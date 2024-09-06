https://ria.ru/20240906/spetsoperatsiya-1970960251.html

В ДНР поразили мост и колонну техники ВСУ

В ДНР поразили мост и колонну техники ВСУ - РИА Новости, 06.09.2024

В ДНР поразили мост и колонну техники ВСУ

Мост и небольшая колонна техники ВСУ поражена под Красноармейском в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:35

2024-09-06T07:35

2024-09-06T07:35

специальная военная операция на украине

красноармейск

киев

сергей лебедев

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Мост и небольшая колонна техники ВСУ поражена под Красноармейском в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью был нанесен удар по мосту на трассе М-04 возле Покровска (украинское название Красноармейска - ред.), по которой происходит движение ВСУ со стороны Павлограда. Сопротивление сообщает, что на момент удара мост проходила небольшая колонна из четырех единиц техники", - заявил собеседник агентства. Красноармейск (украинское название – Покровск) - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20240906/iskander-1970955343.html

красноармейск

киев

донецкая народная республика

россия

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красноармейск, киев, сергей лебедев, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, вооруженные силы рф, россия