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"Более 30 боевиков". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 06.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:03 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/svo-1970974932.html
"Более 30 боевиков". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре
"Более 30 боевиков". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 06.09.2024
"Более 30 боевиков". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре
Удар авиабомбой "ФАБ" ВСК РФ уничтожил свыше 30 украинских боевиков и наемников в Часовом Яре, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T09:03
2024-09-06T09:03
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
часов яр
андрей марочко
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
безопасность
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ЛУГАНСК, 6 сен – РИА Новости. Удар авиабомбой "ФАБ" ВСК РФ уничтожил свыше 30 украинских боевиков и наемников в Часовом Яре, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На донецком направлении заживо похоронили взвод украинских боевиков и наемников. В ходе освободительных действий населенного пункта Часов Яр, наши штурмовики вышли к многоэтажному зданию, в котором укрылись боевики", - сообщил Марочко агентству. С его слов, из бывшего жилого здания ВСУ устроили хорошо укрепленный опорный пункт с разветвленной системой сообщений и огневых точек. "Во взаимодействии с ВКС РФ по объекту ФАБом (фугасная авиабомба – ред.) было нанесено огневое поражение. Здание уничтожено. По предварительной оценке, под завалами оказалось более 30 боевиков. Эвакуационно-спасательные мероприятия со стороны вооруженных формирований Украины не отмечены", - рассказал Марочко.
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россия, луганская народная республика, часов яр, андрей марочко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Часов Яр, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Безопасность
"Более 30 боевиков". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре

Марочко: авиабомба "ФАБ" уничтожила более 30 украинских боевиков в Часовом Яре

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 6 сен – РИА Новости. Удар авиабомбой "ФАБ" ВСК РФ уничтожил свыше 30 украинских боевиков и наемников в Часовом Яре, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На донецком направлении заживо похоронили взвод украинских боевиков и наемников. В ходе освободительных действий населенного пункта Часов Яр, наши штурмовики вышли к многоэтажному зданию, в котором укрылись боевики", - сообщил Марочко агентству.
С его слов, из бывшего жилого здания ВСУ устроили хорошо укрепленный опорный пункт с разветвленной системой сообщений и огневых точек.
"Во взаимодействии с ВКС РФ по объекту ФАБом (фугасная авиабомба – ред.) было нанесено огневое поражение. Здание уничтожено. По предварительной оценке, под завалами оказалось более 30 боевиков. Эвакуационно-спасательные мероприятия со стороны вооруженных формирований Украины не отмечены", - рассказал Марочко.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаЧасов ЯрАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииБезопасность
 
 
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