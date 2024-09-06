https://ria.ru/20240906/palata-1970948399.html

На ВЭФ объявили о создании Африканско-Российской торговой палаты

На ВЭФ объявили о создании Африканско-Российской торговой палаты - РИА Новости, 06.09.2024

На ВЭФ объявили о создании Африканско-Российской торговой палаты

Председатель торгово-промышленной палаты Кот-д-Ивуара и России Дуэ Тай объявил на ВЭФ о расширении ее до Африканско-Российской торгово-промышленной палаты,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T04:01

2024-09-06T04:01

2024-09-06T04:01

владивосток

дальневосточный федеральный университет

в мире

россия

африка

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Председатель торгово-промышленной палаты Кот-д-Ивуара и России Дуэ Тай объявил на ВЭФ о расширении ее до Африканско-Российской торгово-промышленной палаты, передает корреспондент РИА Новости. "Я хочу сообщить, что с сегодняшнего дня Ивуарийско-Российская торгово-промышленная палата расширяется до формата Африканско-Российской торгово-промышленной палаты", - сказал Дуэ Тай. Он уточнил, что задачами организации будут развитие предпринимательства и защита прав предпринимателей, а также бизнес-проекты на неблагополучных территориях с целью снижения бедности, улучшения качества жизни людей и предотвращение преступности и терроризма. "Задачи этой организации (помимо связанных с развитием предпринимательства) могут быть сведены к следующим: инвестиции в развитие человеческого капитала в глобальных регионах Востока и Юга, а также построение систем безопасности и защиты людей от террора", - заключил председатель торгпалаты. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости – генееральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/fts-1970391342.html

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владивосток, дальневосточный федеральный университет, в мире, россия, африка, вэф — 2024 (восточный экономический форум)