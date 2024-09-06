https://ria.ru/20240906/murmansk-1970988202.html

Мурманск. Часть 1. Как начиналась героическая оборона Заполярья

Мурманск. Часть 1. Как начиналась героическая оборона Заполярья - РИА Новости, 06.09.2024

Мурманск. Часть 1. Как начиналась героическая оборона Заполярья

Незамерзающий мурманский порт — стратегическая цель гитлеровцев, которую они планировали достичь за несколько дней. Планы врага разбились о непреклонность советских воинов, раз за разом отбивавших массированные наступления. За что нашу Полярную дивизию прозвали "Дикой" и как мурманчане помогали армии и флоту.

2024-09-06T14:00

2024-09-06T14:00

2024-09-06T14:33

освобождение

мурманск

великая отечественная война (1941-1945)

освобождение. путь к победе

вермахт

ссср

заполярный

подкаст

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Мурманск. Часть 1. Как начиналась героическая оборона Заполярья Незамерзающий мурманский порт — стратегическая цель гитлеровцев, которую они планировали достичь за несколько дней. Планы врага разбились о непреклонность советских воинов, раз за разом отбивавших массированные наступления. За что нашу Полярную дивизию прозвали «Дикой» и как мурманчане помогали армии и флоту. audio/mpeg

Мурманск. Часть 1. Как начиналась героическая оборона Заполярья Незамерзающий мурманский порт — стратегическая цель гитлеровцев, которую они планировали достичь за несколько дней. Планы врага разбились о непреклонность советских воинов, раз за разом отбивавших массированные наступления. За что нашу Полярную дивизию прозвали «Дикой» и как мурманчане помогали армии и флоту. audio/mpeg

Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода кандидату исторических наук, доценту Мурманского арктического университета и руководителю музея "Кольский Север: история, культура, образование" Александру Чапенко.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анастасия Кудрявцева

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мурманск, великая отечественная война (1941-1945), освобождение. путь к победе, вермахт, ссср, заполярный, подкаст, аудио