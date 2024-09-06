https://ria.ru/20240906/poddelki-1970953941.html

В АКИТ рассказали, какие товары подделывают чаще всего

В АКИТ рассказали, какие товары подделывают чаще всего - РИА Новости, 06.09.2024

В АКИТ рассказали, какие товары подделывают чаще всего

Чаще всего в ритейле подделывают одежду, аксессуары и парфюмерию известных брендов, при этом реже всего — электронику, заявил РИА Новости на Восточном... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T05:39

2024-09-06T05:39

2024-09-06T05:53

экономика

россия

владивосток

ассоциация компаний интернет-торговли (акит)

дальневосточный федеральный университет

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен — РИА Новости. Чаще всего в ритейле подделывают одежду, аксессуары и парфюмерию известных брендов, при этом реже всего — электронику, заявил РИА Новости на Восточном экономическом форуме президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. "По статистике, чаще всего подделывают одежду, аксессуары, парфюмерию известных брендов. Сложнее всего подделывать электронику — она имеет идентификационные номера", — сказал Соколов. Он отметил, что у онлайн-торговли есть преимущество: независимо от того, какой пришел товар, у клиента всегда есть возможность отказаться в течение семи дней, так как возврату подлежит любая продукция без исключений. По данным АКИТ, в 2023 году в адрес маркетплейсов было подано 610 тысяч обращений от правообладателей на контрафактную продукцию, из них подтвердилось 48% случаев, то есть около 300 тысяч жалоб. В итоге было заблокировано около миллиона различных карточек товара. Президент ассоциации объяснил, что из общего числа заказов — почти пять миллиардов — это "не очень много", 0,02% нарушений. Однако решения по борьбе с контрафактом все равно нужно искать, считает он. "Норма, по которой контрафактный товар подлежит конфискации компетентными органами, а продавцу грозит административная, гражданская или уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы до пяти лет, предусмотрена уже давно. Но применяется она на практике чрезвычайно редко", — сказал он, добавив, что при подтверждении наличия контрафакта карточка товара блокируется, но проблема в том, что такой продавец не привлекается к ответственности. Поэтому товар может снова попасть в оборот. По словам Соколова, контрафакт — это давняя проблема всего ритейла: не только интернет-торговли, и не только в России. "Пока кому-то будет выгодно что-то подделывать, пока эта деятельность будет иметь, скажем, экономический эффект для приобретателя, она будет сохраняться", — подытожил он. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240903/vef-1970120466.html

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экономика, россия, владивосток, ассоциация компаний интернет-торговли (акит), дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)