Рейтинг@Mail.ru
Telegram прокомментировал обновление страницы по модерации приватных чатов - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/telegram--1971053447.html
Telegram прокомментировал обновление страницы по модерации приватных чатов
Telegram прокомментировал обновление страницы по модерации приватных чатов - РИА Новости, 06.09.2024
Telegram прокомментировал обновление страницы по модерации приватных чатов
Мессенджер Telegram прокомментировал обновление страницы с вопросами касаемо модерации приватных чатов, отметив, что приватные чаты остаются приватными, следует РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T14:28
2024-09-06T14:28
франция
париж
павел дуров
telegram
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мессенджер Telegram прокомментировал обновление страницы с вопросами касаемо модерации приватных чатов, отметив, что приватные чаты остаются приватными, следует из сообщения мессенджера. "Приватные чаты также остаются приватными... Изменения в FAQ прояснили, как сообщать о нарушениях", - говорится в сообщении мессенджера в соцсети X в ответ на запись об изменениях страницы с часто задаваемыми вопросами (FAQ). "Любой может проверить наш код и увидеть, что никаких изменений не было", - добавляет платформа. Ранее была обновлена страница Telegram с часто задаваемыми вопросами. В пункте о незаконном контенте в мессенджере ранее говорилось, что все чаты Telegram являются приватными для их участников и платформа "не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними". Затем формулировка была изменена на информацию о том, что незаконный контент можно отметить для модераторов платформы. Упоминание о том, что чаты в Telegram являются приватными для их участников и администрация не обрабатывает связанные с ними запросы, осталось только в пункте об авторских правах. Но при нарушении авторских прав, связанных с наборами стикеров, каналами и ботами, владельцы прав или уполномоченные лица по-прежнему могут отправить запрос на указанную электронную почту, так как эти материалы находятся в публичном доступе, отмечается на сайте. Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
https://ria.ru/20240905/durov-1970935495.html
https://ria.ru/20240906/durov-1970983758.html
франция
париж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
франция, париж, павел дуров, telegram, в мире
Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram, В мире
Telegram прокомментировал обновление страницы по модерации приватных чатов

Telegram после изменений заверил, что чаты в мессенджере остались приватными

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мессенджер Telegram прокомментировал обновление страницы с вопросами касаемо модерации приватных чатов, отметив, что приватные чаты остаются приватными, следует из сообщения мессенджера.
"Приватные чаты также остаются приватными... Изменения в FAQ прояснили, как сообщать о нарушениях", - говорится в сообщении мессенджера в соцсети X в ответ на запись об изменениях страницы с часто задаваемыми вопросами (FAQ).
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Дуров сделал первое заявление после задержания
5 сентября, 23:52
"Любой может проверить наш код и увидеть, что никаких изменений не было", - добавляет платформа.
Ранее была обновлена страница Telegram с часто задаваемыми вопросами. В пункте о незаконном контенте в мессенджере ранее говорилось, что все чаты Telegram являются приватными для их участников и платформа "не обрабатывает никакие запросы, связанные с ними". Затем формулировка была изменена на информацию о том, что незаконный контент можно отметить для модераторов платформы.
Упоминание о том, что чаты в Telegram являются приватными для их участников и администрация не обрабатывает связанные с ними запросы, осталось только в пункте об авторских правах. Но при нарушении авторских прав, связанных с наборами стикеров, каналами и ботами, владельцы прав или уполномоченные лица по-прежнему могут отправить запрос на указанную электронную почту, так как эти материалы находятся в публичном доступе, отмечается на сайте.
Основатель Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
Вечером 28 августа Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
СМИ: Франция применила против Дурова старый и неиспользовавшийся закон
Вчера, 10:05
 
ФранцияПарижПавел ДуровTelegramВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала