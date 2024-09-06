Контактная группа помощи Киеву соберется на базе Рамштайн в пятницу
Контактная группа помощи Киеву соберется на базе Рамштайн в Германии в пятницу
© AP Photo / Matthias SchraderСамолет ВВС США на авиабазе США Рамштайн, Германия
© AP Photo / Matthias Schrader
Самолет ВВС США на авиабазе США Рамштайн, Германия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Союзники Украины в пятницу проведут на американской авиабазе Рамштайн в Германии очередную встречу, посвященную оказанию военной помощи Киеву.
Как заявил ранее шеф Пентагона Ллойд Остин, который намерен лично присутствовать на предстоящем заседании, союзники среди прочих вопросов намерены обсудить поставки Киеву средств противовоздушной обороны. Как отмечал американский министр, на встрече партнеры намерены добиваться удовлетворения неотложных потребностей Украины в военной сфере, включая средства ПВО для отражения атак российских беспилотников и ракет.
Данное заседание контактной группы станет 24-м по счету и пройдет на фоне продолжающихся попыток ВСУ удержать занятую во время нападения на Курскую область территорию. США помимо Остина на встрече будет также представлять глава генштаба ВС США генерал Чарльз Браун.
На фоне подготовки к очередному заседанию контактной группы генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал понять, что в альянсе ведутся обсуждения возможности применения Киевом дальнобойных ракет, которые смогут поражать военные объекты на российской территории. При этом норвежский политик выразил уверенность в том, что поддержка стран НАТО в отношении Киева сохранится и в дальнейшем.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 5 сентября Минобороны, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 10,1 тысячи военных, 81 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.