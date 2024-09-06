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Усилия Запада против Сербии обречены на провал, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.09.2024
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06:28 06.09.2024 (обновлено: 07:47 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/serbiya-1970955581.html
Усилия Запада против Сербии обречены на провал, заявили в Госдуме
Усилия Запада против Сербии обречены на провал, заявили в Госдуме - РИА Новости, 06.09.2024
Усилия Запада против Сербии обречены на провал, заявили в Госдуме
Усилия стран Запада, направленные на дестабилизацию ситуации в Сербии, обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T06:28
2024-09-06T07:47
сербия
россия
владивосток
александр бабаков
госдума рф
дальневосточный федеральный университет
в мире
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Усилия стран Запада, направленные на дестабилизацию ситуации в Сербии, обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы Александр Бабаков. "Сегодня и Россия, и Сербия являются партнерами по многим вопросам, я думаю, что отношение Сербии к России, отношение России к Сербии - оно не подвержено конъюктурным изменениям. Мы уверенно смотрим на наше будущее, потому что нас связывает не только история, культура, язык, религия, правильное отношение к традиционным ценностям, нас связывает единством духом. Мы близки как народы, я думаю, усилия Запада, направленные на дестабилизацию самой ситуации в стране нашего партнера, обречены на провал", - сказал Бабаков. Вице-спикер Госдумы отметил, что при этом не стоит расслабляться, поскольку чем больше проявляются партнерские отношения с Сербией, тем больше желание Запада разрушить эти отношения. "Надо напоминать и Западу о том, что мы вместе, и не забывать о том, что есть прагматика этого вопроса, гуманитарной сферы. И чем ближе мы будем друг другу, тем больше гарантий, что Западу не удастся дестабилизировать ситуацию", - подчеркнул он. По его словам, для противодействию попыток Запада дестабилизировать ситуацию в Сербии необходимо максимальное сотрудничество в экономической и гуманитарной сфере, а также в сфере информационной, материальной и финансовой безопасности. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
https://ria.ru/20240905/serbiya-1970907772.html
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сербия, россия, владивосток, александр бабаков, госдума рф, дальневосточный федеральный университет, в мире, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Сербия, Россия, Владивосток, Александр Бабаков, Госдума РФ, Дальневосточный федеральный университет, В мире, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
Усилия Запада против Сербии обречены на провал, заявили в Госдуме

Бабаков: усилия Запада по дестабилизации ситуации в Сербии обречены на провал

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Республики Сербия
Государственный флаг Республики Сербия - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Государственный флаг Республики Сербия. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Усилия стран Запада, направленные на дестабилизацию ситуации в Сербии, обречены на провал, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ вице-спикер Госдумы Александр Бабаков.
"Сегодня и Россия, и Сербия являются партнерами по многим вопросам, я думаю, что отношение Сербии к России, отношение России к Сербии - оно не подвержено конъюктурным изменениям. Мы уверенно смотрим на наше будущее, потому что нас связывает не только история, культура, язык, религия, правильное отношение к традиционным ценностям, нас связывает единством духом. Мы близки как народы, я думаю, усилия Запада, направленные на дестабилизацию самой ситуации в стране нашего партнера, обречены на провал", - сказал Бабаков.
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Вице-спикер Госдумы отметил, что при этом не стоит расслабляться, поскольку чем больше проявляются партнерские отношения с Сербией, тем больше желание Запада разрушить эти отношения.
"Надо напоминать и Западу о том, что мы вместе, и не забывать о том, что есть прагматика этого вопроса, гуманитарной сферы. И чем ближе мы будем друг другу, тем больше гарантий, что Западу не удастся дестабилизировать ситуацию", - подчеркнул он.
По его словам, для противодействию попыток Запада дестабилизировать ситуацию в Сербии необходимо максимальное сотрудничество в экономической и гуманитарной сфере, а также в сфере информационной, материальной и финансовой безопасности.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Третий день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
ВЭФ-2024. Стенды РИА Новости и радио Sputnik
ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
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ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
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ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

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ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата

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5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
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7 из 16
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
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ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
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