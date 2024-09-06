https://ria.ru/20240906/rt-1971088162.html

США сложно справиться с растущим влиянием RT, пишет CNN

США сложно справиться с растущим влиянием RT, пишет CNN - РИА Новости, 06.09.2024

США сложно справиться с растущим влиянием RT, пишет CNN

Администрация президента США Джо Байдена не раз предпринимала попытки справиться с растущим влиянием RT, передает телеканал CNN. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T15:52

2024-09-06T15:52

2024-09-06T17:12

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маргарита симоньян

антон анисимов

россия

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телеканал rt

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не раз предпринимала попытки справиться с растущим влиянием RT, передает телеканал CNN. "(Объявление о введении санкций. — Прим. ред.) знаменует собой вторую крупную попытку администрации Байдена ослабить влияние RT за последние несколько месяцев", — говорится в сообщении.В июле Министерство юстиции США заявило, что выявило и уничтожило "ферму ботов", якобы публиковавшую в Сети контент в интересах российского правительства. Утверждается, что ее якобы создал человек, работавший на RT в 2022 году.Американский Минфин 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения также затронули главного редактора Маргариту Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и несколько других сотрудников. При этом Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой предъявили обвинения в сговоре для отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Кроме того, Госдеп ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Согласно местным законам, от них потребуется сообщать о работающем в США персонале и имуществе.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ответ на санкции против "России сегодня" последует ограничение в распространении информации американских СМИ. При этом Москва будет учитывать, что есть издания, пытающиеся сохранять баланс в подаче информации о происходящем, прежде всего вокруг Украины.

https://ria.ru/20240906/simonyan-1971023324.html

https://ria.ru/20240906/rt-1971023099.html

https://ria.ru/20240905/ssha-1970892842.html

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