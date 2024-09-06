Один из пострадавших при теракте в "Крокусе" все еще проходит лечение
Один пострадавший при теракте в Крокусе все еще лечится в центре Вишневского
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкПоследствия стрельбы в "Крокус Сити Холле"
Последствия стрельбы в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Как минимум один пострадавший при террористической атаке в "Крокус сити холл" до сих пор находится на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А. В. Вишневского, заявил в интервью РИА Новости кардиохирург, академик РАН, заместитель директора по науке и инновационным технологиям центра Баграт Алекян.
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"За все время в наш центр поступило двое пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле". Первого мы выписали давно, у него были легкие ранения. Второй до сих пор находится в центре, но уже готовится к выписке. Его жизни сейчас ничего не угрожает", — сказал Алекян.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части третьей статьи 205 УК Российской Федерации), а остальным — в пособничестве в совершении преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.