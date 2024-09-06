https://ria.ru/20240906/postradavshiy-1970955199.html

Один из пострадавших при теракте в "Крокусе" все еще проходит лечение

Один из пострадавших при теракте в "Крокусе" все еще проходит лечение - РИА Новости, 06.09.2024

Один из пострадавших при теракте в "Крокусе" все еще проходит лечение

Как минимум один пострадавший при террористической атаке в "Крокус сити холл" до сих пор находится на лечении в Национальном медицинском исследовательском... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T06:12

2024-09-06T06:12

2024-09-06T06:29

теракт в "крокус сити холле"

красногорск

крокус сити холл

российская академия наук

общество

россия

крокус

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Как минимум один пострадавший при террористической атаке в "Крокус сити холл" до сих пор находится на лечении в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А. В. Вишневского, заявил в интервью РИА Новости кардиохирург, академик РАН, заместитель директора по науке и инновационным технологиям центра Баграт Алекян. "За все время в наш центр поступило двое пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле". Первого мы выписали давно, у него были легкие ранения. Второй до сих пор находится в центре, но уже готовится к выписке. Его жизни сейчас ничего не угрожает", — сказал Алекян. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. По этому делу в Москве арестовали 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части третьей статьи 205 УК Российской Федерации), а остальным — в пособничестве в совершении преступления. Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.

https://ria.ru/20240718/mchs-1960480472.html

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красногорск, крокус сити холл, российская академия наук, общество, россия, крокус