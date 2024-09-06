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Сальдо заявил, что Каховское водохранилище превратилось в болото - РИА Новости, 06.09.2024
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03:04 06.09.2024
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Сальдо заявил, что Каховское водохранилище превратилось в болото
Сальдо заявил, что Каховское водохранилище превратилось в болото - РИА Новости, 06.09.2024
Сальдо заявил, что Каховское водохранилище превратилось в болото
Каховское водохранилище после разрушение украинскими войсками плотины ГЭС превратилось в болотистую местность, сообщил в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T03:04
2024-09-06T03:04
херсонская область
россия
новая каховка
владимир сальдо
владимир путин
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Каховское водохранилище после разрушение украинскими войсками плотины ГЭС превратилось в болотистую местность, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме. "От Каховского водохранилища ничего не осталось. Остался Днепр в своих природных берегах, а Каховского водохранилища не существует, потому что плотина, которая была воздвигнута в Новой Каховке, разрушена. Вся часть, которая была под водохранилищем, сейчас болотистая, заиленная территория, по которой ВСУ пытаются иногда переправляться на левый берег, но эти попытки обречены на неудачу", - сказал Сальдо. По его словам, чем быстрее будет полностью освобождена Херсонская область и восстановлена плотина водохранилища, тем быстрее запустится мелиоративная система. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем в 11,5 миллиарда рублей. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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херсонская область , россия, новая каховка, владимир сальдо, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточный федеральный университет, происшествия
Херсонская область , Россия, Новая Каховка, Владимир Сальдо, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Дальневосточный федеральный университет, Происшествия
Сальдо заявил, что Каховское водохранилище превратилось в болото

Сальдо: Каховское водохранилище после разрушения ГЭС стало болотистой местностью

© Фото : Planet/TwitterРазрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© Фото : Planet/Twitter
Разрушения Каховской ГЭС. Фото со спутника. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Каховское водохранилище после разрушение украинскими войсками плотины ГЭС превратилось в болотистую местность, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме.
"От Каховского водохранилища ничего не осталось. Остался Днепр в своих природных берегах, а Каховского водохранилища не существует, потому что плотина, которая была воздвигнута в Новой Каховке, разрушена. Вся часть, которая была под водохранилищем, сейчас болотистая, заиленная территория, по которой ВСУ пытаются иногда переправляться на левый берег, но эти попытки обречены на неудачу", - сказал Сальдо.
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По его словам, чем быстрее будет полностью освобождена Херсонская область и восстановлена плотина водохранилища, тем быстрее запустится мелиоративная система.
Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем в 11,5 миллиарда рублей.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Третий день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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2 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 16
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
ВЭФ-2024. Стенды РИА Новости и радио Sputnik
ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
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ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЭФ-2024. Работа форума
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ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
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ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
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Символика Фонда Росконгресс
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ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

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ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата

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5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
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ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
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7 из 16
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
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ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
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ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

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ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

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