https://ria.ru/20240906/peterburg-1971133112.html

Пассажиру электрички, попавшей в ДТП в Петербурге, потребовалась помощь

Пассажиру электрички, попавшей в ДТП в Петербурге, потребовалась помощь - РИА Новости, 06.09.2024

Пассажиру электрички, попавшей в ДТП в Петербурге, потребовалась помощь

Одному из пассажиров электрички, по предварительным данным, понадобилась медицинская помощь после ее столкновения с грузовиком на станции "Броневая" в... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T17:41

2024-09-06T17:41

2024-09-06T18:43

происшествия

авто

санкт-петербург

россия

следственный комитет россии (ск рф)

октябрьская железная дорога

северо-западная транспортная прокуратура

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен – РИА Новости. Одному из пассажиров электрички, по предварительным данным, понадобилась медицинская помощь после ее столкновения с грузовиком на станции "Броневая" в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Ранее Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что электричка и грузовик столкнулись в Петербурге в пятницу днем на станции "Броневая", организована доследственная проверка. По данным Октябрьской железной дороги, среди пассажиров и членов локомотивной бригады пострадавших нет. Водитель грузовика получил травмы средней тяжести и доставлен в больницу, сообщили РИА Новости в городском комитете по здравоохранению. "По предварительным данным, водитель большегруза госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Помощь потребовалась и одному из пассажиров электрички, личность которого устанавливается", – говорится в сообщении. Как уточняют в полиции, которая также организовала проверку по факту ДТП, авария произошла в 15.37 у дома 31 по улице Старообрядческая около моторвагонного депо. Ранее Северо-Западная транспортна прокуратура информировала, что, по предварительным данным, водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате столкновения произошел сход одной колесной пары вагона.

https://ria.ru/20240717/dtp-1960301678.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент столкновения электрички с грузовиком в Петербурге Видео столкновения электрички с грузовиком в Петербурге опубликовала прокуратура. Водителю большегруза и одному пассажиру после ДТП понадобилась медпомощь. 2024-09-06T17:41 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф), октябрьская железная дорога, северо-западная транспортная прокуратура, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом