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Суд рассматривает дело водителя, сбившего девять человек в Благовещенске - РИА Новости, 06.09.2024
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08:04 06.09.2024 (обновлено: 08:06 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/sud-1970963057.html
Суд рассматривает дело водителя, сбившего девять человек в Благовещенске
Суд рассматривает дело водителя, сбившего девять человек в Благовещенске - РИА Новости, 06.09.2024
Суд рассматривает дело водителя, сбившего девять человек в Благовещенске
Благовещенский районный суд начал рассмотрение уголовного дела водителя Евгения Бакарюкина, который сбил 9 человек на пешеходном тротуаре в Благовещенске,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T08:04
2024-09-06T08:06
происшествия
благовещенск
амурская область
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен – РИА Новости. Благовещенский районный суд начал рассмотрение уголовного дела водителя Евгения Бакарюкина, который сбил 9 человек на пешеходном тротуаре в Благовещенске, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области. "Благовещенский районный суд приступил к рассмотрению дела водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Василенко. Тогда погибло пять человек, четверо серьезно пострадали", - говорится в сообщении. Бакарюкин обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц (ч.6 ст. 264 УК РФ). В суде на первом заседании в пятницу установили личность подсудимого, гособвинитель зачитал обвинение, начинается изучение материалов дела. В зале суда присутствуют родственники и близкие погибших и потерпевших. Всего свыше 10 человек, уточняется в тексте. ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель не справился с управлением автомобилем и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы. После аварии четверых пострадавших лечили в больницах области, троих – мальчика 14 лет, девушку 19 лет и женщину 32 лет - выписали. Еще один 14-летний подросток после лечения в детской областной больнице проходит реабилитацию в Москве в Российской детской клинической больнице (филиал ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова), сообщали ранее в минздраве региона. Ранее 59-летний таксист рассказал в суде, что сожалеет о случившемся, и попросил прощения у родных погибших. Он также сказал, что заслуживает самого сурового наказания. За это преступление ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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благовещенск
амурская область
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происшествия, благовещенск, амурская область, россия
Происшествия, Благовещенск, Амурская область, Россия
Суд рассматривает дело водителя, сбившего девять человек в Благовещенске

Суд рассматривает дело водителя, сбившего 9 человек на тротуаре в Благовещенске

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто ДТП с участием минивэна в Благовещенске
Место ДТП с участием минивэна в Благовещенске - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Место ДТП с участием минивэна в Благовещенске. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен – РИА Новости. Благовещенский районный суд начал рассмотрение уголовного дела водителя Евгения Бакарюкина, который сбил 9 человек на пешеходном тротуаре в Благовещенске, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области.
«
"Благовещенский районный суд приступил к рассмотрению дела водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Василенко. Тогда погибло пять человек, четверо серьезно пострадали", - говорится в сообщении.
Бакарюкин обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц (ч.6 ст. 264 УК РФ). В суде на первом заседании в пятницу установили личность подсудимого, гособвинитель зачитал обвинение, начинается изучение материалов дела. В зале суда присутствуют родственники и близкие погибших и потерпевших. Всего свыше 10 человек, уточняется в тексте.
ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель не справился с управлением автомобилем и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы.
После аварии четверых пострадавших лечили в больницах области, троих – мальчика 14 лет, девушку 19 лет и женщину 32 лет - выписали. Еще один 14-летний подросток после лечения в детской областной больнице проходит реабилитацию в Москве в Российской детской клинической больнице (филиал ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова), сообщали ранее в минздраве региона.
Ранее 59-летний таксист рассказал в суде, что сожалеет о случившемся, и попросил прощения у родных погибших. Он также сказал, что заслуживает самого сурового наказания. За это преступление ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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