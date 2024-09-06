https://ria.ru/20240906/posol-1971032287.html

Путин назначил нового посла России в ЮАР

Путин назначил нового посла России в ЮАР - РИА Новости, 06.09.2024

Путин назначил нового посла России в ЮАР

Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Южно-Африканской Республике Романа Амбарова, освободив от обязанностей Илью Рогачева, соответствующие указы РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T13:05

2024-09-06T13:05

2024-09-06T13:11

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Южно-Африканской Республике Романа Амбарова, освободив от обязанностей Илью Рогачева, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Амбарова Романа Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом России в Южно-Африканской республике", - говорится в указе.Кроме того, Амбаров по совместительству назначен послом РФ в Лесото.Другим указом Путин освободил от обязанностей посла в ЮАР и Лесото Илью Рогачева.

https://ria.ru/20240903/posol-1970265203.html

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россия, юар, владимир путин, илья рогачев, в мире