https://ria.ru/20240906/tsekh-1971178378.html

Источник: ВС России уничтожили цех завода боеприпасов в Новомосковске

Источник: ВС России уничтожили цех завода боеприпасов в Новомосковске - РИА Новости, 06.09.2024

Источник: ВС России уничтожили цех завода боеприпасов в Новомосковске

При ударе "Искандера" уничтожен цех завода боеприпасов в населенном пункте Новомосковск, сообщил высокопоставленный военный источник. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T20:26

2024-09-06T20:26

2024-09-06T20:26

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

кривой рог

безопасность

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966531724_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_4818975467f44cb0abee6be5d22ef33c.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. При ударе "Искандера" уничтожен цех завода боеприпасов в населенном пункте Новомосковск, сообщил высокопоставленный военный источник. "Четвертого сентября текущего года в результате ракетного удара, нанесенного расчетом ОТРК "Искандер-М", уничтожен цех готовой продукции завода по производству боеприпасов в населенном пункте Новомосковск (Днепропетровская область)", - рассказал источник. Он добавил, что в этот же день в результате комбинированного ракетного удара, нанесенного по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в городе Кривой Рог, противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

кривой рог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, кривой рог, безопасность, вооруженные силы рф