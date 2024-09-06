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"Более 30 боевиков". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре
"Более 30 боевиков". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 06.09.2024
"Более 30 боевиков". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре
Удар авиабомбой "ФАБ" ВСК РФ уничтожил свыше 30 украинских боевиков и наемников в Часовом Яре, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T09:03
2024-09-06T09:03
2024-09-06T09:03
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ЛУГАНСК, 6 сен – РИА Новости. Удар авиабомбой "ФАБ" ВСК РФ уничтожил свыше 30 украинских боевиков и наемников в Часовом Яре, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На донецком направлении заживо похоронили взвод украинских боевиков и наемников. В ходе освободительных действий населенного пункта Часов Яр, наши штурмовики вышли к многоэтажному зданию, в котором укрылись боевики", - сообщил Марочко агентству. С его слов, из бывшего жилого здания ВСУ устроили хорошо укрепленный опорный пункт с разветвленной системой сообщений и огневых точек. "Во взаимодействии с ВКС РФ по объекту ФАБом (фугасная авиабомба – ред.) было нанесено огневое поражение. Здание уничтожено. По предварительной оценке, под завалами оказалось более 30 боевиков. Эвакуационно-спасательные мероприятия со стороны вооруженных формирований Украины не отмечены", - рассказал Марочко.
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россия, луганская народная республика, часов яр, андрей марочко, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Часов Яр, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Безопасность
"Более 30 боевиков". Стало известно, что произошло с ВСУ в Часовом Яре
Марочко: авиабомба "ФАБ" уничтожила более 30 украинских боевиков в Часовом Яре