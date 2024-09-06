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"Осталось недолго". В США увидели странную деталь в произошедшем в Киеве - РИА Новости, 06.09.2024
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22:00 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/shaffer-1971190085.html
"Осталось недолго". В США увидели странную деталь в произошедшем в Киеве
"Осталось недолго". В США увидели странную деталь в произошедшем в Киеве - РИА Новости, 06.09.2024
"Осталось недолго". В США увидели странную деталь в произошедшем в Киеве
Кадровые перестановки внутри киевского режима говорят о приближении его краха, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T22:00
2024-09-06T22:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
руслан стефанчук
владимир зеленский
денис малюська
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Кадровые перестановки внутри киевского режима говорят о приближении его краха, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Опять же, вы не делаете резких изменений, если дела идут хорошо. &lt;…&gt; Я думаю короткий термин для того, что сейчас происходит, это перестановка стульев на Титанике, я просто не думаю, что у правительства Украины осталось много времени", — отметил он.Отставной разведчик полагает, что это лишь вопрос времени, когда Украина потерпит поражение в боевых действиях. По словам эксперта, если бы ВСУ выигрывали бы, то Владимир Зеленский не делал бы пространных и нелепых заявлений, а также не просил бы об увеличении помощи."Это еще один явный признак отчаяния", — резюмировал Шаффер.На этой неделе спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. Позднее стало известно о таком же решении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
https://ria.ru/20240906/zelenskiy-1971181609.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины, руслан стефанчук, владимир зеленский, денис малюська
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Руслан Стефанчук, Владимир Зеленский, Денис Малюська
"Осталось недолго". В США увидели странную деталь в произошедшем в Киеве

Шаффер: кадровые перестановки в Киеве указывают, что им осталось недолго

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Кадровые перестановки внутри киевского режима говорят о приближении его краха, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Опять же, вы не делаете резких изменений, если дела идут хорошо. <…> Я думаю короткий термин для того, что сейчас происходит, это перестановка стульев на Титанике, я просто не думаю, что у правительства Украины осталось много времени", — отметил он.
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Отставной разведчик полагает, что это лишь вопрос времени, когда Украина потерпит поражение в боевых действиях. По словам эксперта, если бы ВСУ выигрывали бы, то Владимир Зеленский не делал бы пространных и нелепых заявлений, а также не просил бы об увеличении помощи.
"Это еще один явный признак отчаяния", — резюмировал Шаффер.
На этой неделе спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр юстиции Украины Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, глава министерства охраны окружающей среды Руслан Стрелец, а также вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подали в парламент заявления об отставке. Позднее стало известно о таком же решении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныРуслан СтефанчукВладимир ЗеленскийДенис Малюська
 
 
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