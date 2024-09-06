Усилия Запада против Сербии обречены на провал, заявили в Госдуме

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Усилия стран Запада, направленные на дестабилизацию ситуации в Сербии, обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. "Сегодня и Россия, и Сербия являются партнерами по многим вопросам, я думаю, что отношение Сербии к России, отношение России к Сербии - оно не подвержено конъюктурным изменениям. Мы уверенно смотрим на наше будущее, потому что нас связывает не только история, культура, язык, религия, правильное отношение к традиционным ценностям, нас связывает единством духом. Мы близки как народы, я думаю, усилия Запада, направленные на дестабилизацию самой ситуации в стране нашего партнера, обречены на провал", - сказал Бабаков. Вице-спикер Госдумы отметил, что при этом не стоит расслабляться, поскольку чем больше проявляются партнерские отношения с Сербией, тем больше желание Запада разрушить эти отношения. "Надо напоминать и Западу о том, что мы вместе, и не забывать о том, что есть прагматика этого вопроса, гуманитарной сферы. И чем ближе мы будем друг другу, тем больше гарантий, что Западу не удастся дестабилизировать ситуацию", - подчеркнул он. По его словам, для противодействию попыток Запада дестабилизировать ситуацию в Сербии необходимо максимальное сотрудничество в экономической и гуманитарной сфере, а также в сфере информационной, материальной и финансовой безопасности. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Государственный флаг Республики Сербия. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Усилия стран Запада, направленные на дестабилизацию ситуации в Сербии, обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
"Сегодня и Россия, и Сербия являются партнерами по многим вопросам, я думаю, что отношение Сербии к России, отношение России к Сербии - оно не подвержено конъюктурным изменениям. Мы уверенно смотрим на наше будущее, потому что нас связывает не только история, культура, язык, религия, правильное отношение к традиционным ценностям, нас связывает единством духом. Мы близки как народы, я думаю, усилия Запада, направленные на дестабилизацию самой ситуации в стране нашего партнера, обречены на провал", - сказал Бабаков.
Вице-спикер Госдумы отметил, что при этом не стоит расслабляться, поскольку чем больше проявляются партнерские отношения с Сербией, тем больше желание Запада разрушить эти отношения.
"Надо напоминать и Западу о том, что мы вместе, и не забывать о том, что есть прагматика этого вопроса, гуманитарной сферы. И чем ближе мы будем друг другу, тем больше гарантий, что Западу не удастся дестабилизировать ситуацию", - подчеркнул он.
По его словам, для противодействию попыток Запада дестабилизировать ситуацию в Сербии необходимо максимальное сотрудничество в экономической и гуманитарной сфере, а также в сфере информационной, материальной и финансовой безопасности.
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