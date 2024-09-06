https://ria.ru/20240906/orgkomitet--1971086839.html
Путин образовал оргкомитет национального центра "Россия"
Путин образовал оргкомитет национального центра "Россия" - РИА Новости, 06.09.2024
Путин образовал оргкомитет национального центра "Россия"
Президент России Владимир Путин образовал организационный комитет национального центра "Россия", его председателем назначен первый заместитель руководителя... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:47
2024-09-06T15:47
2024-09-06T15:50
владимир путин
сергей кириенко
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_220:0:2466:1263_1920x0_80_0_0_a8cb86f66b62fe7f8dda2ef7583a5938.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин образовал организационный комитет национального центра "Россия", его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В целях демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, использования положительного опыта развития субъектов РФ, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума "Россия" постановляю: 1. Образовать организационный комитет национального центра "Россия". 2. Утвердить прилагаемое положение об организационном комитете", - говорится в документе.Согласно указу, председателем оргкомитета назначен Сергей Кириенко, ему поручено в месячный срок утвердить состав оргкомитета.Данный указ вступает в силу со дня его подписания – 6 сентября.
https://ria.ru/20240905/vvp-1970763985.html
https://ria.ru/20240514/kirienko-1945860279.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780093060_0:0:2687:2016_1920x0_80_0_0_e51dbbeb4aa6b9592f88b0003a69d156.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сергей кириенко, общество, россия
Владимир Путин, Сергей Кириенко, Общество, Россия
Путин образовал оргкомитет национального центра "Россия"
Путин образовал оргкомитет наццентра "Россия", председателем назначен Кириенко