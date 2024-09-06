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Сальдо заявил, что Каховское водохранилище превратилось в болото

Сальдо заявил, что Каховское водохранилище превратилось в болото - РИА Новости, 06.09.2024

Сальдо заявил, что Каховское водохранилище превратилось в болото

Каховское водохранилище после разрушение украинскими войсками плотины ГЭС превратилось в болотистую местность, сообщил в интервью РИА Новости губернатор... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T03:04

2024-09-06T03:04

2024-09-06T03:04

херсонская область

россия

новая каховка

владимир сальдо

владимир путин

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Каховское водохранилище после разрушение украинскими войсками плотины ГЭС превратилось в болотистую местность, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо на Восточном экономическом форуме. "От Каховского водохранилища ничего не осталось. Остался Днепр в своих природных берегах, а Каховского водохранилища не существует, потому что плотина, которая была воздвигнута в Новой Каховке, разрушена. Вся часть, которая была под водохранилищем, сейчас болотистая, заиленная территория, по которой ВСУ пытаются иногда переправляться на левый берег, но эти попытки обречены на неудачу", - сказал Сальдо. По его словам, чем быстрее будет полностью освобождена Херсонская область и восстановлена плотина водохранилища, тем быстрее запустится мелиоративная система. Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками. Президент России Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. В зону наводнения попали 23 населенных пункта, в том числе четыре города. Эвакуировано более 10 тысяч человек, свыше 60 погибли. На полную ликвидацию основных последствий наводнения ушло несколько месяцев. Предварительная сумма ущерба оценивается в более чем в 11,5 миллиарда рублей. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240905/ukraina-1970927922.html

херсонская область

россия

новая каховка

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херсонская область , россия, новая каховка, владимир сальдо, владимир путин, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), дальневосточный федеральный университет, происшествия