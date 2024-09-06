https://ria.ru/20240906/rutube--1971187182.html
Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года
Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года - РИА Новости, 06.09.2024
Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года
Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года, сообщается в Telegram-канале сервиса для просмотра видео. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T21:40
2024-09-06T21:40
2024-09-06T21:40
россия
москва
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года, сообщается в Telegram-канале сервиса для просмотра видео. "Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года. В данный момент наши специалисты прикладывают все усилия для ликвидации этой угрозы, что может привести к временным сбоям в работе видеохостинга", - говорится в сообщении. Ранее в пятницу сообщалось о жалобах пользователей в России на сбой в работе сервиса для просмотра видео Rutube. Согласно данным сервиса "Сбой.рф", к 20.55 мск жалоб зафиксировано больше тысячи. Большая часть жалоб поступает из Москвы - 27%. Также среди лидеров по этому показателю - Санкт-Петербург и Московская область.
https://ria.ru/20240821/ataka-1967672479.html
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россия, москва, санкт-петербург, rutube, происшествия
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Rutube, Происшествия
Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года
Видеохостинг Rutube столкнулся с крупнейшей DDoS-атакой за последние два года