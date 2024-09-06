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В Якутии рассказали о ходе строительства моста через Лену - РИА Новости, 06.09.2024
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03:41 06.09.2024
https://ria.ru/20240906/most-1970947625.html
В Якутии рассказали о ходе строительства моста через Лену
В Якутии рассказали о ходе строительства моста через Лену - РИА Новости, 06.09.2024
В Якутии рассказали о ходе строительства моста через Лену
Реализация проекта строительства моста через Лену идёт по намеченному графику, работы непосредственно на русле реки должны начаться в следующем году, чтобы... РИА Новости, 06.09.2024
2024-09-06T03:41
2024-09-06T03:41
экономика
россия
якутск
владивосток
владимир путин
айсен николаев
сбер
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Реализация проекта строительства моста через Лену идёт по намеченному графику, работы непосредственно на русле реки должны начаться в следующем году, чтобы мост, как того требовал президент РФ Владимир Путин, был построен, заявил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев. В ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО, которое состоялось на полях ВЭФ, Путин назвал строительство моста через Лену в районе Якутска важным и долгожданным для людей проектом, который необходимо реализовать. "У нас работы идут. Наш план - в течение осени-зимы провести подготовительные работы - подготовить временный мост через протоки, сейчас заводы разворачиваются бетонные, подготовить там достаточно серьёзные инженерные сооружения для работы на русле. А в следующем году мы уже должны выйти на работы на русле непосредственно реки. То есть у нас план-график работы есть, мы по нему идём", - сказал Николаев на полях ВЭФ в ответ на вопрос о том, на какой стадии находится реализация проекта. Он напомнил, что в федеральном бюджете на эти цели было заложено 48 миллиардов рублей. "Мы, конечно, просим, чтобы их немножко сдвигали влево. Но уже за счет собственных средств и финансовых партнёров - у нас финансовый партнер" Сбер", - мы по графику начинаем двигаться. Мост должен быть построен, как и говорил президент", - добавил собеседник агентства. Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
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экономика, россия, якутск, владивосток, владимир путин, айсен николаев, сбер, дальневосточный федеральный университет, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
Экономика, Россия, Якутск, Владивосток, Владимир Путин, Айсен Николаев, Сбер, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Якутии рассказали о ходе строительства моста через Лену

Глава Якутии Николаев: строительство моста через Лену начнется в следующем году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРека Лена
Река Лена - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Река Лена . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Реализация проекта строительства моста через Лену идёт по намеченному графику, работы непосредственно на русле реки должны начаться в следующем году, чтобы мост, как того требовал президент РФ Владимир Путин, был построен, заявил РИА Новости глава Якутии Айсен Николаев.
В ходе совещания по вопросам развития инфраструктуры ДФО, которое состоялось на полях ВЭФ, Путин назвал строительство моста через Лену в районе Якутска важным и долгожданным для людей проектом, который необходимо реализовать.
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"У нас работы идут. Наш план - в течение осени-зимы провести подготовительные работы - подготовить временный мост через протоки, сейчас заводы разворачиваются бетонные, подготовить там достаточно серьёзные инженерные сооружения для работы на русле. А в следующем году мы уже должны выйти на работы на русле непосредственно реки. То есть у нас план-график работы есть, мы по нему идём", - сказал Николаев на полях ВЭФ в ответ на вопрос о том, на какой стадии находится реализация проекта.
Он напомнил, что в федеральном бюджете на эти цели было заложено 48 миллиардов рублей.
"Мы, конечно, просим, чтобы их немножко сдвигали влево. Но уже за счет собственных средств и финансовых партнёров - у нас финансовый партнер" Сбер", - мы по графику начинаем двигаться. Мост должен быть построен, как и говорил президент", - добавил собеседник агентства.
Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.
Третий день работы ВЭФ-2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 16
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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2 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума
5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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3 из 16
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
ВЭФ-2024. Стенды РИА Новости и радио Sputnik
ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 16
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Алексей Даничев
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5 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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6 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 16
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 16
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 16
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 16
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
Символика Фонда Росконгресс
ВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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© Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024. Международная Владивостокская регата

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

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ВЭФ-2024. Работа форума
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© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВЭФ-2024 Работа форума
ВЭФ-2024. Работа форума
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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5 сентября 2024. Президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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5 сентября 2024. Трансляция пленарной сессии Восточного экономического форума.
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ВЭФ-2024 Стенд РИА Новости Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия)
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ВЭФ-2024 Работа форума
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ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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7 из 16
ВЭФ-2024 Дружеский хоккейный гала-матч в рамках Восточного экономического форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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8 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Александр Кряжев
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9 из 16
ВЭФ-2024 Работа форума
© РИА Новости / Виталий Аньков
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10 из 16
ВЭФ-2024 Сбор гостей перед началом пленарного заседания
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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11 из 16
ВЭФ-2024 Символика Фонда "Росконгресс"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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12 из 16

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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13 из 16

ВЭФ-2024 Международная Владивостокская регата

© Виталий Аньков
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ВЭФ-2024 Работа форума
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ЭкономикаРоссияЯкутскВладивостокВладимир ПутинАйсен НиколаевСберДальневосточный федеральный университетВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
 
 
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