https://ria.ru/20240906/razrabotchiki-1971015929.html

Разработчики обсудили перспективы российской игровой индустрии

Разработчики обсудили перспективы российской игровой индустрии - РИА Новости, 06.09.2024

Разработчики обсудили перспективы российской игровой индустрии

Участники Международной конференции Startup Village, которая проходит с 5 по 7 сентября, обсудили инструменты поддержки российских разработчиков игровой... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T12:05

2024-09-06T12:05

2024-09-06T12:05

россия

технологии

александр михеев

сколково

фонд "сколково"

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Участники Международной конференции Startup Village, которая проходит с 5 по 7 сентября, обсудили инструменты поддержки российских разработчиков игровой индустрии, а также задачи, связанные с регулированием рынка, сообщает пресс-служба фонда "Сколково". Так, в ходе сессии "GameDev в деле. Нешуточные перспективы российской игровой индустрии" оказались вопросы, связанные с созданием отечественного видеоигрового контента и воспитанием грамотной аудитории пользователей. По словам руководителя направления цифровых креативных индустрий фонда "Сколково" Алексея Каленчука, который выступил модератором сессии. GameDev индустрия – это квинтэссенция технологий и искусства, и перед разработчиками игр стоят большие вызовы. "Дела в отрасли идут непросто, но интересно. Есть понимание большой сложившейся российской индустрии, у которой есть свои сложности, с которыми мы боремся. Наша сфера сохранилась и продолжает развиваться, но у многих конвейеров – по производству игр, поиску талантов, – есть свои сбои", – приводятся в сообщении слова Каленчука. По мнению СЕО VK Play Александра Михеева, конвейера пока нет, но рынок активно восстанавливается после серьезного сбоя, произошедшего в 2022 году. Если ранее наибольшая часть специалистов и компаний были сфокусированы на экспорте контента за пределы страны и получали доходы за границей, то теперь рынок "переформатируется и пересобирается" заново. Произошла консолидация крупнейших игроков, созданы ассоциации и рабочие группы, в активную фазу поддержки игровой индустрии вошло государство. "Надо делать больше контента. Нам нужны люди, технологии и доступ к локальному рынку. А дальше – шаги в сторону образования, мероприятий, способствующих появлению с нуля студий и зарождению новых потенциальных качественных игровых проектов. Нам нужно как можно больше разных игр", – цитирует пресс-служба Михеева. В свою очередь, основатель проекта "Индикатор" Сергей Гимельрейх считает, что сегодня сложились благоприятные условия для развития малых проектов, посевных стадий, индикоманд. Но молодым командам и одиночкам нужна помощь для реализации хороших идей. Для этого необходимо предпринять три шага: обеспечить небольшие инвестиции (до 10 миллионов рублей на команду), создать геймдев-деревню, где можно было бы обучаться у менторов и претворять в жизнь проекты, а также сделать площадку, где индипроекты могли бы выставлять свои разработки и зарабатывать средства на следующую игру. Хороших проектов на российском рынке уже много, и они достаточно востребованы, считает основатель студии разработки "Винторог" Денис Поздняков. Разработчики успешно осваивают интересные локальные темы, ориентированные на отечественную аудиторию, хотя найти заказчика и расширять эту самую аудиторию по-прежнему сложно. Двери для российских разработчиков открыты и в Бразилии. Как сообщила эксперт форума стартапов БРИКС, сооснователь Iguassu Angels, Azagros, AgentGo Тайюска Вилла де Лима бразильский рынок занимает 10 место в мире по размеру игровой базы. Это 100 миллионов игроков в возрасте от 25-34 лет. И после пандемии здесь буквально случился игровой бум. "Думаю, мы могли бы поделиться технологиями и узнать друг друга получше. Мы могли сравнить аудитории наших стран и бизнес-возможности. Мы можем расти и развиваться вместе в рамках БРИКС", – приводятся в сообщении слова де Лимы. Участники сессии также затронули вопросы правового регулирования рынка. По словам Каленчука, любая российская индустрия сегодня тесно связана с государством, и вопросы регуляторики, рейтингования, становятся актуальными. Конференция Startup Village проводится в "Сколково" с 2013 года и играет важную роль в формировании профессиональной экспертизы по проектам, направленным на достижение технологического лидерства. Соорганизатор мероприятия – ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20240710/skolkovo-1958810533.html

https://ria.ru/20240708/skolkovo-1958376797.html

https://ria.ru/20231127/skolkovo-1912103489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, технологии, александр михеев, сколково, фонд "сколково"