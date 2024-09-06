https://ria.ru/20240906/telegram-1970939627.html

Дуров заявил, что Telegram ежедневно удаляет миллионы опасных постов

Дуров заявил, что Telegram ежедневно удаляет миллионы опасных постов - РИА Новости, 06.09.2024

Дуров заявил, что Telegram ежедневно удаляет миллионы опасных постов

Основатель Telegram Павел Дуров в своем аккаунте назвал "абсолютно неверными" утверждения, что Telegram является "анархическим раем", и заявил, что... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T00:43

2024-09-06T00:43

2024-09-06T00:43

технологии

россия

иран

павел дуров

telegram

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров в своем аккаунте назвал "абсолютно неверными" утверждения, что Telegram является "анархическим раем", и заявил, что администрация мессенджера ежедневно удаляет миллионы опасных публикаций и Telegram-каналов. "Утверждения в некоторых СМИ, будто Telegram - это некий анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Мы ежедневно удаляем миллионы вредных постов и каналов. Мы публикуем ежедневные отчеты о прозрачности.... У нас есть прямые горячие линии с НКО для более быстрой обработки срочных запросов на модерацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дурова. Как отметил основатель мессенджера, соблюдение баланса между обеспечением конфиденциальности и безопасности является непростой задачей. По его словам, Telegram готов покинуть страны, в которых он не может найти общий язык с теми, кто регулирует интернет-пространство. "Установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью непросто... Иногда мы не можем договориться с регулятором в той или иной стране насчет корректного баланса между конфиденциальностью и безопасностью. В таких случаях мы готовы покинуть эту страну", - написал Дуров. Основатель Telegram подчеркнул, что мессенджер придерживается своей миссии по защите своих пользователей, но при этом всегда остается открытым для диалога с властями. Также Дуров сообщил, что Telegram последовательно отказывался предоставлять ключи шифрования, за что подвергался блокировке в России и Иране. По его словам, миссия Telegram - "нести добро и защищать основные права людей, особенно там, где эти права нарушаются".

https://ria.ru/20240906/telegram-1970938227.html

https://ria.ru/20240905/durov-1968735141.html

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, иран, павел дуров, telegram, в мире