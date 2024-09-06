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В ДНР поразили мост и колонну техники ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:35 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1970960251.html
В ДНР поразили мост и колонну техники ВСУ
В ДНР поразили мост и колонну техники ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024
В ДНР поразили мост и колонну техники ВСУ
Мост и небольшая колонна техники ВСУ поражена под Красноармейском в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T07:35
2024-09-06T07:35
специальная военная операция на украине
красноармейск
киев
сергей лебедев
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Мост и небольшая колонна техники ВСУ поражена под Красноармейском в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью был нанесен удар по мосту на трассе М-04 возле Покровска (украинское название Красноармейска - ред.), по которой происходит движение ВСУ со стороны Павлограда. Сопротивление сообщает, что на момент удара мост проходила небольшая колонна из четырех единиц техники", - заявил собеседник агентства. Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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красноармейск, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Россия
В ДНР поразили мост и колонну техники ВСУ

В подполье заявили об ударе по мосту и колонне техники ВСУ под Красноармейском

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Мост и небольшая колонна техники ВСУ поражена под Красноармейском в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Ночью был нанесен удар по мосту на трассе М-04 возле Покровска (украинское название Красноармейска - ред.), по которой происходит движение ВСУ со стороны Павлограда. Сопротивление сообщает, что на момент удара мост проходила небольшая колонна из четырех единиц техники", - заявил собеседник агентства.
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06:24
Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскКиевСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьВооруженные силы РФРоссия
 
 
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