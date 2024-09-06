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Мурманск. Часть 1. Как начиналась героическая оборона Заполярья - РИА Новости, 06.09.2024
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14:00 06.09.2024 (обновлено: 14:33 06.09.2024)
https://ria.ru/20240906/murmansk-1970988202.html
Мурманск. Часть 1. Как начиналась героическая оборона Заполярья
Мурманск. Часть 1. Как начиналась героическая оборона Заполярья - РИА Новости, 06.09.2024
Мурманск. Часть 1. Как начиналась героическая оборона Заполярья
Незамерзающий мурманский порт — стратегическая цель гитлеровцев, которую они планировали достичь за несколько дней. Планы врага разбились о непреклонность советских воинов, раз за разом отбивавших массированные наступления. За что нашу Полярную дивизию прозвали "Дикой" и как мурманчане помогали армии и флоту.
2024-09-06T14:00
2024-09-06T14:33
освобождение
мурманск
великая отечественная война (1941-1945)
освобождение. путь к победе
вермахт
ссср
заполярный
подкаст
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Мурманск. Часть 1. Как начиналась героическая оборона Заполярья
Незамерзающий мурманский порт — стратегическая цель гитлеровцев, которую они планировали достичь за несколько дней. Планы врага разбились о непреклонность советских воинов, раз за разом отбивавших массированные наступления. За что нашу Полярную дивизию прозвали «Дикой» и как мурманчане помогали армии и флоту.
audio/mpeg
Мурманск. Часть 1. Как начиналась героическая оборона Заполярья
Незамерзающий мурманский порт — стратегическая цель гитлеровцев, которую они планировали достичь за несколько дней. Планы врага разбились о непреклонность советских воинов, раз за разом отбивавших массированные наступления. За что нашу Полярную дивизию прозвали «Дикой» и как мурманчане помогали армии и флоту.
audio/mpeg
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода кандидату исторических наук, доценту Мурманского арктического университета и руководителю музея "Кольский Север: история, культура, образование" Александру Чапенко.Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Автор эпизода: Анастасия Кудрявцева
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мурманск, великая отечественная война (1941-1945), освобождение. путь к победе, вермахт, ссср, заполярный, подкаст, аудио
Освобождение, Мурманск, Великая Отечественная война (1941-1945), Освобождение. Путь к Победе, Вермахт, СССР, Заполярный, Подкаст
Освобождение

Мурманск. Часть 1. Как начиналась героическая оборона Заполярья

Освобождение
Мурманск. Часть 1. Как начиналась героическая оборона Заполярья
Вчера, 14:00
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Незамерзающий мурманский порт — стратегическая цель гитлеровцев, которую они планировали достичь за несколько дней. Планы врага разбились о непреклонность советских воинов, раз за разом отбивавших массированные наступления. За что нашу Полярную дивизию прозвали "Дикой" и как мурманчане помогали армии и флоту.
Редакция выражает благодарность за помощь в подготовке эпизода кандидату исторических наук, доценту Мурманского арктического университета и руководителю музея "Кольский Север: история, культура, образование" Александру Чапенко.
Подписывайтесь на подкасты РИА Новости в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Автор эпизода: Анастасия Кудрявцева
 
ОсвобождениеМурманскВеликая Отечественная война (1941-1945)Освобождение. Путь к ПобедеВермахтСССРЗаполярныйПодкаст
 
 
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