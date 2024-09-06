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США сложно справиться с растущим влиянием RT, пишет CNN - РИА Новости, 06.09.2024
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15:52 06.09.2024 (обновлено: 17:12 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/rt-1971088162.html
США сложно справиться с растущим влиянием RT, пишет CNN
США сложно справиться с растущим влиянием RT, пишет CNN - РИА Новости, 06.09.2024
США сложно справиться с растущим влиянием RT, пишет CNN
Администрация президента США Джо Байдена не раз предпринимала попытки справиться с растущим влиянием RT, передает телеканал CNN. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:52
2024-09-06T17:12
в мире
сша
джо байден
маргарита симоньян
антон анисимов
россия
миа "россия сегодня"
телеканал rt
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не раз предпринимала попытки справиться с растущим влиянием RT, передает телеканал CNN. "(Объявление о введении санкций. — Прим. ред.) знаменует собой вторую крупную попытку администрации Байдена ослабить влияние RT за последние несколько месяцев", — говорится в сообщении.В июле Министерство юстиции США заявило, что выявило и уничтожило "ферму ботов", якобы публиковавшую в Сети контент в интересах российского правительства. Утверждается, что ее якобы создал человек, работавший на RT в 2022 году.Американский Минфин 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения также затронули главного редактора Маргариту Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и несколько других сотрудников. При этом Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой предъявили обвинения в сговоре для отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Кроме того, Госдеп ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Согласно местным законам, от них потребуется сообщать о работающем в США персонале и имуществе.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ответ на санкции против "России сегодня" последует ограничение в распространении информации американских СМИ. При этом Москва будет учитывать, что есть издания, пытающиеся сохранять баланс в подаче информации о происходящем, прежде всего вокруг Украины.
https://ria.ru/20240906/simonyan-1971023324.html
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в мире, сша, джо байден, маргарита симоньян, антон анисимов, россия, миа "россия сегодня", телеканал rt, государственный департамент сша, украина, санкции сша против "россии сегодня" и rt
В мире, США, Джо Байден, Маргарита Симоньян, Антон Анисимов, Россия, МИА "Россия сегодня", Телеканал RT, Государственный департамент США, Украина, Санкции США против "России сегодня" и RT
США сложно справиться с растущим влиянием RT, пишет CNN

CNN: администрация Байдена не раз пыталась справиться с растущим влиянием RT

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтенд телеканала RT
Стенд телеканала RT - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не раз предпринимала попытки справиться с растущим влиянием RT, передает телеканал CNN.
"(Объявление о введении санкций. — Прим. ред.) знаменует собой вторую крупную попытку администрации Байдена ослабить влияние RT за последние несколько месяцев", — говорится в сообщении.
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В июле Министерство юстиции США заявило, что выявило и уничтожило "ферму ботов", якобы публиковавшую в Сети контент в интересах российского правительства. Утверждается, что ее якобы создал человек, работавший на RT в 2022 году.
Американский Минфин 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения также затронули главного редактора Маргариту Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской.
Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и несколько других сотрудников. При этом Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой предъявили обвинения в сговоре для отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
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Кроме того, Госдеп ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Согласно местным законам, от них потребуется сообщать о работающем в США персонале и имуществе.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ответ на санкции против "России сегодня" последует ограничение в распространении информации американских СМИ. При этом Москва будет учитывать, что есть издания, пытающиеся сохранять баланс в подаче информации о происходящем, прежде всего вокруг Украины.
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В миреСШАДжо БайденМаргарита СимоньянАнтон АнисимовРоссияМИА "Россия сегодня"Телеканал RTГосударственный департамент СШАУкраинаСанкции США против "России сегодня" и RT
 
 
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