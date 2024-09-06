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Путин получил приглашение посетить Бахрейн, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.09.2024
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08:37 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/putin-1970970960.html
Путин получил приглашение посетить Бахрейн, заявил Ушаков
Путин получил приглашение посетить Бахрейн, заявил Ушаков - РИА Новости, 06.09.2024
Путин получил приглашение посетить Бахрейн, заявил Ушаков
Приглашение президенту РФ Владимиру Путину посетить Бахрейн получено, но пока не рассматривалось, сообщил РИА Новости на Восточном экономическом форуме помощник РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T08:37
2024-09-06T08:37
бахрейн
москва
россия
юрий ушаков
владимир путин
ахмед аль-саати
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Приглашение президенту РФ Владимиру Путину посетить Бахрейн получено, но пока не рассматривалось, сообщил РИА Новости на Восточном экономическом форуме помощник президента РФ Юрий Ушаков. Ранее бахрейнский посол в Москве Ахмед Аль-Саати рассказал РИА Новости, что Бахрейн ожидает ответ на приглашение и визит российского лидера. "Приглашение устное получено по итогам визита короля (в Москву - ред.), но оно пока еще не рассматривается, так как недавно был визит короля Бахрейна, - сказал Ушаков. В мае король Бахрейна побывал в России с официальным визитом и провел переговоры с российским президентом. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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бахрейн, москва, россия, юрий ушаков, владимир путин, ахмед аль-саати, дальневосточный федеральный университет
Бахрейн, Москва, Россия, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Ахмед Аль-Саати, Дальневосточный федеральный университет
Путин получил приглашение посетить Бахрейн, заявил Ушаков

Ушаков: приглашение Путину посетить Бахрейн получено, но пока не рассматривалось

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа
Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Приглашение президенту РФ Владимиру Путину посетить Бахрейн получено, но пока не рассматривалось, сообщил РИА Новости на Восточном экономическом форуме помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ранее бахрейнский посол в Москве Ахмед Аль-Саати рассказал РИА Новости, что Бахрейн ожидает ответ на приглашение и визит российского лидера.
"Приглашение устное получено по итогам визита короля (в Москву - ред.), но оно пока еще не рассматривается, так как недавно был визит короля Бахрейна, - сказал Ушаков.
В мае король Бахрейна побывал в России с официальным визитом и провел переговоры с российским президентом.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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БахрейнМоскваРоссияЮрий УшаковВладимир ПутинАхмед Аль-СаатиДальневосточный федеральный университет
 
 
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