https://ria.ru/20240906/posol-1971032287.html
Путин назначил нового посла России в ЮАР
Путин назначил нового посла России в ЮАР - РИА Новости, 06.09.2024
Путин назначил нового посла России в ЮАР
Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Южно-Африканской Республике Романа Амбарова, освободив от обязанностей Илью Рогачева, соответствующие указы РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T13:05
2024-09-06T13:05
2024-09-06T13:11
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил послом РФ в Южно-Африканской Республике Романа Амбарова, освободив от обязанностей Илью Рогачева, соответствующие указы размещены на сайте официального опубликования правовых актов."Назначить Амбарова Романа Евгеньевича чрезвычайным и полномочным послом России в Южно-Африканской республике", - говорится в указе.Кроме того, Амбаров по совместительству назначен послом РФ в Лесото.Другим указом Путин освободил от обязанностей посла в ЮАР и Лесото Илью Рогачева.
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россия, юар, владимир путин, илья рогачев, в мире
Россия, ЮАР, Владимир Путин, Илья Рогачев, В мире
Путин назначил нового посла России в ЮАР
Новым послом России в ЮАР стал Роман Амбаров, сменивший Илью Рогачева