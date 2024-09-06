https://ria.ru/20240906/oteli-1970957443.html

Спрос на отели в Москве на День города вырос в полтора раза

Спрос на отели в Москве на День города вырос в полтора раза - РИА Новости, 06.09.2024

Спрос на отели в Москве на День города вырос в полтора раза

Количество бронирований отелей на День города в Москве выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, чаще всего в столицу приезжают жители Санкт-Петербурга,... РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T07:03

2024-09-06T07:03

2024-09-06T07:03

общество

москва

санкт-петербург

нижний новгород

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Количество бронирований отелей на День города в Москве выросло в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, чаще всего в столицу приезжают жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Казани, рассказали РИА Новости в "Яндекс Путешествиях", основываясь на собственных данных. "Спрос на поездки в Москву на выходные, посвященные Дню города, вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. Москву чаще всего посещают жители Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Воронежа", — рассказали в сервисе. Аналитики отметили, что наибольший рост спроса на поездку в праздничную Москву показал Ульяновск, где интерес к столице в праздничные дни вырос в 5 раз. За ним - Челябинск с ростом в 3,5 раза, следом — Тула, Киров и Пенза, откуда желающих посетить Москву в эти выходные стало в 2-2,5 раза больше. По данным сервиса, средняя стоимость ночи в отеле в Москве в начале сентября составляет 8,2 тысячи рублей. Стоимость авиабилетов туда-обратно из других российских регионов в Москву на период 6-9 сентября — в среднем 11,3 тысячи рублей. При этом билеты гости столицы оформляют в среднем за 13 дней до поездки. Топ городов, откуда в Москву больше всего прилетят в праздничные дни, возглавляет Уфа, за ней — Самара, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Челябинск. На железнодорожном транспорте в столицу в основном приедут из Нижнего Новгорода, Ярославля, Рязани, Симферополя и Тулы. В 2024 году День города в Москве отметят 7-8 сентября.

https://ria.ru/20240813/tyumen-1965957169.html

москва

санкт-петербург

нижний новгород

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общество, москва, санкт-петербург, нижний новгород