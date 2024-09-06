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Источник: ВС России уничтожили цех завода боеприпасов в Новомосковске
Источник: ВС России уничтожили цех завода боеприпасов в Новомосковске - РИА Новости, 06.09.2024
Источник: ВС России уничтожили цех завода боеприпасов в Новомосковске
При ударе "Искандера" уничтожен цех завода боеприпасов в населенном пункте Новомосковск, сообщил высокопоставленный военный источник. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T20:26
2024-09-06T20:26
2024-09-06T20:26
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. При ударе "Искандера" уничтожен цех завода боеприпасов в населенном пункте Новомосковск, сообщил высокопоставленный военный источник. "Четвертого сентября текущего года в результате ракетного удара, нанесенного расчетом ОТРК "Искандер-М", уничтожен цех готовой продукции завода по производству боеприпасов в населенном пункте Новомосковск (Днепропетровская область)", - рассказал источник. Он добавил, что в этот же день в результате комбинированного ракетного удара, нанесенного по трем пунктам временной дислокации иностранных наемников в городе Кривой Рог, противник потерял более 250 боевиков. Среди них около 70 французских и румынских специалистов ПВО и по производству БПЛА.
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днепропетровская область, кривой рог, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Кривой Рог, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Источник: ВС России уничтожили цех завода боеприпасов в Новомосковске
ВС РФ ударом "Искандера" уничтожили цех завода боеприпасов в Новомосковске