В Якутии рассказали о ходе строительства моста через Лену

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Реализация проекта строительства моста через Лену идёт по намеченному графику, работы непосредственно на русле реки должны начаться в следующем году, чтобы мост, как того требовал президент РФ Владимир Путин, был построен, заявил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев. В ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО, которое состоялось на полях ВЭФ, Путин назвал строительство моста через Лену в районе Якутска важным и долгожданным для людей проектом, который необходимо реализовать. "У нас работы идут. Наш план - в течение осени-зимы провести подготовительные работы - подготовить временный мост через протоки, сейчас заводы разворачиваются бетонные, подготовить там достаточно серьёзные инженерные сооружения для работы на русле. А в следующем году мы уже должны выйти на работы на русле непосредственно реки. То есть у нас план-график работы есть, мы по нему идём", - сказал Николаев на полях ВЭФ в ответ на вопрос о том, на какой стадии находится реализация проекта. Он напомнил, что в федеральном бюджете на эти цели было заложено 48 миллиардов рублей. "Мы, конечно, просим, чтобы их немножко сдвигали влево. Но уже за счет собственных средств и финансовых партнёров - у нас финансовый партнер" Сбер", - мы по графику начинаем двигаться. Мост должен быть построен, как и говорил президент", - добавил собеседник агентства. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Реализация проекта строительства моста через Лену идёт по намеченному графику, работы непосредственно на русле реки должны начаться в следующем году, чтобы мост, как того требовал президент РФ Владимир Путин, был построен, заявил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев.
В ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО, которое состоялось на полях ВЭФ, Путин назвал строительство моста через Лену в районе Якутска важным и долгожданным для людей проектом, который необходимо реализовать.
"У нас работы идут. Наш план - в течение осени-зимы провести подготовительные работы - подготовить временный мост через протоки, сейчас заводы разворачиваются бетонные, подготовить там достаточно серьёзные инженерные сооружения для работы на русле. А в следующем году мы уже должны выйти на работы на русле непосредственно реки. То есть у нас план-график работы есть, мы по нему идём", - сказал Николаев на полях ВЭФ в ответ на вопрос о том, на какой стадии находится реализация проекта.
Он напомнил, что в федеральном бюджете на эти цели было заложено 48 миллиардов рублей.
"Мы, конечно, просим, чтобы их немножко сдвигали влево. Но уже за счет собственных средств и финансовых партнёров - у нас финансовый партнер" Сбер", - мы по графику начинаем двигаться. Мост должен быть построен, как и говорил президент", - добавил собеседник агентства.
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