https://ria.ru/20240906/rutube-1971183890.html

Пользователи в России жалуются на сбой в работе Rutube

Пользователи в России жалуются на сбой в работе Rutube - РИА Новости, 06.09.2024

Пользователи в России жалуются на сбой в работе Rutube

Пользователи в России к вечеру пятницы стали жаловаться на сбой в работе сервиса для просмотра видео Rutube, к 20.55 мск жалоб зафиксировано больше тысячи,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T21:08

2024-09-06T21:08

2024-09-06T21:08

общество

россия

москва

санкт-петербург

мтс

rutube

региональный общественный центр интернет-технологий (роцит)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789407320_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ac69e823cb7253982591a2124ce23c8.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Пользователи в России к вечеру пятницы стали жаловаться на сбой в работе сервиса для просмотра видео Rutube, к 20.55 мск жалоб зафиксировано больше тысячи, свидетельствуют данные сервиса "Сбой.рф". Большая часть жалоб поступает из Москвы - 27%. Также среди лидеров по этому показателю - Санкт-Петербург и Московская область. Rutube доступен на всех типах устройств - ПК, смартфоне, планшете, Smart TV. На платформе представлены все типы популярного контента: UGC, эксклюзивные проекты Rutube, видео СМИ и государственных организаций, лицензионные шоу, фильмы и сериалы, онлайн-трансляции. Сейчас на российском рынке присутствуют видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM, "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube и "Пикабу" - одна из крупнейших блог-платформ Рунета, тестирующая сейчас отдельную видеоленту коротких видео. А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".

https://ria.ru/20240905/auditoriya-1970873466.html

https://ria.ru/20240821/ataka-1967672479.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, санкт-петербург, мтс, rutube, региональный общественный центр интернет-технологий (роцит)