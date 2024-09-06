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Российские школьники завоевали четыре золота на олимпиаде по информатике

Российские школьники завоевали четыре золота на олимпиаде по информатике - РИА Новости, 06.09.2024

Российские школьники завоевали четыре золота на олимпиаде по информатике

Российские школьники завоевали четыре золотые медали на международной олимпиаде по информатике, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T23:31

2024-09-06T23:31

2024-09-06T23:31

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российские школьники завоевали четыре золотые медали на международной олимпиаде по информатике, сообщили в пресс-службе вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. "От всей души поздравляю наши юные таланты с победой на международной олимпиаде по информатике. Четыре золота – это впечатляющий результат, который говорит о ваших исключительных способностях и усердии. Желаю вам дальнейших успехов и высоких достижений на пути к технологическому лидерству России", - сказал Чернышенко, добавив, что правительство продолжит создавать условия для реализации потенциала каждого. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что успех школьников-победителей - это подтверждение профессионализма российских педагогов. "Сегодня мы активно укрепляем технологический суверенитет России, и большую роль в этом играют именно учителя, которые помогают выявлять и развивать способности и таланты каждого ребенка. Уверен, школьники, интересующиеся информатикой, в будущем внесут значимый вклад в развитие передовых информационных технологий в различных сферах", - заявил министр. Золотых медалей на олимпиаде удостоены Гимран Абдулин (лицей-интернат №2, Казань), Дарья Грекова (школа №57, Москва), Петр Лосев (школа №57, Москва) и Иван Пискарев (школа №2086, Москва). Подготовкой школьников занимался тренерский штаб под руководством преподавателей МФТИ, ИТМО и НИУ ВШЭ. Директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев сообщил, что уровень задач и подготовки спортсменов в этом году был чрезвычайно высоким, а победа россиян – свидетельство высочайшего уровня российской математической и IT-школ. Международная олимпиада по информатике включала два тура, на каждый отводилось по пять часов. За это время нужно было решить и запрограммировать три алгоритмические задачи. Олимпиада проводится с 1989 года, в 2023 году все российские участники состязания получили золотые медали.

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общество, россия, москва, казань, дмитрий чернышенко, сергей кравцов, московский физико-технический институт, санкт-петербургский университет информационных технологий, высшая школа экономики (вшэ)