдума РФЕдиный день голосования в России
 
 
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