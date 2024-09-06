https://ria.ru/20240906/telegram-1970938227.html

Дуров назвал борьбу с преступниками в Telegram личной целью

Дуров назвал борьбу с преступниками в Telegram личной целью - РИА Новости, 06.09.2024

Дуров назвал борьбу с преступниками в Telegram личной целью

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в первой публикации в своем Telegram-канале после его задержания во Франции, что резкий скачок в числе... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T00:19

2024-09-06T00:19

2024-09-06T00:19

технологии

франция

павел дуров

telegram

задержание павла дурова во франции

в мире

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил в первой публикации в своем Telegram-канале после его задержания во Франции, что резкий скачок в числе пользователей мессенджера до 950 миллионов человек облегчил использование мессенджера для преступников, и назвал борьбу с этим личной целью. "Резкое увеличение числа пользователей до 950 миллионов вызвал болезни роста, которые позволили преступникам удобнее злоупотреблять нашей платформой. Вот почему я поставил перед собой цель значительно улучшить ситуацию в этом плане. Мы уже начали этот процесс внутри компании, и я поделюсь с вами подробностями нашего прогресса уже очень скоро", - написал Дуров.

https://ria.ru/20240905/durov-1968735141.html

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