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Путин образовал оргкомитет национального центра "Россия" - РИА Новости, 06.09.2024
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15:47 06.09.2024 (обновлено: 15:50 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/orgkomitet--1971086839.html
Путин образовал оргкомитет национального центра "Россия"
Путин образовал оргкомитет национального центра "Россия" - РИА Новости, 06.09.2024
Путин образовал оргкомитет национального центра "Россия"
Президент России Владимир Путин образовал организационный комитет национального центра "Россия", его председателем назначен первый заместитель руководителя... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T15:47
2024-09-06T15:50
владимир путин
сергей кириенко
общество
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин образовал организационный комитет национального центра "Россия", его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."В целях демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, использования положительного опыта развития субъектов РФ, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума "Россия" постановляю: 1. Образовать организационный комитет национального центра "Россия". 2. Утвердить прилагаемое положение об организационном комитете", - говорится в документе.Согласно указу, председателем оргкомитета назначен Сергей Кириенко, ему поручено в месячный срок утвердить состав оргкомитета.Данный указ вступает в силу со дня его подписания – 6 сентября.
https://ria.ru/20240905/vvp-1970763985.html
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владимир путин, сергей кириенко, общество, россия
Владимир Путин, Сергей Кириенко, Общество, Россия
Путин образовал оргкомитет национального центра "Россия"

Путин образовал оргкомитет наццентра "Россия", председателем назначен Кириенко

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин образовал организационный комитет национального центра "Россия", его председателем назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"В целях демонстрации достижений Российской Федерации, укрепления национальной идентичности, использования положительного опыта развития субъектов РФ, формирования чувства гордости за страну, развития профессиональных навыков детей и молодежи, сохранения наследия международной выставки-форума "Россия" постановляю: 1. Образовать организационный комитет национального центра "Россия". 2. Утвердить прилагаемое положение об организационном комитете", - говорится в документе.
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Согласно указу, председателем оргкомитета назначен Сергей Кириенко, ему поручено в месячный срок утвердить состав оргкомитета.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания – 6 сентября.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Биография Сергея Кириенко
14 мая, 13:39
 
Владимир ПутинСергей КириенкоОбществоРоссия
 
 
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