США сложно справиться с растущим влиянием RT, пишет CNN
CNN: администрация Байдена не раз пыталась справиться с растущим влиянием RT
Стенд телеканала RT. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена не раз предпринимала попытки справиться с растущим влиянием RT, передает телеканал CNN.
"(Объявление о введении санкций. — Прим. ред.) знаменует собой вторую крупную попытку администрации Байдена ослабить влияние RT за последние несколько месяцев", — говорится в сообщении.
В июле Министерство юстиции США заявило, что выявило и уничтожило "ферму ботов", якобы публиковавшую в Сети контент в интересах российского правительства. Утверждается, что ее якобы создал человек, работавший на RT в 2022 году.
Американский Минфин 4 сентября ввел санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Новые ограничения также затронули главного редактора Маргариту Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской.
Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и несколько других сотрудников. При этом Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой предъявили обвинения в сговоре для отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
Кроме того, Госдеп ужесточил условия работы медиагруппы и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Согласно местным законам, от них потребуется сообщать о работающем в США персонале и имуществе.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в ответ на санкции против "России сегодня" последует ограничение в распространении информации американских СМИ. При этом Москва будет учитывать, что есть издания, пытающиеся сохранять баланс в подаче информации о происходящем, прежде всего вокруг Украины.
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