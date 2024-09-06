https://ria.ru/20240906/sud-1970963057.html

Суд рассматривает дело водителя, сбившего девять человек в Благовещенске

Суд рассматривает дело водителя, сбившего девять человек в Благовещенске - РИА Новости, 06.09.2024

Суд рассматривает дело водителя, сбившего девять человек в Благовещенске

Благовещенский районный суд начал рассмотрение уголовного дела водителя Евгения Бакарюкина, который сбил 9 человек на пешеходном тротуаре в Благовещенске,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T08:04

2024-09-06T08:04

2024-09-06T08:06

происшествия

благовещенск

амурская область

россия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 сен – РИА Новости. Благовещенский районный суд начал рассмотрение уголовного дела водителя Евгения Бакарюкина, который сбил 9 человек на пешеходном тротуаре в Благовещенске, сообщает объединённая пресс-служба судов Амурской области. "Благовещенский районный суд приступил к рассмотрению дела водителя, устроившего смертельное ДТП на улице Василенко. Тогда погибло пять человек, четверо серьезно пострадали", - говорится в сообщении. Бакарюкин обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц (ч.6 ст. 264 УК РФ). В суде на первом заседании в пятницу установили личность подсудимого, гособвинитель зачитал обвинение, начинается изучение материалов дела. В зале суда присутствуют родственники и близкие погибших и потерпевших. Всего свыше 10 человек, уточняется в тексте. ДТП произошло 14 июня на улице Василенко. Пьяный водитель не справился с управлением автомобилем и наехал на пешеходов на тротуаре. В результате пять человек, трое из которых дети, погибли, еще четверо получили тяжелые травмы. После аварии четверых пострадавших лечили в больницах области, троих – мальчика 14 лет, девушку 19 лет и женщину 32 лет - выписали. Еще один 14-летний подросток после лечения в детской областной больнице проходит реабилитацию в Москве в Российской детской клинической больнице (филиал ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова), сообщали ранее в минздраве региона. Ранее 59-летний таксист рассказал в суде, что сожалеет о случившемся, и попросил прощения у родных погибших. Он также сказал, что заслуживает самого сурового наказания. За это преступление ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20240905/avariya-1970924188.html

благовещенск

амурская область

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происшествия, благовещенск, амурская область, россия