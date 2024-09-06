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В 49 регионах открылись избирательные участки
В 49 регионах открылись избирательные участки - РИА Новости, 06.09.2024
В 49 регионах открылись избирательные участки
В России открылись избирательные участки в 49 регионах, где выборы проходят в течение трех дней, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T10:30
2024-09-06T10:30
2024-09-06T11:32
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элла памфилова
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единый день голосования в россии
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В России открылись избирательные участки в 49 регионах, где выборы проходят в течение трех дней, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. "Сегодня в 49 субъектах России <…> открылись избирательные участки. В 49 из 83, в которых у нас проходят выборы в Единый день голосования", — сказала она, докладывая о готовности избиркомов к выборам.С 6 по 8 сентября в России пройдут выборы различного уровня. В 21 регионе будут избирать глав администраций — это Республика Алтай, Башкирия, Калмыкия, Забайкальский, Ставропольский и Хабаровский края, Астраханская, Волгоградская, Вологодская, Калининградская, Курганская, Курская, Липецкая, Мурманская, Оренбургская, Самарская, Сахалинская, Тульская, Челябинская, Кемеровская области и Санкт-Петербург. В Ханты-Мансийском автономном округе, Ингушетии, Крыму и Кабардино-Балкарии глав выберут региональные парламенты.Кроме того, в 13 регионах, в том числе в Москве, пройдут выборы в местные законодательные собрания, в Абакане и Анадыре изберут глав административных центров. Состоятся также довыборы депутатов Госдумы.В большинстве регионов голосование продлится три дня. Жителей Челябинской и Мурманской областей ждет двухдневное голосование, в Курганской области на это отвели один день — 8 сентября.
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политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф, единый день голосования в россии
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ, Единый день голосования в России
В 49 регионах открылись избирательные участки
Памфилова: избирательные участки открылись в 49 регионах, где проходят выборы