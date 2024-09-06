https://ria.ru/20240906/telegram--1971116979.html
Количество платных подписчиков в Telegram достигло десяти миллионов
Количество платных подписчиков в Telegram достигло десяти миллионов - РИА Новости, 06.09.2024
Количество платных подписчиков в Telegram достигло десяти миллионов
Число Premium-подписчиков в Telegram в сентябре достигло 10 миллионов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:05
2024-09-06T17:05
2024-09-06T17:19
общество
telegram
технологии
павел дуров
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Число Premium-подписчиков в Telegram в сентябре достигло 10 миллионов, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров."Telegram достиг отметки в 10 миллионов платных подписчиков. 10 миллионов человек теперь пользуются Telegram Premium! ", - говорится в сообщении Дурова в его Telegram-канале.В блоге Telegram отмечается, что количество Premium-подписчиков увеличилось в два раза менее чем за 8 месяцев.
https://ria.ru/20240906/telegram--1971053447.html
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общество, telegram, технологии, павел дуров
Общество, Telegram, Технологии, Павел Дуров
Количество платных подписчиков в Telegram достигло десяти миллионов
Дуров: количество платных подписчиков в Telegram достигло 10 миллионов