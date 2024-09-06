https://ria.ru/20240906/sharonov-1970967579.html

Андрей Шаронов: платформенная экономика понадкусывает реальную

Андрей Шаронов: платформенная экономика понадкусывает реальную - РИА Новости, 06.09.2024

Андрей Шаронов: платформенная экономика понадкусывает реальную

Россия является одним из мировых лидеров по развитию электронных площадок. Зачем люди становятся продавцами на маркетплейсах, и чем платформы помогают... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T09:00

2024-09-06T09:00

2024-09-06T09:09

интервью

экономика

россия

андрей шаронов

wildberries

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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Россия является одним из мировых лидеров по развитию электронных площадок. Зачем люди становятся продавцами на маркетплейсах, и чем платформы помогают государству, как связаны цифровизация и зеленая повестка, почему онлайн-торговля теснит традиционную, какие препятствия стоят на пути электронной коммерции, и почему решение об объединении Wildberries и Russ – это предпринимательский риск, в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024 рассказал председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов. Беседовали Ирина Андреева и Диляра Солнцева.Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.– Что такое платформенная экономика, нужно ли ее развивать?– Я бы начал с того, что платформенная экономика – это не российский феномен, это глобальный феномен, и к счастью, Россия здесь один из лидеров. И хотел бы уточнить, что платформенная экономика развивается не только в торговле, она охватывает разные сферы, это и пассажирские, и грузовые перевозки, логистика.Поэтому вопрос, заниматься или не заниматься платформенной экономикой, работать с платформами или не работать, не стоит. Вопрос стоит по-другому, будем ли мы работать со своими платформами или с чужими платформами – лучше работать со своими. Платформенная экономика все равно будет развиваться, важно поддерживать развитие своих платформ, которые тоже могут заниматься международной экспансией.– Что такое платформа, это маркетплейс?– Нет. Маркетплейс – это транзакционная платформа, где реализуются сделки. Например, Сбербанк – это тоже платформа, "Авито" – платформа, но не маркетплейс, это доска объявлений, там они не проводят сделок, там другая бизнес-модель. Можно увидеть даже, что социальные сети превращаются в цифровые платформы, которые оказывают услуги.– Как государству регулировать платформы?– Есть такое мнение, что государство долгое время просто наблюдало за тем, как развивается ситуация, где оно должно включаться. Потому что регулирование по принципу – у нас появился объект, давайте его начнем регулировать – неправильное. У нас появился объект, и пока работает, пусть работает. Мы же все декларируем преданность принципу риск-ориентированного подхода. А риски объективно есть.Так давайте подумаем, как эти риски уменьшить, в том числе с помощью государства. Ведь помимо госрегулирования есть саморегулирование, когда конфликты разрешаются путем диалога. Поэтому, на мой взгляд, нужно сочетание саморегулирования и госрегулирования. Как это будет выглядеть – пока нет конечной картины. Есть уже проекты законов, которые пытаются урегулировать эту сферу деятельности.– Кто, на ваш взгляд, должен этим заниматься – Минцифры или Минпром?– Мне больше нравится даже не дихотомия – Минцифры или Минпром. Мне нравится, что объединились три министерства: Минэкономразвития, Минцифры и Минпром, и у них есть концепция комплексного регулирования. То есть они хотят не фрагментарно регулировать, например, только маркетплейсы, они хотят подойти целиком к цифровым платформам, потому что их огромное количество. Регулировать только одну из форм платформ было бы неправильно.– Какие сейчас основные проблемы на пути развития платформ?– Это вопросы объема присутствия. Определить границы, экономические параметры онлайн-платформы – это довольно сложная история. Представьте, что вы владеете помещением, которое сдаете в аренду продавцам. Что будет вашей выручкой? Суммарная выручка всех продавцов или сумма аренды, которую они вам платят? Похоже, что второе. Так же про маркетплейс. Если у них транзакции на три триллиона рублей – это не их деньги. Их деньги – это процент от денег, которые участники заплатили за пользование инфраструктурой. И вот это тоже важный момент.Второе – это вопросы нарушения или ущемления прав участников процесса, прежде всего, продавцов и покупателей. Третье – это риски контрафакта. Они есть везде, но здесь ситуация усугубляется очень большой номенклатурой. Если в традиционном ритейле это сотни тысяч, то здесь десятки миллионов товарных позиций, то есть это на три порядка больше. И физически проверить, не фальшивый ли сертификат, честно говоря, практически невозможно. Но там, где это необходимо, платформа выкладывает рядом с информацией о товаре, информацию о продавце и о его надлежащих документах.Четвертое – проблемы с возвратом, иногда покупатели адресуют это к платформе, хотя платформа не является продавцом. Продавцом является продавец, который пользуется платформой. Но это особенность бизнес-модели.– Есть потолок развития платформенных бизнесов?– Короткий ответ – нет. Я могу сказать, что рост продолжится, хотя если посмотреть по темпам прироста маркетплейсов, он замедлился. То есть если за 2022-2023 годы объем увеличился примерно в семь раз, то в 2024 году он непропорционально ниже, но, на мой взгляд, все равно тренд пойдет по увеличению количества сфер применения электронной коммерции.– А обычный ритейл жалуется?– С одной стороны, они критикуют платформы за якобы несопоставимые условия хозяйствования, что ритейл платит больше налогов, чем маркетплейс. А с другой стороны, они сами покупают платформы. "Магнит", например, купил электронную торговую платформу в Татарстане.Думаю, что частично традиционный ритейл обрастет платформами, а платформы частично зайдут в традиционный ритейл. Возможно, в комбинированный, например, связанный с продажей собственных торговых марок. Но этот рост будет продолжаться, и многие традиционные формы торговли "скукожатся".– Рост именно числа самих платформ или рост оборота?– Рост оборота, прежде всего. А вот задача регуляторов, мне кажется, будет в том, чтобы среди платформ сохранялась конкуренция. Это все-таки коммерческая история, и пусть она остается коммерческой.– Зачем продавцы идут на маркетплейсы?– Платформы дают низкий порог входа, доступность, неограниченный размер полки и гибкий график.– А государству?– Это опрозрачивание бизнеса продавцов, частников – любое соприкосновение с платформой оставляет цифровой след. И он позволяет регулятору оценивать масштаб явления, конкретного продавца или группы продавцов, и принимать решения, в частности, фискальные. И, кстати, нужно понимать, что на платформы приходят в том числе те, кто был в "серой" зоне и с точки зрения продаж, и с точки зрения занятости, и они обеляются благодаря платформам.– При упоминании о неполной занятости тут же встает вопрос о минимальном размере оплаты труда.– Вопрос о минимальном размере оплаты труда очень чувствительный. Вроде бы понятно, что государство, заинтересованное в защите прав работников, должно увеличивать МРОТ. Когда вы начинаете его увеличивать, какое-то время доходы людей растут, а через какое-то время ситуация ухудшается. Потому что наступает некий предел, когда я как работодатель говорю, все, спасибо, у меня нет столько работы, сколько я должен заплатить им. Мы хотели помочь человеку, а создали ситуацию, когда его не берут на работу. Потому что это негибкие требования. Но в конце концов, он не наработал на МРОТ. Не потому, что он плохо работает, потому что у него график такой, но я обязан буду заплатить МРОТ. Что делает работодатель – начинает работать "с конвертом" и нести юридические риски и уходит в "серую" зону. Эти вопросы еще тоже предстоит урегулировать.– Что общего у платформ с ESG-повесткой?– Связь платформ с повесткой устойчивого развития – ESG, мне кажется, мы еще не прочувствовали. Услуги платформ позволяют делать их очень адресными. То есть продавец не вообще что-то поставил на полку, а поставил ровно то и в том количестве, и в те сроки, о которых его попросил покупатель – и это хорошо, потому что это потенциально снижает отходы, выбросы и так далее. Моя личная повестка, почему я пришел в эту тему, потому что у платформенной экономики очень большой потенциал с точки зрения дружественности по отношению к климату и экологии. И опрозрачивание социальных отношений. Трудовых прежде всего.– Как вы думаете, съест платформенная экономика реальную?– Я воздержусь от прогнозов, съест или не съест, но понадкусывает очень сильно. Очевидно, что все больше и больше людей пользуются платформами не из-за любви к лозунгу, а из-за их удобства. То есть их никто не заставляет, как и продавцов, тоже бежать не в ритейл, а на платформу. Потому что это удобней. И доля платформенной экономики будет увеличиваться. Я не могу сказать, что она на 100%, на 50% она отъест рынок у традиционных участников, но она будет продолжать расти. И в данном случае задача – не зарегулировать этот рынок в силу того, что он очень большой, а начать регулировать в комбинации с саморегулированием в тех точках, где есть риски. Риски нарушения прав покупателей, риски нарушения прав продавцов, ПВЗ и риски ухода от налогообложений. Вот эти точечные вещи, это даст нам цивилизацию, возможность продолжать развивать платформенную модель, но уменьшать риски, которые сейчас очевидны, части из которых купированы через саморегулирование.– Объединение Wildberries, крупнейшего российского маркетплейса, с Russ– это на пользу?– Они не раскрыли свою бизнес-модель, поэтому я не могу сказать. Компании утверждают, что видят в этом синергию, которая усилит их деятельность. Мне кажется, что у нас нет оснований этому не доверять, это предпринимательский риск.

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https://ria.ru/20240816/gosduma-1966510511.html

https://ria.ru/20240806/biznes-1964383657.html

https://ria.ru/20240730/marketpleysy-1963003674.html

https://ria.ru/20240717/tovary-1960288408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, экономика, россия, андрей шаронов, wildberries, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)