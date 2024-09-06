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Пассажиру электрички, попавшей в ДТП в Петербурге, потребовалась помощь - РИА Новости, 06.09.2024
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17:41 06.09.2024 (обновлено: 18:43 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/peterburg-1971133112.html
Пассажиру электрички, попавшей в ДТП в Петербурге, потребовалась помощь
Пассажиру электрички, попавшей в ДТП в Петербурге, потребовалась помощь - РИА Новости, 06.09.2024
Пассажиру электрички, попавшей в ДТП в Петербурге, потребовалась помощь
Одному из пассажиров электрички, по предварительным данным, понадобилась медицинская помощь после ее столкновения с грузовиком на станции "Броневая" в... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T17:41
2024-09-06T18:43
происшествия
авто
санкт-петербург
россия
следственный комитет россии (ск рф)
октябрьская железная дорога
северо-западная транспортная прокуратура
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Одному из пассажиров электрички, по предварительным данным, понадобилась медицинская помощь после ее столкновения с грузовиком на станции "Броневая" в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что электричка и грузовик столкнулись в Петербурге в пятницу днем на станции "Броневая", организована доследственная проверка. По данным Октябрьской железной дороги, среди пассажиров и членов локомотивной бригады пострадавших нет. Водитель грузовика получил травмы средней тяжести и доставлен в больницу, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. "По предварительным данным, водитель большегруза госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Помощь потребовалась и одному из пассажиров электрички, личность которого устанавливается", – говорится в сообщении. Как уточняют в полиции, которая также организовала проверку по факту ДТП, авария произошла в 15.37 у дома 31 по улице Старообрядческая около моторвагонного депо. Ранее Северо-Западная транспортна прокуратура информировала, что, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате столкновения произошел сход одной колесной пары вагона.
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Момент столкновения электрички с грузовиком в Петербурге
Видео столкновения электрички с грузовиком в Петербурге опубликовала прокуратура. Водителю большегруза и одному пассажиру после ДТП понадобилась медпомощь.
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происшествия, авто, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), октябрьская железная дорога, северо-западная транспортная прокуратура, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Авто, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Октябрьская железная дорога, Северо-Западная транспортная прокуратура, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
Пассажиру электрички, попавшей в ДТП в Петербурге, потребовалась помощь

Одному из пассажиров электрички, по предварительным данным, понадобилась помощь

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Одному из пассажиров электрички, по предварительным данным, понадобилась медицинская помощь после ее столкновения с грузовиком на станции "Броневая" в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что электричка и грузовик столкнулись в Петербурге в пятницу днем на станции "Броневая", организована доследственная проверка. По данным Октябрьской железной дороги, среди пассажиров и членов локомотивной бригады пострадавших нет. Водитель грузовика получил травмы средней тяжести и доставлен в больницу, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению.
"По предварительным данным, водитель большегруза госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Помощь потребовалась и одному из пассажиров электрички, личность которого устанавливается", – говорится в сообщении.
Как уточняют в полиции, которая также организовала проверку по факту ДТП, авария произошла в 15.37 у дома 31 по улице Старообрядческая около моторвагонного депо.
Ранее Северо-Западная транспортна прокуратура информировала, что, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате столкновения произошел сход одной колесной пары вагона.
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ПроисшествияАвтоСанкт-ПетербургРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Октябрьская железная дорогаСеверо-Западная транспортная прокуратураСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
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