https://ria.ru/20240906/sud-1970956247.html

В Кузбассе врач пойдет под суд за мошенничество

В Кузбассе врач пойдет под суд за мошенничество - РИА Новости, 06.09.2024

В Кузбассе врач пойдет под суд за мошенничество

Врач-офтальмолог из города Междуреченска Кемеровской области, делавший входящие в перечень бесплатных операции пациентам за деньги, пойдет под суд за... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T06:39

2024-09-06T06:39

2024-09-06T06:39

происшествия

кемеровская область

россия

междуреченск

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 6 сен – РИА Новости. Врач-офтальмолог из города Междуреченска Кемеровской области, делавший входящие в перечень бесплатных операции пациентам за деньги, пойдет под суд за мошенничество, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. Следователи Следственного комитета по Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении врача-офтальмолога, который обвиняется в совершении 16 эпизодов преступлений по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). "По версии следствия, фигурант, назначенный на должность врача-офтальмолога одного из медицинских учреждений Междуреченского городского округа… с августа 2022 года по декабрь 2023 года совершил хищение денежных средств девяти своих пациентов, выполнив им хирургические операции, входящие в перечень услуг, предоставляемых в рамках обязательного медицинского страхования, за денежное вознаграждение на общую сумму 350 тысяч рублей... Помимо этого, получил от семи пациентов денежные средства в сумме около 240 тысяч рублей, пообещав выполнение хирургической операции с использованием компонентов иностранного производства, однако операции не выполнил", – сообщает ведомство. Ведомство не называет имени фигуранта, но информированный источник сообщил, что речь идет об Альбере Чанкаеве. В релизе отмечается, что преступная деятельность фигуранта выявлена сотрудниками ОЭБ и ПК ГУ МВД по Кемеровской области. Материалы переданы в следственные органы СК РФ, были возбуждены уголовные дела. "Следственными органами собрана исчерпывающая доказательственная база, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщили в пресс-службе СУ СК. региона.

https://ria.ru/20240905/baryshev-1970895308.html

https://ria.ru/20240729/moskva-1962633906.html

кемеровская область

россия

междуреченск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемеровская область, россия, междуреченск, следственный комитет россии (ск рф)