На ВЭФ объявили о создании Африканско-Российской торговой палаты

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Председатель торгово-промышленной палаты Кот-д-Ивуара и России Дуэ Тай объявил на ВЭФ о расширении ее до Африканско-Российской торгово-промышленной палаты, передает корреспондент РИА Новости. "Я хочу сообщить, что с сегодняшнего дня Ивуарийско-Российская торгово-промышленная палата расширяется до формата Африканско-Российской торгово-промышленной палаты", - сказал Дуэ Тай. Он уточнил, что задачами организации будут развитие предпринимательства и защита прав предпринимателей, а также бизнес-проекты на неблагополучных территориях с целью снижения бедности, улучшения качества жизни людей и предотвращение преступности и терроризма. "Задачи этой организации (помимо связанных с развитием предпринимательства) могут быть сведены к следующим: инвестиции в развитие человеческого капитала в глобальных регионах Востока и Юга, а также построение систем безопасности и защиты людей от террора", - заключил председатель торгпалаты. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генееральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Председатель торгово-промышленной палаты Кот-д-Ивуара и России Дуэ Тай объявил на ВЭФ о расширении ее до Африканско-Российской торгово-промышленной палаты, передает корреспондент РИА Новости.
"Я хочу сообщить, что с сегодняшнего дня Ивуарийско-Российская торгово-промышленная палата расширяется до формата Африканско-Российской торгово-промышленной палаты", - сказал Дуэ Тай.
Он уточнил, что задачами организации будут развитие предпринимательства и защита прав предпринимателей, а также бизнес-проекты на неблагополучных территориях с целью снижения бедности, улучшения качества жизни людей и предотвращение преступности и терроризма.
"Задачи этой организации (помимо связанных с развитием предпринимательства) могут быть сведены к следующим: инвестиции в развитие человеческого капитала в глобальных регионах Востока и Юга, а также построение систем безопасности и защиты людей от террора", - заключил председатель торгпалаты.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генееральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.