Суд рассматривает дело водителя, сбившего девять человек в Благовещенске
Суд рассматривает дело водителя, сбившего 9 человек на тротуаре в Благовещенске
Место ДТП с участием минивэна в Благовещенске. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен – РИА Новости. Благовещенский районный суд начал рассмотрение уголовного дела водителя Евгения Бакарюкина, который сбил 9 человек на пешеходном тротуаре в Благовещенске, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области.
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"Благовещенский районный суд приступил к рассмотрению дела водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Василенко. Тогда погибло пять человек, четверо серьезно пострадали", - говорится в сообщении.
Бакарюкин обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц (ч.6 ст. 264 УК РФ). В суде на первом заседании в пятницу установили личность подсудимого, гособвинитель зачитал обвинение, начинается изучение материалов дела. В зале суда присутствуют родственники и близкие погибших и потерпевших. Всего свыше 10 человек, уточняется в тексте.
ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель не справился с управлением автомобилем и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы.
После аварии четверых пострадавших лечили в больницах области, троих – мальчика 14 лет, девушку 19 лет и женщину 32 лет - выписали. Еще один 14-летний подросток после лечения в детской областной больнице проходит реабилитацию в Москве в Российской детской клинической больнице (филиал ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова), сообщали ранее в минздраве региона.
Ранее 59-летний таксист рассказал в суде, что сожалеет о случившемся, и попросил прощения у родных погибших. Он также сказал, что заслуживает самого сурового наказания. За это преступление ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.