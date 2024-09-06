https://ria.ru/20240906/sanktsii-1970959765.html

Замглавы центра хирургии Вишневского рассказал о влиянии западных санкций

Замглавы центра хирургии Вишневского рассказал о влиянии западных санкций - РИА Новости, 06.09.2024

Замглавы центра хирургии Вишневского рассказал о влиянии западных санкций

Санкции со стороны Запада не повлияли на ход работы Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского, который активно... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:30

2024-09-06T07:30

2024-09-06T10:51

российская академия наук

общество

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. Санкции со стороны Запада не повлияли на ход работы Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского, который активно сотрудничает с российскими компаниями, заявил в интервью РИА Новости кардиохирург, академик РАН, заместитель директора по науке и инновационным технологиям центра Баграт Алекян. "На сегодняшний день у нас есть все (оборудование – ред.). Более того, пока мы получаем в полном объеме и все западное - то, что называется "под санкциями". На медицину это не сильно повлияло. Вопрос другой: некоторые инструменты и оборудование подорожали, есть определенные трудности с логистикой. Но мы сейчас активнее начали работать с российскими компаниями, которые разрабатывают технику и одноразовые принадлежности", - сказал Алекян. По словам академика, в центре также нет проблем с медицинским персоналом. "У нас 150 аспирантов и ординаторов одномоментно обучаются в центре. Это большая армия молодых специалистов. Все они после практики продолжат полноценную работу в нашем центре. В общей сложности у нас трудятся свыше 900 сотрудников. Сил на лечение всех больных хватает, проблем с кадрами нет", - рассказал Алекян, добавив, что центр выполняет по 35-40 операций в день. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.

https://ria.ru/20240226/opk-1929660200.html

https://ria.ru/20240224/sanktsii-1929277345.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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российская академия наук, общество