https://ria.ru/20240906/svo-1970974932.html

"Более 30 боевиков". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре

"Более 30 боевиков". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 06.09.2024

"Более 30 боевиков". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре

Удар авиабомбой "ФАБ" ВСК РФ уничтожил свыше 30 украинских боевиков и наемников в Часовом Яре, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T09:03

2024-09-06T09:03

2024-09-06T09:03

специальная военная операция на украине

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луганская народная республика

часов яр

андрей марочко

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

безопасность

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ЛУГАНСК, 6 сен – РИА Новости. Удар авиабомбой "ФАБ" ВСК РФ уничтожил свыше 30 украинских боевиков и наемников в Часовом Яре, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На донецком направлении заживо похоронили взвод украинских боевиков и наемников. В ходе освободительных действий населенного пункта Часов Яр, наши штурмовики вышли к многоэтажному зданию, в котором укрылись боевики", - сообщил Марочко агентству. С его слов, из бывшего жилого здания ВСУ устроили хорошо укрепленный опорный пункт с разветвленной системой сообщений и огневых точек. "Во взаимодействии с ВКС РФ по объекту ФАБом (фугасная авиабомба – ред.) было нанесено огневое поражение. Здание уничтожено. По предварительной оценке, под завалами оказалось более 30 боевиков. Эвакуационно-спасательные мероприятия со стороны вооруженных формирований Украины не отмечены", - рассказал Марочко.

https://ria.ru/20240906/himars-1970898082.html

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россия, луганская народная республика, часов яр, андрей марочко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, безопасность