https://ria.ru/20240906/rutube-1971183890.html
Пользователи в России жалуются на сбой в работе Rutube
Пользователи в России жалуются на сбой в работе Rutube - РИА Новости, 06.09.2024
Пользователи в России жалуются на сбой в работе Rutube
Пользователи в России к вечеру пятницы стали жаловаться на сбой в работе сервиса для просмотра видео Rutube, к 20.55 мск жалоб зафиксировано больше тысячи,... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T21:08
2024-09-06T21:08
2024-09-06T21:08
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пользователи в России к вечеру пятницы стали жаловаться на сбой в работе сервиса для просмотра видео Rutube, к 20.55 мск жалоб зафиксировано больше тысячи, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". Большая часть жалоб поступает из Москвы - 27%. Также среди лидеров по этому показателю - Санкт-Петербург и Московская область. Rutube доступен на всех типах устройств - ПК, смартфоне, планшете, Smart TV. На платформе представлены все типы популярного контента: UGC, эксклюзивные проекты Rutube, видео СМИ и государственных организаций, лицензионные шоу, фильмы и сериалы, онлайн-трансляции. Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу" - одна из крупнейших блог-платформ Рунета, тестирующая сейчас отдельную видеоленту коротких видео. А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
https://ria.ru/20240905/auditoriya-1970873466.html
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общество, россия, москва, санкт-петербург, мтс, rutube, региональный общественный центр интернет-технологий (роцит)
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, МТС, Rutube, Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ)
Пользователи в России жалуются на сбой в работе Rutube
"Сбой.рф": пользователи в России жалуются на сбой в работе Rutube