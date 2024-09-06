https://ria.ru/20240906/telegram--1971053447.html

Telegram прокомментировал обновление страницы по модерации приватных чатов

Telegram прокомментировал обновление страницы по модерации приватных чатов - РИА Новости, 06.09.2024

Telegram прокомментировал обновление страницы по модерации приватных чатов

Мессенджер Telegram прокомментировал обновление страницы с вопросами касаемо модерации приватных чатов, отметив, что приватные чаты остаются приватными, следует РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T14:28

2024-09-06T14:28

2024-09-06T14:28

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павел дуров

telegram

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мессенджер Telegram прокомментировал обновление страницы с вопросами касаемо модерации приватных чатов, отметив, что приватные чаты остаются приватными, следует из сообщения мессенджера. "Приватные чаты также остаются приватными... Изменения в FAQ прояснили, как сообщать о нарушениях", - говорится в сообщении мессенджера в соцсети X в ответ на запись об изменениях страницы с часто задаваемыми вопросами (FAQ). "Любой может проверить наш код и увидеть, что никаких изменений не было", - добавляет платформа. Ранее была обновлена страница Telegram с часто задаваемыми вопросами. В пункте о незаконном контенте в мессенджере ранее говорилось, что все чаты Telegram являются приватными для их участников и платформа "не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними". Затем формулировка была изменена на информацию о том, что незаконный контент можно отметить для модераторов платформы. Упоминание о том, что чаты в Telegram являются приватными для их участников и администрация не обрабатывает связанные с ними запросы, осталось только в пункте об авторских правах. Но при нарушении авторских прав, связанных с наборами стикеров, каналами и ботами, владельцы прав или уполномоченные лица по-прежнему могут отправить запрос на указанную электронную почту, так как эти материалы находятся в публичном доступе, отмечается на сайте. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.

https://ria.ru/20240905/durov-1970935495.html

https://ria.ru/20240906/durov-1970983758.html

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франция, париж, павел дуров, telegram, в мире