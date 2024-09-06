https://ria.ru/20240906/nato-1970940971.html

Контактная группа помощи Киеву соберется на базе Рамштайн в пятницу

Контактная группа помощи Киеву соберется на базе Рамштайн в пятницу - РИА Новости, 06.09.2024

Контактная группа помощи Киеву соберется на базе Рамштайн в пятницу

Союзники Украины в пятницу проведут на американской авиабазе Рамштайн в Германии очередную встречу, посвященную оказанию военной помощи Киеву. РИА Новости, 06.09.2024

2024-09-06T01:00

2024-09-06T01:00

2024-09-06T01:00

в мире

киев

ллойд остин

владимир путин

йенс столтенберг

вооруженные силы украины

нато

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Союзники Украины в пятницу проведут на американской авиабазе Рамштайн в Германии очередную встречу, посвященную оказанию военной помощи Киеву. Как заявил ранее шеф Пентагона Ллойд Остин, который намерен лично присутствовать на предстоящем заседании, союзники среди прочих вопросов намерены обсудить поставки Киеву средств противовоздушной обороны. Как отмечал американский министр, на встрече партнеры намерены добиваться удовлетворения неотложных потребностей Украины в военной сфере, включая средства ПВО для отражения атак российских беспилотников и ракет. Данное заседание контактной группы станет 24-м по счету и пройдет на фоне продолжающихся попыток ВСУ удержать занятую во время нападения на Курскую область территорию. США помимо Остина на встрече будет также представлять глава генштаба ВС США генерал Чарльз Браун. На фоне подготовки к очередному заседанию контактной группы генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что в альянсе ведутся обсуждения возможности применения Киевом дальнобойных ракет, которые смогут поражать военные объекты на российской территории. При этом норвежский политик выразил уверенность в том, что поддержка стран НАТО в отношении Киева сохранится и в дальнейшем. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970892434.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, киев, ллойд остин, владимир путин, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, курская область, россия