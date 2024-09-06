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Дуров назвал борьбу с преступниками в Telegram личной целью - РИА Новости, 06.09.2024
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00:19 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/telegram-1970938227.html
Дуров назвал борьбу с преступниками в Telegram личной целью
Дуров назвал борьбу с преступниками в Telegram личной целью - РИА Новости, 06.09.2024
Дуров назвал борьбу с преступниками в Telegram личной целью
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в первой публикации в своем Telegram-канале после его задержания во Франции, что резкий скачок в числе... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T00:19
2024-09-06T00:19
технологии
франция
павел дуров
telegram
задержание павла дурова во франции
в мире
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в первой публикации в своем Telegram-канале после его задержания во Франции, что резкий скачок в числе пользователей мессенджера до 950 миллионов человек облегчил использование мессенджера для преступников, и назвал борьбу с этим личной целью. "Резкое увеличение числа пользователей до 950 миллионов вызвал болезни роста, которые позволили преступникам удобнее злоупотреблять нашей платформой. Вот почему я поставил перед собой цель значительно улучшить ситуацию в этом плане. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и я поделюсь с вами подробностями нашего прогресса уже очень скоро", - написал Дуров.
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технологии, франция, павел дуров, telegram, задержание павла дурова во франции, в мире
Технологии, Франция, Павел Дуров, Telegram, Задержание Павла Дурова во Франции, В мире
Дуров назвал борьбу с преступниками в Telegram личной целью

Дуров: рост аудитории Telegram дал преступникам больше путей для злоупотреблений

© Фото : страница Павла Дурова в соцсетиПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : страница Павла Дурова в соцсети
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в первой публикации в своем Telegram-канале после его задержания во Франции, что резкий скачок в числе пользователей мессенджера до 950 миллионов человек облегчил использование мессенджера для преступников, и назвал борьбу с этим личной целью.
"Резкое увеличение числа пользователей до 950 миллионов вызвал болезни роста, которые позволили преступникам удобнее злоупотреблять нашей платформой. Вот почему я поставил перед собой цель значительно улучшить ситуацию в этом плане. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и я поделюсь с вами подробностями нашего прогресса уже очень скоро", - написал Дуров.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Павел Дуров. Биография основателя Telegram и "Вконтакте"
Вчера, 13:06
 
ТехнологииФранцияПавел ДуровTelegramЗадержание Павла Дурова во ФранцииВ мире
 
 
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