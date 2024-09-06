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Дуров заявил, что Telegram ежедневно удаляет миллионы опасных постов - РИА Новости, 06.09.2024
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00:43 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/telegram-1970939627.html
Дуров заявил, что Telegram ежедневно удаляет миллионы опасных постов
Дуров заявил, что Telegram ежедневно удаляет миллионы опасных постов - РИА Новости, 06.09.2024
Дуров заявил, что Telegram ежедневно удаляет миллионы опасных постов
Основатель Telegram Павел Дуров в своем аккаунте назвал "абсолютно неверными" утверждения, что Telegram является "анархическим раем", и заявил, что... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T00:43
2024-09-06T00:43
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров в своем аккаунте назвал "абсолютно неверными" утверждения, что Telegram является "анархическим раем", и заявил, что администрация мессенджера ежедневно удаляет миллионы опасных публикаций и Telegram-каналов. "Утверждения в некоторых СМИ, будто Telegram - это некий анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Мы ежедневно удаляем миллионы вредных постов и каналов. Мы публикуем ежедневные отчеты о прозрачности.... У нас есть прямые горячие линии с НКО для более быстрой обработки срочных запросов на модерацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дурова. Как отметил основатель мессенджера, соблюдение баланса между обеспечением конфиденциальности и безопасности является непростой задачей. По его словам, Telegram готов покинуть страны, в которых он не может найти общий язык с теми, кто регулирует интернет-пространство. "Установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью непросто... Иногда мы не можем договориться с регулятором в той или иной стране насчет корректного баланса между конфиденциальностью и безопасностью. В таких случаях мы готовы покинуть эту страну", - написал Дуров. Основатель Telegram подчеркнул, что мессенджер придерживается своей миссии по защите своих пользователей, но при этом всегда остается открытым для диалога с властями. Также Дуров сообщил, что Telegram последовательно отказывался предоставлять ключи шифрования, за что подвергался блокировке в России и Иране. По его словам, миссия Telegram - "нести добро и защищать основные права людей, особенно там, где эти права нарушаются".
https://ria.ru/20240906/telegram-1970938227.html
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технологии, россия, иран, павел дуров, telegram, в мире
Технологии, Россия, Иран, Павел Дуров, Telegram, В мире
Дуров заявил, что Telegram ежедневно удаляет миллионы опасных постов

Дуров назвал неверными утверждения, что Telegram является анархическим раем

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров в своем аккаунте назвал "абсолютно неверными" утверждения, что Telegram является "анархическим раем", и заявил, что администрация мессенджера ежедневно удаляет миллионы опасных публикаций и Telegram-каналов.
"Утверждения в некоторых СМИ, будто Telegram - это некий анархический рай, абсолютно не соответствуют действительности. Мы ежедневно удаляем миллионы вредных постов и каналов. Мы публикуем ежедневные отчеты о прозрачности.... У нас есть прямые горячие линии с НКО для более быстрой обработки срочных запросов на модерацию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дурова.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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Как отметил основатель мессенджера, соблюдение баланса между обеспечением конфиденциальности и безопасности является непростой задачей. По его словам, Telegram готов покинуть страны, в которых он не может найти общий язык с теми, кто регулирует интернет-пространство.
"Установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью непросто... Иногда мы не можем договориться с регулятором в той или иной стране насчет корректного баланса между конфиденциальностью и безопасностью. В таких случаях мы готовы покинуть эту страну", - написал Дуров.
Основатель Telegram подчеркнул, что мессенджер придерживается своей миссии по защите своих пользователей, но при этом всегда остается открытым для диалога с властями. Также Дуров сообщил, что Telegram последовательно отказывался предоставлять ключи шифрования, за что подвергался блокировке в России и Иране. По его словам, миссия Telegram - "нести добро и защищать основные права людей, особенно там, где эти права нарушаются".
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