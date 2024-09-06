Рейтинг@Mail.ru
Контактная группа помощи Киеву соберется на базе Рамштайн в пятницу - РИА Новости, 06.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:00 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/nato-1970940971.html
Контактная группа помощи Киеву соберется на базе Рамштайн в пятницу
Контактная группа помощи Киеву соберется на базе Рамштайн в пятницу - РИА Новости, 06.09.2024
Контактная группа помощи Киеву соберется на базе Рамштайн в пятницу
Союзники Украины в пятницу проведут на американской авиабазе Рамштайн в Германии очередную встречу, посвященную оказанию военной помощи Киеву. РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T01:00
2024-09-06T01:00
в мире
киев
ллойд остин
владимир путин
йенс столтенберг
вооруженные силы украины
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950358807_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e1212aa8d6903027d0b561a4668fa1e2.jpg
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Союзники Украины в пятницу проведут на американской авиабазе Рамштайн в Германии очередную встречу, посвященную оказанию военной помощи Киеву. Как заявил ранее шеф Пентагона Ллойд Остин, который намерен лично присутствовать на предстоящем заседании, союзники среди прочих вопросов намерены обсудить поставки Киеву средств противовоздушной обороны. Как отмечал американский министр, на встрече партнеры намерены добиваться удовлетворения неотложных потребностей Украины в военной сфере, включая средства ПВО для отражения атак российских беспилотников и ракет. Данное заседание контактной группы станет 24-м по счету и пройдет на фоне продолжающихся попыток ВСУ удержать занятую во время нападения на Курскую область территорию. США помимо Остина на встрече будет также представлять глава генштаба ВС США генерал Чарльз Браун. На фоне подготовки к очередному заседанию контактной группы генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что в альянсе ведутся обсуждения возможности применения Киевом дальнобойных ракет, которые смогут поражать военные объекты на российской территории. При этом норвежский политик выразил уверенность в том, что поддержка стран НАТО в отношении Киева сохранится и в дальнейшем. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970892434.html
https://ria.ru/20240905/zelenskiy-1970853399.html
киев
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/04/1950358807_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_32b427d5dfa817c24650ed024bae0978.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, ллойд остин, владимир путин, йенс столтенберг, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, курская область, россия
В мире, Киев, Ллойд Остин, Владимир Путин, Йенс Столтенберг, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США, Курская область, Россия
Контактная группа помощи Киеву соберется на базе Рамштайн в пятницу

Контактная группа помощи Киеву соберется на базе Рамштайн в Германии в пятницу

© AP Photo / Matthias SchraderСамолет ВВС США на авиабазе США Рамштайн, Германия
Самолет ВВС США на авиабазе США Рамштайн, Германия - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Самолет ВВС США на авиабазе США Рамштайн, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Союзники Украины в пятницу проведут на американской авиабазе Рамштайн в Германии очередную встречу, посвященную оказанию военной помощи Киеву.
Как заявил ранее шеф Пентагона Ллойд Остин, который намерен лично присутствовать на предстоящем заседании, союзники среди прочих вопросов намерены обсудить поставки Киеву средств противовоздушной обороны. Как отмечал американский министр, на встрече партнеры намерены добиваться удовлетворения неотложных потребностей Украины в военной сфере, включая средства ПВО для отражения атак российских беспилотников и ракет.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
"Шольц в трансе": в Киеве заявили об отчаянном шаге Зеленского
Вчера, 17:59
Данное заседание контактной группы станет 24-м по счету и пройдет на фоне продолжающихся попыток ВСУ удержать занятую во время нападения на Курскую область территорию. США помимо Остина на встрече будет также представлять глава генштаба ВС США генерал Чарльз Браун.
На фоне подготовки к очередному заседанию контактной группы генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что в альянсе ведутся обсуждения возможности применения Киевом дальнобойных ракет, которые смогут поражать военные объекты на российской территории. При этом норвежский политик выразил уверенность в том, что поддержка стран НАТО в отношении Киева сохранится и в дальнейшем.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
В Германии раскрыли, о чем Зеленский собирается просить союзников в пятницу
Вчера, 15:47
 
В миреКиевЛлойд ОстинВладимир ПутинЙенс СтолтенбергВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны СШАКурская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала