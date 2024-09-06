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В АКИТ рассказали, какие товары подделывают чаще всего - РИА Новости, 06.09.2024
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05:39 06.09.2024 (обновлено: 05:53 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/poddelki-1970953941.html
В АКИТ рассказали, какие товары подделывают чаще всего
В АКИТ рассказали, какие товары подделывают чаще всего - РИА Новости, 06.09.2024
В АКИТ рассказали, какие товары подделывают чаще всего
Чаще всего в ритейле подделывают одежду, аксессуары и парфюмерию известных брендов, при этом реже всего — электронику, заявил РИА Новости на Восточном... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T05:39
2024-09-06T05:53
экономика
россия
владивосток
ассоциация компаний интернет-торговли (акит)
дальневосточный федеральный университет
вэф — 2024 (восточный экономический форум)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Чаще всего в ритейле подделывают одежду, аксессуары и парфюмерию известных брендов, при этом реже всего — электронику, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. "По статистике, чаще всего подделывают одежду, аксессуары, парфюмерию известных брендов. Сложнее всего подделывать электронику — она имеет идентификационные номера", — сказал Соколов. Он отметил, что у онлайн-торговли есть преимущество: независимо от того, какой пришел товар, у клиента всегда есть возможность отказаться в течение семи дней, так как возврату подлежит любая продукция без исключений. По данным АКИТ, в 2023 году в адрес маркетплейсов было подано 610 тысяч обращений от правообладателей на контрафактную продукцию, из них подтвердилось 48% случаев, то есть около 300 тысяч жалоб. В итоге было заблокировано около миллиона различных карточек товара. Президент ассоциации объяснил, что из общего числа заказов — почти пять миллиардов — это "не очень много", 0,02% нарушений. Однако решения по борьбе с контрафактом все равно нужно искать, считает он. "Норма, по которой контрафактный товар подлежит конфискации компетентными органами, а продавцу грозит административная, гражданская или уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы до пяти лет, предусмотрена уже давно. Но применяется она на практике чрезвычайно редко", — сказал он, добавив, что при подтверждении наличия контрафакта карточка товара блокируется, но проблема в том, что такой продавец не привлекается к ответственности. Поэтому товар может снова попасть в оборот. По словам Соколова, контрафакт — это давняя проблема всего ритейла: не только интернет-торговли, и не только в России. "Пока кому-то будет выгодно что-то подделывать, пока эта деятельность будет иметь, скажем, экономический эффект для приобретателя, она будет сохраняться", — подытожил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, владивосток, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Владивосток, Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В АКИТ рассказали, какие товары подделывают чаще всего

АКИТ: чаще всего в ритейле подделывают одежду, аксессуары и парфюмерию

© РИА НовостиПарфюм
Парфюм - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости
Парфюм. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Чаще всего в ритейле подделывают одежду, аксессуары и парфюмерию известных брендов, при этом реже всего — электронику, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.
«
"По статистике, чаще всего подделывают одежду, аксессуары, парфюмерию известных брендов. Сложнее всего подделывать электронику — она имеет идентификационные номера", — сказал Соколов.
Он отметил, что у онлайн-торговли есть преимущество: независимо от того, какой пришел товар, у клиента всегда есть возможность отказаться в течение семи дней, так как возврату подлежит любая продукция без исключений.
По данным АКИТ, в 2023 году в адрес маркетплейсов было подано 610 тысяч обращений от правообладателей на контрафактную продукцию, из них подтвердилось 48% случаев, то есть около 300 тысяч жалоб. В итоге было заблокировано около миллиона различных карточек товара. Президент ассоциации объяснил, что из общего числа заказов — почти пять миллиардов — это "не очень много", 0,02% нарушений.
ВЭФ-2024. Работа форума - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
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Однако решения по борьбе с контрафактом все равно нужно искать, считает он. "Норма, по которой контрафактный товар подлежит конфискации компетентными органами, а продавцу грозит административная, гражданская или уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы до пяти лет, предусмотрена уже давно. Но применяется она на практике чрезвычайно редко", — сказал он, добавив, что при подтверждении наличия контрафакта карточка товара блокируется, но проблема в том, что такой продавец не привлекается к ответственности. Поэтому товар может снова попасть в оборот.
По словам Соколова, контрафакт — это давняя проблема всего ритейла: не только интернет-торговли, и не только в России. "Пока кому-то будет выгодно что-то подделывать, пока эта деятельность будет иметь, скажем, экономический эффект для приобретателя, она будет сохраняться", — подытожил он.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Третий день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
ВЭФ-2024. Стенды РИА Новости и радио Sputnik
ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
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© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
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ВЭФ-2024. Работа форума
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ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата

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5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 16
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
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9 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
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ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
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ВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
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ЭкономикаРоссияВладивостокАссоциация компаний интернет-торговли (АКИТ)Дальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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