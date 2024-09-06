В АКИТ рассказали, какие товары подделывают чаще всего

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Чаще всего в ритейле подделывают одежду, аксессуары и парфюмерию известных брендов, при этом реже всего — электронику, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. "По статистике, чаще всего подделывают одежду, аксессуары, парфюмерию известных брендов. Сложнее всего подделывать электронику — она имеет идентификационные номера", — сказал Соколов. Он отметил, что у онлайн-торговли есть преимущество: независимо от того, какой пришел товар, у клиента всегда есть возможность отказаться в течение семи дней, так как возврату подлежит любая продукция без исключений. По данным АКИТ, в 2023 году в адрес маркетплейсов было подано 610 тысяч обращений от правообладателей на контрафактную продукцию, из них подтвердилось 48% случаев, то есть около 300 тысяч жалоб. В итоге было заблокировано около миллиона различных карточек товара. Президент ассоциации объяснил, что из общего числа заказов — почти пять миллиардов — это "не очень много", 0,02% нарушений. Однако решения по борьбе с контрафактом все равно нужно искать, считает он. "Норма, по которой контрафактный товар подлежит конфискации компетентными органами, а продавцу грозит административная, гражданская или уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы до пяти лет, предусмотрена уже давно. Но применяется она на практике чрезвычайно редко", — сказал он, добавив, что при подтверждении наличия контрафакта карточка товара блокируется, но проблема в том, что такой продавец не привлекается к ответственности. Поэтому товар может снова попасть в оборот. По словам Соколова, контрафакт — это давняя проблема всего ритейла: не только интернет-торговли, и не только в России. "Пока кому-то будет выгодно что-то подделывать, пока эта деятельность будет иметь, скажем, экономический эффект для приобретателя, она будет сохраняться", — подытожил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Чаще всего в ритейле подделывают одежду, аксессуары и парфюмерию известных брендов, при этом реже всего — электронику, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
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"По статистике, чаще всего подделывают одежду, аксессуары, парфюмерию известных брендов. Сложнее всего подделывать электронику — она имеет идентификационные номера", — сказал Соколов.
Он отметил, что у онлайн-торговли есть преимущество: независимо от того, какой пришел товар, у клиента всегда есть возможность отказаться в течение семи дней, так как возврату подлежит любая продукция без исключений.
По данным АКИТ, в 2023 году в адрес маркетплейсов было подано 610 тысяч обращений от правообладателей на контрафактную продукцию, из них подтвердилось 48% случаев, то есть около 300 тысяч жалоб. В итоге было заблокировано около миллиона различных карточек товара. Президент ассоциации объяснил, что из общего числа заказов — почти пять миллиардов — это "не очень много", 0,02% нарушений.
Однако решения по борьбе с контрафактом все равно нужно искать, считает он. "Норма, по которой контрафактный товар подлежит конфискации компетентными органами, а продавцу грозит административная, гражданская или уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы до пяти лет, предусмотрена уже давно. Но применяется она на практике чрезвычайно редко", — сказал он, добавив, что при подтверждении наличия контрафакта карточка товара блокируется, но проблема в том, что такой продавец не привлекается к ответственности. Поэтому товар может снова попасть в оборот.
По словам Соколова, контрафакт — это давняя проблема всего ритейла: не только интернет-торговли, и не только в России. "Пока кому-то будет выгодно что-то подделывать, пока эта деятельность будет иметь, скажем, экономический эффект для приобретателя, она будет сохраняться", — подытожил он.
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