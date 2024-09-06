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Источник: ВС России уничтожили цех завода боеприпасов в Новомосковске - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:26 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/tsekh-1971178378.html
Источник: ВС России уничтожили цех завода боеприпасов в Новомосковске
Источник: ВС России уничтожили цех завода боеприпасов в Новомосковске - РИА Новости, 06.09.2024
Источник: ВС России уничтожили цех завода боеприпасов в Новомосковске
При ударе "Искандера" уничтожен цех завода боеприпасов в населенном пункте Новомосковск, сообщил высокопоставленный военный источник. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:26
2024-09-06T20:26
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
кривой рог
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. При ударе "Искандера" уничтожен цех завода боеприпасов в населенном пункте Новомосковск, сообщил высокопоставленный военный источник. "Четвертого сентября текущего года в результате ракетного удара, нанесенного расчетом ОТРК "Искандер-М", уничтожен цех готовой продукции завода по производству боеприпасов в населенном пункте Новомосковск (Днепропетровская область)", - рассказал источник. Он добавил, что в этот же день в результате комбинированного ракетного удара, нанесенного по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в городе Кривой Рог, противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепропетровская область, кривой рог, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Кривой Рог, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Источник: ВС России уничтожили цех завода боеприпасов в Новомосковске

ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили цех завода боеприпасов в Новомосковске

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер М"
Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер М - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер М" . Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. При ударе "Искандера" уничтожен цех завода боеприпасов в населенном пункте Новомосковск, сообщил высокопоставленный военный источник.
"Четвертого сентября текущего года в результате ракетного удара, нанесенного расчетом ОТРК "Искандер-М", уничтожен цех готовой продукции завода по производству боеприпасов в населенном пункте Новомосковск (Днепропетровская область)", - рассказал источник.
Он добавил, что в этот же день в результате комбинированного ракетного удара, нанесенного по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в городе Кривой Рог, противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьКривой РогБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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